Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή ο ιδιοκτήτης των σκύλων που κατασπάραξαν 50χρονη στη Νεοχωρούδα

Στις φυλακές οδηγήθηκε ο 39χρονος ιδιοκτήτης των σκύλων, τα οποία τον Δεκέμβριο του 2023 κατασπάραξαν 50χρονη στη Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης, όταν μπήκαν στην αυλή της και την έριξαν στο έδαφος. Το Μεικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης του επέβαλε ποινή φυλάκισης 5 ετών για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ποινή που θα εκτίσει καθώς μέχρι τώρα ήταν ελεύθερος μετά την πρωτόδικη απόφαση που είχε αναγνωρίσει να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα η έφεσή του.

Η άτυχη γυναίκα είχε δεχτεί την επίθεση των δύο γιγαντόσωμων σκύλων, που βγήκαν από την περίφραξη του οικοπέδου από μία τρύπα, ενώ ήταν στην αυλή. Παρά τις εκκλήσεις της για βοήθεια τα σκυλιά τη δάγκωσαν περισσότερες από 50 φορές σε όλο της το σώμα, σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, που διαβάστηκε στο δικαστήριο. Μάλιστα ένας γείτονας είχε αναγκαστεί να πυροβολήσει με το κυνηγετικό του όπλο στον αέρα για να φύγουν τα σκυλιά από το σώμα της.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της voria.gr, ο 39χρονος ιδιοκτήτης των σκύλων είχε προφυλακιστεί, όμως έμεινε ελεύθερος μετά την απόφαση του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Βέροιας το οποίο μετέτρεψε την κατηγορία από ανθρωποκτονία με ενδεχόμενοι δόλο σε ανθρωποκτονία από αμέλεια σε βαθμό πλημμελήματος και τον τιμώρησε με φυλάκιση 5 χρόνων, ενώ επιπλέον του αναγνώρισε το ανασταλτικό αποτέλεσμα της έφεσης.

Η ποινή παρέμεινε και στο Εφετείο, ενώπιον του οποίου ο 39χρονος επέμεινε ότι δεν είχε ευθύνη για τον θάνατο της γυναίκας. Επέμεινε ότι ο ίδιος φρόντιζε την περίφραξη και πως δεν γνώριζε ότι υπήρχε τρύπα στο σημείο από το οποίο βγήκαν οι σκύλοι. Το Μεικτό Ορκωτό Εφετείο τον καταδίκασε για το ίδιο αδίκημα και έστειλε τον 39χρονο στις φυλακές για να εκτίσει την ποινή.

Συγκλονιστική ήταν η μαρτυρία του κηπουρού, που είναι κωφός και εκείνη την ώρα απασχολούταν στη φροντίδα του κήπου της 50χρονης. Είπε ότι για να απομακρυνθούν οι σκύλοι από το τραυματισμένο σώμα της αναγκάστηκε να βάλει μπροστά το αλυσοπρίονο, την ώρα που ο γείτονας πυροβόλησε στον αέρα. Περιέγραψε ότι το σώμα της ήταν γεμάτο τρύπες από τα δόντια των σκύλων που είχαν σκίσει τα ρούχα της γυναίκας.

