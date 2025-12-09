Τηλεθέαση (8/12): Ποια σειρά ξεχώρισε το βράδυ της Δευτέρας

Τα ποσοστά τηλεθέασης της Δευτέρας δείχνουν έντονο ενδιαφέρον του κοινού για τις αγαπημένες σειρές και εκπομπές.
Στο Δυναμικό Κοινό, η σειρά «Μια νύχτα μόνο» κρατά την πρωτιά, ενώ ακολουθούν σταθερά το Porto Leone και ο Άγιος Έρωτας. Αντίστοιχα, στο Γενικό Σύνολο, η εικόνα παραμένει παρόμοια, με τη «Μια νύχτα μόνο» να προηγείται και τη Γη της Ελιάς να διατηρεί υψηλή θέση στις προτιμήσεις.
Δυναμικό Κοινό
|Εκπομπή / Σειρά
|Ποσοστό
|Μια νύχτα μόνο
|16,3%
|Porto Leone
|12,7%
|Άγιος Έρωτας
|12,5%
|Γη της Ελιάς
|11%
|Φάρμα
|9,5%
|Grand Hotel
|9,1%
|The Wall
|8,9%
|Καλά θα πάει κι αυτό
|3%
|Real View
|2,9%
|Το παιδί
|2,7%
Γενικό Σύνολο
|Εκπομπή / Σειρά
|Ποσοστό
|Μια νύχτα μόνο
|18,1%
|Γη της Ελιάς
|16,4%
|Άγιος Έρωτας
|16,2%
|Grand Hotel
|14,7%
|Porto Leone
|13%
|Φάρμα
|8,6%
|The Wall
|7,3%
|Real View
|2,6%
|Καλά θα πάει κι αυτό
|2,3%
|Το παιδί
|2,2%