Γρίπη και κρυολόγημα: Διασώστρια και μητέρα μοιράζεται 3 απλές συμβουλές για να μην κολλήσετε

Καθώς ο καιρός γίνεται πιο ψυχρός και η εποχή των ιώσεων κάνει την εμφάνισή της, πολλοί από εμάς αναζητούμε φυσικούς τρόπους για να ενισχύσουμε το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Αν και η πρόληψη φαίνεται συχνά δύσκολη, ειδικά για όσους εργάζονται σε περιβάλλον γεμάτο μικρόβια ή έχουν μικρά παιδιά, υπάρχουν απλές και αποτελεσματικές καθημερινές συνήθειες που παρέχουν προστασία από τη γρίπη και το κρυολόγημα.

Οι 3 απλές συμβουλές για να μην κολλήσετε γρίπη ή κρυολόγημα

Η Ella, μια Βρετανίδα διασώστρια και μητέρα, η οποία έχει γίνει γνωστή στα social media για τις συμβουλές ευεξίας που μοιράζεται, αποκάλυψε τα μυστικά που την βοηθούν να παραμένει υγιής όλο τον χειμώνα. Η γυναίκα αποκαλύπτει τις τρεις βασικές συνήθειες που ακολουθεί πιστά για να προστατεύσει τον εαυτό της και την οικογένειά της από κρυολογήματα και γρίπη, καθώς εργάζεται καθημερινά σε περιβάλλον γεμάτο ιούς και μικρόβια.

Η ειδικός συμβουλεύει να κάνετε τα εξής για να μην κολλήσετε γρίπη ή κρυολόγημα:

Ανοίγετε τα παράθυρα κάθε μέρα για 5-10 λεπτά

Πλύνετε καλά τα χέρια σας (και συχνά)

Φροντίστε τη διατροφή σας – το 70% του ανοσοποιητικού ξεκινά από το έντερο

Ανοίγετε τα παράθυρα κάθε μέρα για 5-10 λεπτά

Η Ella επισημαίνει πόσο σημαντικό είναι να αερίζουμε καθημερινά το σπίτι, ακόμη και όταν έξω κάνει κρύο. «Πρέπει να ανοίγετε τα παράθυρα και να αφήνετε να φύγει ο στάσιμος, σκονισμένος αέρας. Οι ιοί του κρυολογήματος και της γρίπης λατρεύουν να “μένουν” σε κλειστούς χώρους. Αρκούν πέντε ή δέκα λεπτά φρέσκου αέρα το πρωί — είναι θαυματουργό».

Ο φρέσκος αέρας βοηθά στην ανανέωση της ατμόσφαιρας και μειώνει τα μικρόβια που κυκλοφορούν σε εσωτερικούς χώρους, προστατεύοντας έτσι το αναπνευστικό μας σύστημα.

Πλύνετε καλά τα χέρια σας (και συχνά)

Η δεύτερη, αλλά εξίσου σημαντική, συμβουλή είναι η σωστή υγιεινή των χεριών. Η γυναίκα επισημαίνει με χιούμορ: «Δεν θα έπρεπε να χρειάζεται να το λέω, αλλά πλύνετε τα χέρια σας! Πηγαίνετε στην τουαλέτα, αγγίζετε πράγματα, βάζετε τα χέρια στο στόμα σας χωρίς να τα πλύνετε… είναι ο πιο απλός τρόπος να κολλήσετε ιούς».

Υπενθυμίζει ότι η καθαριότητα των χεριών είναι το πιο βασικό βήμα για την πρόληψη κρυολογημάτων, γρίπης και ιώσεων.

Φροντίστε τη διατροφή σας – το 70% του ανοσοποιητικού ξεκινά από το έντερο

Η τρίτη συμβουλή της αφορά τη διατροφή και τη σημασία του να «τρέφουμε» σωστά το ανοσοποιητικό μας. «Το 70% του ανοσοποιητικού σας προέρχεται από το έντερο. Πρέπει να φροντίζετε τα καλά βακτήρια, να λαμβάνετε βιταμίνες και μέταλλα για να ενισχύσετε το ανοσοποιητικό σας. Έτσι διατηρώ το δικό μου δυνατό», εξηγεί η διασώστρια.

Η ισορροπημένη διατροφή, πλούσια σε φρούτα, λαχανικά, φυτικές ίνες και προβιοτικά, προστατεύει τον οργανισμό από ιούς και βοηθά στη γρηγορότερη ανάρρωση.

Οι αντιδράσεις του χρηστών στο διαδίκτυο

Οι χρήστες των social media ενθουσιάστηκαν με το βίντεο της Ella. «Είμαι “μανιακή” με τον φρέσκο αέρα — κάθε μέρα, όλο τον χρόνο!», σχολίασε μία χρήστης. «Αφήνω τα παράθυρα ανοιχτά όλη νύχτα. Κανένα μικρόβιο δεν μας πιάνει!», σημείωσε ένας άλλος χρήστης.

Άλλοι ανέφεραν ότι κάνουν το εμβόλιο της γρίπης κάθε χρόνο και παραμένουν χωρίς κρυολόγημα για χρόνια.

Το μυστικό για ισχυρό ανοσοποιητικό

Αν και οι συμβουλές της Ella φαίνονται απλές, αποτελούν τη βάση μιας δυνατής άμυνας του οργανισμού:

Καθαρός αέρας

Καλή υγιεινή

Σωστή διατροφή

Τρεις καθημερινές συνήθειες που μπορούν πραγματικά να σας προστατεύσουν φυσικά και αποτελεσματικά από τα κρυολογήματα και τη γρίπη.