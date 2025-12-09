Ντόναλντ Τραμπ: Η Ευρώπη ακολουθεί ορισμένες λανθασμένες κατευθύνσεις

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας χθες Δευτέρα στον Λευκό Οίκο, υποστήριξε πως η Ευρώπη ακολουθεί «ορισμένες κακές κατευθύνσεις», λίγες ημέρες μετά τη δημοσιοποίηση από την Ουάσινγκτον της νέας, εθνικιστικού χαρακτήρα, στρατηγικής εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ. Το έγγραφο αυτό, όπως αναφέρεται, στρέφεται κατά ευρωπαϊκών κυβερνήσεων —κυρίως για το ζήτημα της μετανάστευσης—, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στις Βρυξέλλες.

«Η Ευρώπη πρέπει να προσέξει πολύ», δήλωσε ο Τραμπ στον Τύπο, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για την ενίσχυση των αγροτών που πλήττονται από τους δασμούς. «Η Ευρώπη παίρνει ορισμένες κακές κατευθύνσεις – είναι πολύ κακές, πολύ κακές για τον λαό. Δεν θέλουμε η Ευρώπη να αλλάξει τόσο», πρόσθεσε, χωρίς να εξηγήσει περαιτέρω σε τι αναφερόταν.

Αφορμή για την παρέμβασή του αποτέλεσε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με το πρόστιμο εκατομμυρίων δολαρίων που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην πλατφόρμα X του Ίλον Μασκ. Ο Αμερικανός πολιτικός χαρακτήρισε την απόφαση «βρομερή» και ανέφερε πως θα την σχολιάσει εκτενέστερα όταν ενημερωθεί πλήρως. Από την πλευρά του, ο ίδιος ο Μασκ απάντησε ζητώντας να «καταργηθεί» η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Την Παρασκευή, η αμερικανική κυβέρνηση δημοσιοποίησε το νέο κείμενο της «στρατηγικής εθνικής ασφαλείας», το οποίο περιγράφεται ως αποφασιστικά εθνικιστικό. Σύμφωνα με το περιεχόμενό του, η Ευρώπη κινδυνεύει να οδηγηθεί σε «πολιτισμική διαγραφή» αν δεν αντιδράσει απέναντι στη «μαζική μετανάστευση». «Αν οι τρέχουσες τάσεις συνεχιστούν, η ήπειρος θα είναι αγνώριστη σε 20 χρόνια ή λιγότερα», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο έγγραφο.

Η Ουάσινγκτον επικρίνει σφοδρά τις πολιτικές της ΕΕ, τις οποίες θεωρεί πως «υπονομεύουν την πολιτική ελευθερία και την εθνική κυριαρχία», καταγγέλλοντας επίσης τις ευρωπαϊκές πολιτικές για τη μετανάστευση, την καταστολή της ελευθερίας της έκφρασης, την πτώση της γεννητικότητας και την «απώλεια των εθνικών ταυτοτήτων».

Η σχέση των δύο πλευρών του Ατλαντικού βρίσκεται σε τεταμένο σημείο από την επιστροφή του Τραμπ στην εξουσία τον Ιανουάριο. Οι διαφορές επεκτείνονται από την πολιτική επαναπροσέγγιση με τη Ρωσία μέχρι τη δημόσια στήριξη των ΗΠΑ προς συντηρητικά και ακροδεξιά κόμματα στην Ευρώπη, γεγονός που έχει εντείνει τις ανησυχίες στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

