Ανυποχώρητοι οι αγρότες: Νέα μπλόκα και αποκλεισμοί αεροδρομίων και λιμανιών – Σοβαρά επεισόδια στην Κρήτη με τραυματισμούς και συλλήψεις – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Κλιμακώνονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις με νέα δυναμικά μπλόκα σε όλη την Ελλάδα και με σχέδιο για αποκλεισμούς αεροδρομίων και λιμανιών. Στη Θεσσαλονίκη αγρότες και κτηνοτρόφοι εμφανίστηκαν με φέρετρο και στεφάνια κηδείας, στην Καρδίτσα πολιόρκησαν για ώρες το γραφείο του Κώστα Τσιάρα, ενώ επεισόδια με πετροπόλεμο και χημικά σημειώθηκαν τη Δευτέρα στην Κρήτη. Παραγωγοί απέκλεισαν το αεροδρόμιο των Χανίων, ενώ στο Ηράκλειο έκαναν κατάληψη στην πίστα του Αερολιμένα, οδηγώντας σε ματαίωση πτήσεων.

Αναλυτικά, πρωτοφανείς ήταν οι εικόνες που εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας (08/12) στο Ηράκλειο και τα Χανιά, όταν αγρότες και κτηνοτρόφοι της Κρήτης προσπάθησαν να αποκλείσουν τα δύο αεροδρόμια και εμποδίστηκαν από αστυνομικές δυνάμεις. Οι αγρότες εκτόξευσαν πέτρες εναντίον των ΜΑΤ που απάντησαν με χημικά.

Στα Χανιά τα επεισόδια πήραν διαστάσεις, όταν ομάδα αγροτών έσπασαν με μαγκούρες και κατσούνες ένα περιπολικό και στη συνέχεια το αναποδογύρισαν.

Με βεβαρημένο παρελθόν δύο εκ των πρωταγωνιστών των επεισοδίων

Δύο άτομα, τα οποία συμμετείχαν στα επεισόδια, συνελήφθησαν στο Ηράκλειο, με το ένα να έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι για «φθορά ξένης ιδιοκτησίας», «παραβίαση κοινής ειρήνης» και «βία κατά υπαλλήλων». Την Τρίτη (09/12) οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Ηρακλείου.

Στα σοβαρά επεισόδια στα Χανιά, η δικογραφία ξεκίνησε με την ταυτοποίηση των ποινικών που συμμετείχαν στις επιθέσεις στις αστυνομικές δυνάμεις και τα υπηρεσιακά οχήματα. Πληροφορίες του ίδιου μέσου ενημέρωσης, αναφέρουν πως έχει σχηματιστεί δικογραφία σε 10 σεσημασμένους -κυρίως- κτηνοτρόφους, με βεβαρημένο παρελθόν, όπως ζωοκλοπές, ναρκωτικά και όπλα, ενώ κάποιοι είχαν εκτίσει και ποινές σε σωφρονιστικά καταστήματα.

Όσο προχωρά η ώρα, αλλά και η έρευνα, αναμένονται να ταυτοποιηθούν όλα τα άτομα που επιτέθηκαν με πέτρες στις αστυνομικές δυνάμεις και τα οχήματα της αστυνομίας.

Βαρύτατες οι κατηγορίες

Οι κατηγορίες που θα αντιμετωπίσουν οι εμπλεκόμενοι στα επεισόδια των Χανίων, είναι για εγκληματική οργάνωση, απόπειρες ανθρωποκτονίας κατά συρροή και κατά συναυτουργία, οπλοφορία- οπλοχρησία, επικίνδυνες σωματικές βλάβες κατά συρροή και κατά συναυτουργία, φθορές κατά συρροή, διατάραξη κοινής ειρήνης και αλλά και για παρακώληση συγκοινωνιών.

Τα περισσότερα άτομα που συμμετείχαν στα επεισόδια στα Χανιά αλλά και στο Ηράκλειο, έχουν καταγραφεί από φορητές κάμερες και τα ντρόουν την αστυνομίας, γεγονός που διευκολύνει τις Aρχές να τους ταυτοποιήσουν.

Η Ασφάλεια Χανίων και Ηρακλείου, συγκεντρώνουν το προανακριτικό υλικό, και όταν ολοκληρωθούν οι δικογραφίες θα διαβιβαστούν στις δικαστικές Aρχές που θα ασκήσουν, ανάλογα με το βαθμό εμπλοκής τους, τις διώξεις στους κατηγορούμενους.

Οκτώ αστυνομικοί τραυματίστηκαν στα Χανιά από πέτρες, ενώ ένας αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, καθώς είχε τραυματιστεί με πέτρα στη γνάθο. Του έγιναν ράμματα και πήρε εξιτήριο.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, το πρωί της Τρίτης, οι αγρότες θα κάνουν συνέλευση προκειμένου να αποφασίσουν αν θα συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις στο αεροδρόμιο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η ΕΛ.ΑΣ αναμένεται να στείλει την Τρίτη στην Κρήτη δυνάμεις από Αθήνα.

Οι αγρότες απέκλεισαν για μία ώρα την Εγνατία Οδό στο Δερβένι – Πανό, στεφάνια κηδείας και… φέρετρο

Στον αποκλεισμό και των δύο ρευμάτων της Εγνατίας Οδού στο Δερβένι προχώρησαν αγρότες, κτηνοτρόφοι και παραγωγοί που συμμετέχουν στο μπλόκο Δερβενίου, στη 1 το μεσημέρι της Δευτέρας. Ο αποκλεισμός κράτησε για μία ώρα.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι από τον Λαγκαδά, τη Γερακαρού, τη Λητή και την ευρύτερη περιοχή, που βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες στο σημείο, προχωρούν καθημερινά στον συμβολικό αποκλεισμό των ρευμάτων εισόδου και εξόδου της πόλης.

Την Δευτέρα, τρακτέρ έκλεισαν το ένα ρεύμα, ενώ στη συνέχεια αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι, κρατώντας πανό και στεφάνια από κηδεία και έχοντας μαζί τους και ένα φέρετρο, προχώρησαν στον αποκλεισμό και του αντίθετου ρεύματος, σύμφωνα με τη voria.gr.

Μικροθήβες: Συντονισμένα μπλόκα ενόψει αποκλεισμού λιμανιού

Παραμένουν οι αγρότες της Μαγνησίας, οι οποίοι συμμετέχουν ενεργά στο πανελλαδικό δίκτυο μπλόκων.

Στις Μικροθήβες παραμένει σταθερό το μπλόκο και το βλέμμα όλων είναι στραμμένο στην Τετάρτη, όταν προγραμματίζεται ο αποκλεισμός του λιμανιού. Η απόφαση αυτή ελήφθη με συμμετοχή αγροτών από όλη τη Θεσσαλία, με ιδιαίτερο βάρος να φέρουν οι αγρότες της Μαγνησίας, λόγω της ευκολίας πρόσβασης στο λιμάνι τόσο από τη στεριά όσο και από τη θάλασσα. Σημαντικό ρόλο στην κινητοποίηση έχουν και οι αλιείς, που συντονίζονται με τους αγρότες για τη δράση αυτή.

Η ενιαία στάση των αγροτών ξεκαθαρίζει ότι δεν θα αποχωρήσουν από τους δρόμους και τις εθνικές οδούς, εάν τα προβλήματα δεν αντιμετωπιστούν.

Τα κύρια ζητούμενα των αγροτών της Μαγνησίας, όπως και των υπόλοιπων μπλόκων, είναι οι αποζημιώσεις, η μείωση του κόστους παραγωγής και το φθηνότερο πετρέλαιο, ενώ παραμένουν στο επίκεντρο και οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις και οι επιδοτήσεις.

Έκλεισαν και τα δύο ρεύματα στον Κόμβο Γλαύκου

Με αμείωτη ένταση συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες σε Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία, κόβοντας μεγάλες οδικές αρτηρίες.

Περισσότερα από 100 τρακτέρ από το μπλόκο Ερυμάνθου και την ευρύτερη περιοχή των Καλαβρύτων επιχείρησαν να μπουν στο κέντρο της Πάτρας, ωστόσο ισχυρή αστυνομική δύναμη δεν επέτρεψε της είσοδό τους στην πόλη. Στην συνέχεια οι αγρότες προς τον κόμβο Γλαύκου, στήνοντας νέο μπλόκο με αποκλεισμό και των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας.

Κλειστή επ’ αόριστον η Ιόνια Οδός στο Αγγελόκαστρο

Αμετακίνητοι παραμένουν οι αγρότες στον κόμβο στο Αγγελόκαστρο διαμηνύοντας, ότι δεν πρόκειται να κάνουν «βήμα πίσω». Παράλληλα, αποχώρησαν από την Ε.Ο. Καλαμάτας – Μεσσήνης οι αγρότες, οι οποίοι συνεδριάζουν την Τετάρτη για να κλιμακώσουν τον αγώνα τους.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, αποφάσισαν να συναντηθούν την Τέταρτη το βράδυ, όλοι οι αγροτικοί σύλλογοι της Μεσσηνίας και φορείς για να αποφασίσουν την τελική ημερομηνία όπου θα προχωρήσουν σε κλείσιμο της εθνικής πλέον με σκοπό να παραμείνουν εκεί για μέρες.

Έβρος: Έληξε ο αποκλεισμός της Εγνατίας από οδηγούς φορτηγών στο τελωνείο Κήπων – Παραμένει το μπλόκο των αγροτών

Έληξε το απόγευμα της Δευτέρας ο αποκλεισμός του οδικού τμήματος της Εγνατίας οδού, Αρδάνιο – Τελωνείο Κήπων του ρεύματος προς Τουρκία, που είχαν πραγματοποιήσει αλλοδαποί οδηγοί φορτηγών περίπου στη μία το μεσημέρι ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα λόγω του μπλόκου των αγροτών στο Τελωνείο των Κήπων, που συνεχίστηκε για 7η ημέρα.

Περίπου 50 οδηγοί αντίστοιχου αριθμού φορτηγών, είχαν κλείσει με τα οχήματά τους το ρεύμα για τα ΙΧ αυτοκίνητα και λεωφορεία. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομία και αγρότες και έπειτα από συνεννόηση το συμβάν έληξε χωρίς να δημιουργηθούν περαιτέρω προβλήματα.

Αγρότες Δυτ. Μακεδονίας: Παραμένουν στο μπλόκο με 700 τρακτέρ – Κάλεσμα για γενική απεργία

Συνεχίζεται η μεγάλη κινητοποίηση των αγροτών της Δυτικής Μακεδονίας, με περισσότερα από 700 τρακτέρ να παραμένουν συγκεντρωμένα στο μπλόκο της Μπάρας Σιάτιστας πάνω στην Εγνατία Οδό, όπου βρίσκονται από το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου.

Στη συνεδρίαση των συντονιστικών επιτροπών την Δευτέρα, αποφασίστηκε ο αποκλεισμός των γραφείων του ΕΛΓΑ Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη, παρουσία αστυνομικών δυνάμεων.

Αντιπροσωπεία αγροτών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων έφτασε χωρίς εντάσεις στα γραφεία του οργανισμού, όπου συναντήθηκε με υπηρεσιακά στελέχη και κατέθεσε τα αιτήματά της.

Συγκέντρωση έξω από το γραφείο του Τσιάρα, στην Καρδίτσα – Ένταση με την Αστυνομία

Ένταση σημειώθηκε στην Καρδίτσα, έξω από το γραφείο του αρμόδιου υπουργού, όπου αγρότες που έφτασαν με συμβολικό αριθμό τρακτέρ διαμαρτυρήθηκαν, όταν είδαν ότι η αστυνομία έχει αποκλείσει τον δρόμο προς το γραφείο του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα.

Όπως ανέφεραν, «αυτές είναι οι ανοικτές πόρτες που λέει η κυβέρνηση», ζητώντας την απομάκρυνση των δυνάμεων των ΜΑΤ.

Οι αγρότες είχαν αποφασίσει συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων του μπλόκου στον Ε65, όμως, σύμφωνα με την ΕΡΤ, όταν έφτασαν στο σημείο βρήκαν τον δρόμο κλειστό και από τις δύο πλευρές, γεγονός που τους εξόργισε.