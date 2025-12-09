Τηλεθέαση (8/12): Ποια σειρά ξεχώρισε το βράδυ της Δευτέρας

Τα ποσοστά τηλεθέασης της Δευτέρας δείχνουν έντονο ενδιαφέρον του κοινού για τις αγαπημένες σειρές και εκπομπές.

Στο Δυναμικό Κοινό, η σειρά «Μια νύχτα μόνο» κρατά την πρωτιά, ενώ ακολουθούν σταθερά το Porto Leone και ο Άγιος Έρωτας. Αντίστοιχα, στο Γενικό Σύνολο, η εικόνα παραμένει παρόμοια, με τη «Μια νύχτα μόνο» να προηγείται και τη Γη της Ελιάς να διατηρεί υψηλή θέση στις προτιμήσεις.

Δυναμικό Κοινό

Εκπομπή / Σειρά Ποσοστό Μια νύχτα μόνο 16,3% Porto Leone 12,7% Άγιος Έρωτας 12,5% Γη της Ελιάς 11% Φάρμα 9,5% Grand Hotel 9,1% The Wall 8,9% Καλά θα πάει κι αυτό 3% Real View 2,9% Το παιδί 2,7%

Γενικό Σύνολο