Τενεσί: Αρκούδα εισέβαλε σε χριστουγεννιάτικη παρέλαση και προκάλεσε αναστάτωση – Βίντεο

Μια αρκούδα εμφανίστηκε ξαφνικά στην ετήσια χριστουγεννιάτικη παρέλαση της πόλης Γκάτλινμπεργκ, στο Τενεσί των ΗΠΑ, προκαλώντας σοκ στο κοινό και κλέβοντας την παράσταση.

Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια της 50ής ετήσιας παρέλασης, με την αρκούδα να περπατά ατάραχη στον δρόμο που ήταν στολισμένος με χριστουγεννιάτικα φωτάκια.

Οι θεατές κατέγραφαν σε βίντεο το θέαμα με τα κινητά τους τηλέφωνα, ενώ το άγριο ζώο προχωρούσε αργά στον άδειο δρόμο, μέχρι να μπει σε ένα πάρκινγκ.


Ωστόσο, δεν ήταν όλοι οι θεατές ενθουσιασμένοι με την εμφάνισή της.


Η Υπηρεσία Άγριας Ζωής του Τενεσί ανέφερε ότι η αρκούδα, η οποία φαίνεται να έχει συνηθίσει την ανθρώπινη επαφή, μπορεί να χρειαστεί να θανατωθεί αν αρχίσει να θεωρεί τους ανθρώπους ως πηγή τροφής.

«Αυτή η αρκούδα κάποια στιγμή θα έρθει σε φυσική επαφή με άνθρωπο και πιθανώς θα πρέπει να εξοντωθεί για τις ενέργειές της», δήλωσε ο Ματ Κάμερον, εκπρόσωπος της Υπηρεσίας, και πρόσθεσε: «Βοηθήστε μας να κρατήσουμε τις αρκούδες άγριες, να τις κρατήσουμε ζωντανές και ελπίζουμε να μπορούμε να τις απολαμβάνουμε κοντά στους ανθρώπους χωρίς να δείχνουν ανθρώπινη εξοικείωση, όπως βλέπουμε εδώ».


Η αρκούδα αργότερα εντοπίστηκε να ψάχνει στους κάδους σκουπιδιών, γεγονός που ενίσχυσε τις ανησυχίες για την εξοικείωσή της με τους ανθρώπους.

Η πόλη έχει επενδύσει σε κάδους και κάδους απορριμμάτων που είναι ανθεκτικοί στις αρκούδες και ενθαρρύνει τους κατοίκους να τους χρησιμοποιούν σωστά για να κρατήσουν τις αρκούδες μακριά από την πόλη.

Η Γκάτλινμπεργκ είναι γνωστή ως η «πύλη» στο Εθνικό Πάρκο Great Smoky Mountains, που φιλοξενεί περίπου 1.500 αρκούδες.

