Τηλεθέαση (8/12): Ποια σειρά ξεχώρισε το βράδυ της Δευτέρας

Enikos Newsroom

Media

Τηλεθέαση (8/12): Ποια σειρά ξεχώρισε το βράδυ της Δευτέρας

Τα ποσοστά τηλεθέασης της Δευτέρας δείχνουν έντονο ενδιαφέρον του κοινού για τις αγαπημένες σειρές και εκπομπές.

Στο Δυναμικό Κοινό, η σειρά «Μια νύχτα μόνο» κρατά την πρωτιά, ενώ ακολουθούν σταθερά το Porto Leone και ο Άγιος Έρωτας. Αντίστοιχα, στο Γενικό Σύνολο, η εικόνα παραμένει παρόμοια, με τη «Μια νύχτα μόνο» να προηγείται και τη Γη της Ελιάς να διατηρεί υψηλή θέση στις προτιμήσεις.

Δυναμικό Κοινό

Εκπομπή / Σειρά Ποσοστό
Μια νύχτα μόνο 16,3%
Porto Leone 12,7%
Άγιος Έρωτας 12,5%
Γη της Ελιάς 11%
Φάρμα 9,5%
Grand Hotel 9,1%
The Wall 8,9%
Καλά θα πάει κι αυτό 3%
Real View 2,9%
Το παιδί 2,7%

 

Γενικό Σύνολο

Εκπομπή / Σειρά Ποσοστό
Μια νύχτα μόνο 18,1%
Γη της Ελιάς 16,4%
Άγιος Έρωτας 16,2%
Grand Hotel 14,7%
Porto Leone 13%
Φάρμα 8,6%
The Wall 7,3%
Real View 2,6%
Καλά θα πάει κι αυτό 2,3%
Το παιδί 2,2%

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

«Νικοτίνη και Αλκοόλ κάτω των 18; Έφαγες Άκυρο!»

Πότε μπορεί η φαγούρα στο δέρμα να είναι σημάδι καρκίνου – Ειδικός του Cleveland απαντά

Ρεύμα: Νέος οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις για τα πορτοκαλί τιμολόγια

Τέλη κυκλοφορίας: Με το «σταγονόμετρο» οι πληρωμές – Τι ισχύει με παρατάσεις και πρόστιμα

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
09:11 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

Την Κυριακή με τη Realnews: Σκάναρε & κέρδισε με το PaduApp

Τo κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει για κάθε αγορά! Κέρδισε με 3 μόνο β...
07:00 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Δωροεπιταγή 10€

Δωροεπιταγή αξίας 10€ για αγορές άνω των 60€ από τα πολυκαταστήματα Factory Outlet. H προσφορά...
05:48 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

Οι οικονομικές εφημερίδες 9/12/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις οικονομικές εφημερίδες, σήμερα 9/12/2025.
05:38 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

Οι πολιτικές εφημερίδες 9/12/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις πολιτικές εφημερίδες, σήμερα 9/12/2025.
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα