Συναγερμός στα Καλύβια – Εντοπίστηκε εκρηκτικός μηχανισμός κάτω από αυτοκίνητο

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

περιπολικό αστυνομία ΕΛΑΣ

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Δευτέρας (8/12) στην Αστυνομία, όταν κλιμάκιο κλήθηκε να μεταβεί στα Καλύβια, έπειτα από τον εντοπισμό εκρηκτικού μηχανισμού κάτω από αυτοκίνητο.

Ο ιδιοκτήτης του οχήματος φέρεται να εντόπισε το ύποπτο αντικείμενο κάτω από το αυτοκίνητό του και ειδοποίησε αμέσως την Αστυνομία. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι πράγματι υπήρχε ένα αντικείμενο που έμοιαζε με αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό, τυλιγμένο μέσα σε σακούλα, η οποία είναι δεμένη με δεματικά κάτω από το αυτοκίνητο.

Στο σημείο έχει μεταβεί κλιμάκιο του ΤΕΕΜ για να κρίνει αν χρειάζεται να γίνει ελεγχόμενη έκρηξη, ενώ η Ασφάλεια διεξάγει έρευνα για το υπόβαθρο και τις δραστηριότητες του άνδρα που φέρεται να ήταν ο στόχος, προκειμένου να εξακριβωθεί αν είχε δεχθεί απειλές ή είχε εμπλακεί σε περιστατικά που να σχετίζονται με το συμβάν.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τα 10 σημάδια που δείχνουν ότι κάποιος προσποιείται ότι είναι καλός ενώ δεν είναι

Οι πρωταγωνιστές της επιστήμης το 2025

myNAFTILIAlive: Για ποιες επιπλέον διαδικασίες θα μπορούν οι ναυτικοί να κλείνουν ραντεβού – Όλες οι λεπτομέρειες

gov.gr: Στα 312 εκατ. ευρώ το ετήσιο οικονομικό όφελος από την ψηφιοποίηση 20 δημόσιων υπηρεσιών – Αποκαλυπτική έρευνα

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
23:11 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

Καλύβια: Εξουδετερώθηκε ο εμπρηστικός μηχανισμός που εντοπίστηκε κάτω από αυτοκίνητο

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Δευτέρας (8/12) στα Καλύβια Θορικού, όταν εντοπίστηκε ύποπτο αν...
23:06 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

Χολαργός: Για ένα σχόλιο στα social media μαχαίρωσαν 7 φορές τον 14χρονο – Αναζητούνται οι δράστες που ανάρτησαν φωτογραφίες με τα όπλα της ενέδρας

Στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» νοσηλεύεται ο 14χρονος, ο οποίος δέχθηκε 7 μαχαιριές σε ενέ...
23:00 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

Ανυποχώρητοι οι αγρότες: Νέα μπλόκα και αποκλεισμοί αεροδρομίων και λιμανιών – Σοβαρά επεισόδια στην Κρήτη με τραυματισμούς και συλλήψεις – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Κλιμακώνονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις με νέα δυναμικά μπλόκα σε όλη την Ελλάδα και με σχέδ...
22:41 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

Κώστας Θεοφίλου: «Η πρώτη σκέψη είναι να φύγω από την Ελλάδα» λέει στον ΑΝΤ1 ο κτηνοτρόφος που συγκλόνισε την Ελλάδα

Η ευλογιά “θέρισε” το κοπάδι του, καθώς λόγω της ασθένειας που κόλλησαν τα ζώα του...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα