Κρήτη: Θρήνος για τον 37χρονο Στέλιο που έχασε την ζωή του σε φαράγγι – Ο περίπατος που κατέληξε σε τραγωδία

Enikos Newsroom

κοινωνία

Κρήτη: Θρήνος για τον 37χρονο Στέλιο που έχασε την ζωή του σε φαράγγι – Ο περίπατος που κατέληξε σε τραγωδία

Ήθελε πάντα να εξερευνεί τα πιο κρυφά σημεία της φύσης, την οποία και λάτρευε. Να βρίσκεται στις ψηλότερες κορφές, σε μέρη «μυστικά» με παραδεισένια και ενίοτε άγρια ομορφιά. Αν και έμπειρος, ο περίπατος στα Αστερούσια Όρη, στο Φαράγγι Αμπά στην Κρήτη, έμελλε να έχει τραγικό τέλος για τον 37χρονο Στέλιο, που ήταν γνωστός και με το παρατσούκλι «Λούκος».

Έπειτα από μια μαραθώνια επιχείρηση διάσωσης που ξεκίνησε το μεσημέρι της Κυριακής (07/12) και ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, με τραγική κατάληξη, ο 37χρονος Στέλιος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ

Σύμφωνα με το creta24.gr, ο 37χρονος τραυματίστηκε όταν εκτελούσε κατάβαση του καταρράκτη Αμπά, στα Αστερούσια Όρη, του δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Σε κλήση του στο ΕΚΑΒ ανέφερε ότι είχε τραυματιστεί στο πόδι και στα πλευρά.

Οι διασωστικές δυνάμεις, πυροσβεστική, ΕΜΑΚ και δασοκομάντος που έσπευσαν στο σημείο, αντιμετώπισαν δυσκολία στην προσέγγιση του 37χρονου και ζητήθηκε συνδρομή από ελικόπτερο Super Puma.

Το πρωί της επόμενης ημέρας (8/12), έγινε γνωστό πως το ελικόπτερο δεν μπορούσε επίσης να προσεγγίσει το ιδιαίτερα δύσβατο σημείο. Τότε ξεκίνησε μια μακρά και δύσκολη επιχείρηση από τους διασώστες. Όταν μετά από αρκετές ώρες εντόπισαν και ανέσυραν τον 37χρονο Στέλιο, διαπιστώθηκε ότι δεν άντεξε και άφησε την τελευταία του πνοή.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

Κατά τις μεσημεριανές ώρες χθες Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025, ειδοποιήθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, για έρευνα και διάσωση άνδρα, στο φαράγγι του Αμπά, στα Αστερούσια Όρη, στην Π.Ε. Ηρακλείου Κρήτης.

Κινητοποιήθηκαν συνολικά 31 πυροσβέστες από το Π.Κ. Πύργου Μονοφατσίου, την 3η Ε.ΜΟ.Δ.Ε., καθώς και από την Ορειβατική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης (Ο.Ο.Ε.Δ.) της 3ης Ε.Μ.Α.Κ.

Επίσης, κινητοποιήθηκε ελικόπτερο του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας & Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.).

Οι Πυροσβέστες, αφού εντόπισαν τον άνδρα σε δύσβατο σημείο στο φαράγγι του Αμπά, με συντονισμένες ενέργειες και τη με χρήση ορειβατικού εξοπλισμού, τον μετέφεραν σε προσβάσιμο σημείο, από όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β. χωρίς τις αισθήσεις του.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε μεσημεριανές ώρες σήμερα Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πότε τα προβλήματα στα δόντια μπορεί απειλήσουν καρδιά και εγκέφαλο – Νέα μελέτη

Το κόλπο για να διατηρήσετε το φυσικό χριστουγεννιάτικο δέντρο σας καταπράσινο όλο τον Δεκέμβριο

Ρεύμα: Νέος οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις για τα πορτοκαλί τιμολόγια

Τέλη κυκλοφορίας: Με το «σταγονόμετρο» οι πληρωμές – Τι ισχύει με παρατάσεις και πρόστιμα

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
08:00 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

Εξάρχεια: Άγνωστοι πέταξαν μολότοφ κατά διμοιρίας ΜΑΤ

Ένταση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (09/12) στα Εξάρχεια, όταν άγνωστοι φέρεται πως πρα...
07:48 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

Κρήτη: Βαριές κατηγορίες στους αγρότες για τα επεισόδια – Συνεδριάζουν σήμερα για τις επόμενες κινήσεις τους, πληθαίνουν τα μπλόκα σε όλη την Ελλάδα

Συνεδριάζει εκ νέου σήμερα η Συντονιστική Επιτροπή των αγροτών της Κρήτης, προκειμένου να αποφ...
07:06 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 9 Δεκεμβρίου

Τρίτη 9 Δεκεμβρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Άννα, ...
05:53 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

Σαν σήμερα 9 Δεκεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Διεθνής Ημ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα