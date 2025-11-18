Πονόλαιμος: Γιατρός αποκαλύπτει ένα κόλπο των 15 δευτερολέπτων για άμεση ανακούφιση με 2 μόνο υλικά

Ο πονόλαιμος είναι ένα από τα πιο συχνά και ενοχλητικά συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν είτε λόγω ίωσης, είτε λόγω ξηρού αέρα, αλλεργιών ή κόπωσης. Πριν καταφύγετε σε φάρμακα ή επίσκεψη στο φαρμακείο, ένας γιατρός αποκαλύπτει μια απλή και φυσική λύση των 15 δευτερολέπτων, με δύο μόνο υλικά που έχετε στην κουζίνα σας. Μια πρακτική τεχνική που βοηθά στην άμεση ανακούφιση, στη μείωση των μικροβίων και στην ταχύτερη υποχώρηση των συμπτωμάτων, σύμφωνα και με επίσημες κατευθυντήριες οδηγίες.

Το απλό κόλπο των 15 δευτερολέπτων για να ανακουφιστείτε από τον πονόλαιμο

Ο Doctor Sooj, γνωστός για τις συμβουλές υγείας που μοιράζεται καθημερινά στα social media, εξηγεί πως με δύο υλικά που όλοι έχουμε στο σπίτι μπορούμε να νιώσουμε γρήγορη ανακούφιση από τον πονόλαιμο και σε συνδυασμό με παυσίπονα όπως η ιβουπροφαίνη ή η παρακεταμόλη.

«Έχω διαπιστώσει ότι οι γαργάρες με αλατόνερο είναι πραγματικά αποτελεσματικές. Βάζετε μισό κουταλάκι αλάτι σε μισό ποτήρι χλιαρό νερό, το ανακατεύετε και κάνετε γαργάρες στο πίσω μέρος του λαιμού για περίπου 10–15 δευτερόλεπτα και μετά το φτύνετε. Με αυτόν τον τρόπο “ξεπλένετε” την περιοχή, απομακρύνοντας μηχανικά βακτήρια, ιούς και πύον. Μπορεί να προσφέρει άμεση ανακούφιση από τον πονόλαιμο», εξηγεί ο γιατρός.

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (NHS) επιβεβαιώνει αυτή τη μέθοδο, αναφέροντας: «Ο πονόλαιμος είναι πολύ συχνός και συνήθως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Τις περισσότερες φορές υποχωρεί μόνος του μέσα σε μία εβδομάδα».

Πώς να ανακουφιστείτε από τον πονόλαιμο – Απλές και αποτελεσματικές λύσεις

Για να μειώσετε τα συμπτώματα και να βοηθήσετε τον λαιμό να επουλωθεί πιο γρήγορα, μπορείτε να:

Κάνετε γαργάρες με ζεστό αλατόνερο (όχι σε παιδιά).

Πίνετε αρκετό νερό για να παραμένετε ενυδατωμένοι.

Τρώτε δροσερές ή μαλακές τροφές που δεν ερεθίζουν.

Αποφεύγετε το κάπνισμα και τους γεμάτους καπνό χώρους.

Πιπιλίζετε παγάκια ή σκληρές καραμέλες (εκτός από τα μικρά παιδιά καθώς υπάρχει κίνδυνος πνιγμού).

Ξεκουράζεστε επαρκώς.

Οι αντιδράσεις στα social media

Κάτω από τη δημοσίευση του γιατρού, πολλοί χρήστες του διαδικτύου μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους:

«Είχα αυτό το θέμα για δύο μήνες και πήρα τρία διαφορετικά αντιβιοτικά. Νιώθω καλύτερα όσο τα παίρνω, αλλά μόλις σταματήσω, επιστρέφει».

«Παίρνω αντιβιοτικά από τον Οκτώβριο. Φεύγει και ξανάρχεται — βήχας, πονοκέφαλος, πονόλαιμος συνέχεια».

«Το καλύτερο για μένα είναι 2–3 γαρίφαλα στο στόμα μέχρι να μαλακώσουν, και μετά δαγκώνω ελαφρά και καταπίνω τον χυμό τους».

«Τι γίνεται με επίμονο βήχα; Έχω δύο εβδομάδες και χειροτερεύει τη νύχτα».

Συμπτώματα πονόλαιμου

Αν έχετε πονόλαιμο, μπορεί να εμφανίσετε:

Πόνο, ειδικά κατά την κατάποση

Ξηρότητα ή “κάψιμο” στον λαιμό

Κοκκίνισμα στο πίσω μέρος του στόματος

Κακή αναπνοή

Ελαφρύ βήχα

Πρησμένους λεμφαδένες στον λαιμό

Στα παιδιά μπορεί επίσης να παρουσιαστεί πυρετός και μειωμένη διάθεση.