Επεισόδια στην Κρήτη – Πρόεδρος Κτηνοτροφών Χανίων: «Ζητάμε συγγνώμη από τους αστυνομικούς που τραυματίστηκαν» – ΒΙΝΤΕΟ

Συγγνώμη από τους αστυνομικούς που τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων στον αποκλεισμό του αεροδρομίου Χανίων στην Κρήτη, όπου σημειώθηκαν βανδαλισμοί σε οχήματα της Αστυνομίας και επιθέσεις με πέτρες από αγρότες, ζήτησε ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Χανίων, Γιάννης Βερυκάκης,

«Εγώ από την πλευρά μου για όσα συνέβησαν σήμερα θέλω να ζητήσω μια μεγάλη συγγνώμη από τους αστυνομικούς που τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων. Δεν αποδοκιμάζω όσα έγιναν. Ο αγροτικός κόσμος αυτή τη στιγμή είναι οικονομικά πολύ δύσκολα λόγω της πληρωμής που δεν έγινε στις 30 Νοεμβρίου» ανέφερε ο κ. Βερυκάκης μιλώντας στο Action24

«Αυτό που είδατε ήταν η αγανάκτηση του Κρητικού κτηνοτρόφου. Πρέπει, λοιπόν, να τους καταλάβουμε και να τους κατανοήσουμε, κακώς έγιναν αυτά τα πράγματα, εμείς ζητήσαμε να πάμε να κάνουμε τον αποκλεισμό στο αεροδρόμιο, αλλά όπως φαίνεται είχε δοθεί εντολή να μην πάμε στο αεροδρόμιο, κι όπως καταλαβαίνετε οι κτηνοτρόφοι δεν μπορούσαν να κρατηθούν και συνέβησαν όσα συνέβησαν. Εγώ θέλω να ζητήσω άλλη μια φορά συγγνώμη για τα παιδιά που έχουν τραυματιστεί, από εκεί και πέρα δεν έχω να πω κάτι άλλο για το θέμα» πρόσθεσε.