Ύπνος: Η καθημερινή συνήθεια που τον βελτιώνει και μειώνει τον κίνδυνο καρδιοπάθειας, σύμφωνα με ειδικό

  • Ειδικός αποκαλύπτει ότι μία απλή καθημερινή συνήθεια μπορεί να βελτιώσει τον ύπνο, να μειώσει την κούραση και να ενισχύσει τη συνολική ψυχική και σωματική υγεία.
  • Η Dr. Gift Idahosa τονίζει τα εκπληκτικά οφέλη του ζεστού μπάνιου, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του κινδύνου καρδιοπάθειας και της βελτίωσης της ποιότητας του ύπνου.
  • Σύμφωνα με την Harvard Health, όσοι έκαναν μπάνιο σχεδόν καθημερινά είχαν “28% μειωμένο κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου και 26% χαμηλότερο κίνδυνο εγκεφαλικού” σε σύγκριση με όσους έκαναν μπάνιο λιγότερο από δύο φορές την εβδομάδα.
Ύπνος: Η καθημερινή συνήθεια που τον βελτιώνει και μειώνει τον κίνδυνο καρδιοπάθειας, σύμφωνα με ειδικό
Η ποιότητα του ύπνου μας επηρεάζει σημαντικά την υγεία και την ευεξία μας. Ειδικός αποκαλύπτει ότι μία απλή καθημερινή συνήθεια μπορεί να βελτιώσει τον ύπνο, να μειώσει την κούραση και να ενισχύσει τη συνολική ψυχική και σωματική υγεία.

Η καθημερινή συνήθεια που βελτιώνει τον ύπνο και μειώνει τον κίνδυνο καρδιοπάθειας

Μια απλή καθημερινή συνήθεια μπορεί να προσφέρει πολλαπλά οφέλη για την υγεία. Η Dr. Gift Idahosa, η οποία μοιράζεται τακτικά συμβουλές ευεξίας με τους 323.000 ακολούθους της στο TikTok (@drgiftidahosa1), αποκάλυψε τα εκπληκτικά οφέλη του ζεστού μπάνιου.

Οι περισσότεροι από εμάς απολαμβάνουμε ένα ζεστό μπάνιο, ιδιαίτερα τους κρύους μήνες, αλλά η ειδικός αναφέρει ότι τα ζεστά μπάνια έχουν έως και εννέα σημαντικά οφέλη για την υγεία, όπως:

  • Μείωση του κινδύνου καρδιοπάθειας
  • Μείωση πονοκεφάλων
  • Βελτίωση της διάθεσης
  • Άνοιγμα πόρων και καθαρισμός του δέρματος
  • Βελτίωση της ποιότητας του ύπνου
  • Μείωση της κόπωσης
  • Ανακούφιση από ρινική συμφόρηση
  • Χαλάρωση των μυών
  • Ενίσχυση της ανοσίας και της κυκλοφορίας του αίματος

Σύμφωνα με την Harvard Health, όσοι έκαναν μπάνιο σχεδόν καθημερινά είχαν 28% μειωμένο κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου και 26% χαμηλότερο κίνδυνο εγκεφαλικού σε σύγκριση με όσους έκαναν μπάνιο λιγότερο από δύο φορές την εβδομάδα.

Το Healthline υποστηρίζει ότι το μπάνιο μειώνει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων, βελτιώνει τη διάθεση, προάγει την ποιότητα του ύπνου και ενισχύει την κυκλοφορία του αίματος στο δέρμα.

Επιπλέον, η Mayo Clinic συνιστά τη θερμική θεραπεία για την ανακούφιση των σφιχτών μυών στον αυχένα και τους ώμους, καθώς η μυϊκή ένταση μπορεί να προκαλέσει «πονοκεφάλους τύπου έντασης».

Σύμφωνα με την πρόσφατη καθοδήγηση ειδικών, η ιδανική θερμοκρασία μπάνιου για μέγιστη χαλάρωση και ευεξία κυμαίνεται μεταξύ 36°C και 40°C.

@drgiftidahosa1 Benefits of Bathing in Hot Water #hotbathwater#drgiftidahosa#drgiftidahosa1#healthyliving#healthtip ♬ original sound – HANA

