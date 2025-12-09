Ιαπωνία: Μετρά τις πληγές της μετά τον σεισμό 7,5 βαθμών – Τουλάχιστον 33 τραυματίες και διακοπές ρεύματος

Ιαπωνία: Μετρά τις πληγές της μετά τον σεισμό 7,5 βαθμών – Τουλάχιστον 33 τραυματίες και διακοπές ρεύματος
Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, διάρκειας περίπου 30 δευτερολέπτων, «χτύπησε» το βράδυ της Δευτέρας την Ιαπωνία, προκαλώντας πανικό και ζημιές σε περιοχές του Ειρηνικού. Τουλάχιστον 33 άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων το ένα σοβαρά, σύμφωνα με την Υπηρεσία Διαχείρισης Πυρκαγιών και Καταστροφών .

Ο σεισμός, ο οποίος συνοδεύτηκε από τσουνάμι, είχε ως αποτέλεσμα διακοπές στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και νερού, ενώ οι Αρχές προειδοποιούν για νέους μετασεισμούς.

Η κυβέρνηση κινητοποιήθηκε άμεσα για να αξιολογήσει τις ζημιές και να διασφαλίσει την ασφάλεια των πολιτών.


Η πρωθυπουργός Σαναέ Τακαΐτσι δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι συστάθηκε μια επείγουσα ομάδα εργασίας για την εκτίμηση των ζημιών. «Βάζουμε τις ζωές των ανθρώπων πρώτες και κάνουμε ό,τι μπορούμε», είπε.

7,5 Ρίχτερ και τσουνάμι

Ο σεισμός, μεγέθους 7,5 βαθμών, σημειώθηκε γύρω στις 11:15 το βράδυ στον Ειρηνικό Ωκεανό, περίπου 80 χιλιόμετρα ανοιχτά της ακτής της Αομόρι, της βόρειας περιοχής του μεγαλύτερου νησιού της χώρας, Χονσού.

Ο Αμερικανικός Οργανισμός Γεωλογικών Ερευνών (USGS) μέτρησε τον σεισμό σε 7,6 βαθμούς και δήλωσε ότι σημειώθηκε σε βάθος 44 χιλιομέτρων. Ήταν η πρώτη φορά που καταγράφηκε σεισμική ένταση άνω των 6 βαθμών στην περιοχή Αομόρι από τότε που εγκαταστάθηκαν τα όργανα παρακολούθησης τον Οκτώβριο του 1996.

Ένα τσουνάμι ύψους έως 70 εκατοστών μετρήθηκε στο λιμάνι Κούτζι στην επαρχία Ιβάτε, λίγο νότια της Αομόρι, ενώ τσουνάμι έως 50 εκατοστών χτύπησαν άλλες κοινότητες στην περιοχή, σύμφωνα με την Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας (JMA).

Η JMA ανήγγειλε ότι οι προειδοποιήσεις για τσουνάμι καταργήθηκαν στις 6:30 το πρωί της Τρίτης.

Προειδοποιήσεις

Η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποίησε για πιθανές μετασεισμικές δονήσεις τις επόμενες ημέρες. Είπε ότι υπάρχει μικρή αύξηση της πιθανότητας ενός σεισμού μεγέθους 8 βαθμών και ενός ενδεχόμενου τσουνάμι κατά μήκος της βορειοανατολικής ακτής της Ιαπωνίας, από την Τσίμπα, ανατολικά του Τόκιο, μέχρι τη Χοκάιντο.

Η υπηρεσία ζήτησε από τους κατοίκους των 182 δήμων της περιοχής να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης τις επόμενες ημέρες, υπενθυμίζοντας ότι η προειδοποίηση δεν αποτελεί πρόβλεψη για έναν μεγάλο σεισμό.


Η προειδοποίηση απαιτεί αυξημένη επαγρύπνηση για ενδεχόμενους σεισμούς έντασης 6 ή ισχυρότερους ή τσουνάμι ύψους 3 μέτρων και άνω για μια εβδομάδα μέχρι τα μεσάνυχτα της 16ης Δεκεμβρίου. Ωστόσο, δεν επιβάλλει γενικευμένες προληπτικές εκκενώσεις.

«Ορισμένοι μπορεί να αισθάνονται μπερδεμένοι από αυτή την πρωτοφανή προειδοποίηση, αλλά ζητάμε από όλους να προετοιμαστούν με ηρεμία για την πιθανότητα ενός ακόμα σεισμού», δήλωσε αξιωματούχος του Γραφείου του Υπουργικού Συμβουλίου. «Ουσιαστικά, οι κοινωνικές και οικονομικές δραστηριότητες θα συνεχιστούν, οπότε τα σχολεία και οι δημόσιες συγκοινωνίες θα λειτουργούν κανονικά».

Ο σεισμός της Δευτέρας σημειώθηκε ακριβώς βόρεια της παράκτιας περιοχής όπου ο σεισμός 9 βαθμών και το τσουνάμι του 2011 είχαν προκαλέσει τον θάνατο σχεδόν 20.000 ανθρώπων και την καταστροφή του πυρηνικού εργοστασίου Φουκουσίμα Ντάιτσι.

«Πρέπει να προετοιμάζεστε, υποθέτοντας ότι μια τέτοια καταστροφή μπορεί να συμβεί ξανά», δήλωσε εκπρόσωπος της Ιαπωνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Ζημιές

Ο υπουργός Επικρατείας, Μινόρου Κιχάρα, δήλωσε ότι περίπου 800 σπίτια είχαν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ τα δρομολόγια των σιδηροδρομικών γραμμών Shinkansen καθώς και ορισμένα τοπικών γραμμών ανεστάλησαν.

Η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε κατά το μεγαλύτερο μέρος μέχρι το πρωί της Τρίτης, σύμφωνα με την εταιρεία Tohoku Electric Power Co.

Η East Japan Railway ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να επανεκκινήσει τις αμαξοστοιχίες της αργότερα την Τρίτη.


Σύμφωνα με το υπουργείο Υποδομών, περίπου 1.360 νοικοκυριά δεν είχαν νερό στις κοινότητες Χασικάμι και Σιτσινοχέ στην επαρχία Αομόρι και Καρουμάι στην επαρχία Ιβάτε, στις 5 το πρωί.

Στην Αομόρι, 139 δημόσια σχολεία σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης είχαν αναστείλει τη λειτουργία τους, σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας.


Ο υπουργός Άμυνας, Σίντζιρο Κοϊζούμι, δήλωσε ότι περίπου 480 κάτοικοι φιλοξενήθηκαν στη βάση αεροπορίας Χατσινόχε και ότι 18 ελικόπτερα του στρατού κινητοποιήθηκαν για την εκτίμηση των ζημιών.

Σύμφωνα με τον NHK, περίπου 200 επιβάτες εγκλωβίστηκαν τη νύχτα στο αεροδρόμιο New Chitose στη Χοκάιντο. Ένα τμήμα του κτιρίου του εσωτερικού τερματικού σταθμού είχε καταστεί ακατάλληλο για χρήση την Τρίτη μετά την πτώση τμημάτων της οροφής του, όπως ανέφερε ο διαχειριστής του αεροδρομίου.

Πυρηνικά εργοστάσια

Η Αρχή Ρυθμίσεων Πυρηνικής Ενέργειας ανακοίνωσε ότι περίπου 450 λίτρα νερού χύθηκαν από μια δεξαμενή αποθήκευσης κατεργασμένων καυσίμων στο εργοστάσιο ανακύκλωσης Ροκκάσο στην Αομόρι, αλλά ότι το επίπεδο του νερού παρέμεινε εντός κανονικών ορίων και δεν υπήρξε ανησυχία για την ασφάλεια.

Οι αξιωματούχοι της Αρχής ανέφεραν ότι δεν υπήρχαν θέματα ασφαλείας και δεν αναφέρθηκε αντίκτυπος στο εξωτερικό περιβάλλον. Η σεισμική ένταση καταγράφηκε στους 5 βαθμούς στην περιοχή του εργοστασίου.

Δεν βρέθηκαν ανωμαλίες σε άλλα πυρηνικά εργοστάσια και αποθηκευτικά συστήματα κατεργασμένων καυσίμων, δήλωσε η Αρχή.

Η εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας Tokyo Electric Power Co. ανακοίνωσε ότι ανέστειλε την απόρριψη επεξεργασμένου νερού από το πυρηνικό εργοστάσιο Φουκουσίμα Νο. 1 στον ωκεανό στις 11:42 το βράδυ της 8ης Δεκεμβρίου, μετά την έκδοση της προειδοποίησης για τσουνάμι.

Η εταιρεία θα αποφασίσει πότε θα συνεχίσει τη διάθεση του νερού αργότερα, καθώς η προειδοποίηση για μετασεισμικές δονήσεις κοντά στην ακτή της Χοκάιντο και την περιοχή Σανρίκου παραμένει σε ισχύ. Η μέγιστη σεισμική ένταση γύρω από το πυρηνικό εργοστάσιο ήταν 4 βαθμών, και δεν έχουν εντοπιστεί νέες ανωμαλίες.

Επιπλέον, δεν έχουν εντοπιστεί ανωμαλίες στην πυρηνική μονάδα Χιγκασιντόρι στην Αομόρι ή στην πυρηνική μονάδα Οναγκάουα στην Μιγιάγκι.

