Συναγερμός στα Καλύβια – Εντοπίστηκε εκρηκτικός μηχανισμός κάτω από αυτοκίνητο

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Δευτέρας (8/12) στην Αστυνομία, όταν κλιμάκιο κλήθηκε να μεταβεί στα Καλύβια, έπειτα από τον εντοπισμό εκρηκτικού μηχανισμού κάτω από αυτοκίνητο.

Ο ιδιοκτήτης του οχήματος φέρεται να εντόπισε το ύποπτο αντικείμενο κάτω από το αυτοκίνητό του και ειδοποίησε αμέσως την Αστυνομία. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι πράγματι υπήρχε ένα αντικείμενο που έμοιαζε με αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό, τυλιγμένο μέσα σε σακούλα, η οποία είναι δεμένη με δεματικά κάτω από το αυτοκίνητο.

Στο σημείο έχει μεταβεί κλιμάκιο του ΤΕΕΜ για να κρίνει αν χρειάζεται να γίνει ελεγχόμενη έκρηξη, ενώ η Ασφάλεια διεξάγει έρευνα για το υπόβαθρο και τις δραστηριότητες του άνδρα που φέρεται να ήταν ο στόχος, προκειμένου να εξακριβωθεί αν είχε δεχθεί απειλές ή είχε εμπλακεί σε περιστατικά που να σχετίζονται με το συμβάν.