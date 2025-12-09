Τέλη κυκλοφορίας: Με το «σταγονόμετρο» οι πληρωμές – Τι ισχύει με παρατάσεις και πρόστιμα

Δημήτρης Χριστούλιας

Μόλις το 15% των τελών κυκλοφορίας έχουν πληρωθεί μέχρι σήμερα, 21 ημέρες πριν λήξει η προθεσμία. Σύμφωνα με πληροφορίες του enikonomia.gr περίπου 750.000 τέλη κυκλοφορίας οχημάτων και δικύκλων έχουν καταβληθεί από τα συνολικά 5,1 εκατομμύρια, γεγονός που καταδεικνύει με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο ότι οι περισσότεροι έχουν αφήσει τις πληρωμές για την τελευταία στιγμή.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Πώς υπολογίζονται τα τέλη κυκλοφορίας

Τα τέλη κυκλοφορίας πληρώνονται μέσα από την πλατφόρμα myCAR και χωρίς κωδικούς taxisnet.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα τέλη κυκλοφορίας του 2026 έχουν παραμείνει στα ίδια επίπεδα με φέτος, δηλαδή χωρίς αυξήσεις και υπολογίζονται με τρεις τρόπους. Πρώτων με βάση την πρώτη άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, δεύτερον με τον κυβισμό του κινητήρα και τρίτον με τις εκπομπές CO2. ενώ τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι πλήρως απαλλαγμένα από τα τέλη κυκλοφορίας.

Για οχήματα που ταξινομήθηκαν μεταξύ 1/11/2010 και 31/12/2020, τα τέλη κυμαίνονται από 0 ευρώ για οχήματα με εκπομπές έως 90 γραμμάρια CO₂/χλμ, έως 3,72 ευρώ/γραμμάριο για οχήματα με εκπομπές άνω των 251 γρ/χλμ.  Για τα πιο σύγχρονα οχήματα, που ταξινομήθηκαν από 1/1/2021 και μετά, το σύστημα είναι ελαφρώς διαφοροποιημένο, με στόχο να ενθαρρύνει τη χρήση πιο «πράσινων» οχημάτων. Έτσι, όσα εκπέμπουν έως 122 γρ/χλμ απαλλάσσονται πλήρως, ενώ τα οχήματα με εκπομπές άνω των 281 γρ/χλμ καταβάλλουν 2,85 ευρώ/γραμμάριο.

Τι ισχύει με τα πρόστιμα

Και φέτος θα υπάρχουν κλιμακωτά πρόστιμα για όσους δεν πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου.

  • +25% εντός Ιανουαρίου
  • +50% εντός Φεβρουαρίου
  • +100% Μάρτιο και μετά

Πόσο θα πληρώσουν φέτος οι ιδιοκτήτες οχημάτων

  • Με βάση τον κυβισμό έως τις 31 Οκτωβρίου 2010
  • Με βάση τις εκπομπές CO2 μετά την 1η Νοεμβρίου 2010

Ταξινόμηση έως 31-10-20210

  • 1.200 κυβικά.: 135 ευρώ
  • 1.600 κυβικά: 280 ευρώ

Ταξινόμηση 1-11-2010 έως 31-02.2020

  • 121-140 εκπομπές C02: 1,20 ευρώ/γραμ.
  • 141-160 εκπομπές C02: 1,85 ευρώ/γραμ.

Ταξινόμηση από 1.1.2021 έως σήμερα

  • 0-122 εκπομπές C02: 0 ευρώ
  • 123-139 εκπομπές C02: 0,64 ευρώ/γραμ.

 

 

 

 

03:55 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

