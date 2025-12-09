Premier League: Ο Μπρούνο Φερνάντες μίλησε στο «Μολινό» – Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κέρδισε 4-1 την Γουλβς – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ άφησε πίσω της τη «γκέλα» με τη Γουέστ Χαμ (1-1) και επέστρεψε με εμφατικό τρόπο στις νίκες, επικρατώντας με 4-1 της ουραγού Γουλβς στο «Μολινό». Με το αποτέλεσμα αυτό, οι «κόκκινοι διάβολοι» έπιασαν την Τσέλσι στην 5η θέση της Premier League και βλέπουν ξανά βάσιμα την έξοδο στο Champions League της επόμενης περιόδου.

Η ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ έδειξε αποφασισμένη να μην αφήσει περιθώρια αμφισβήτησης, επιβάλλοντας τον ρυθμό της από τα πρώτα λεπτά του αγώνα. Η Γουλβς, που δείχνει να μην έχει δυνάμεις να αντιδράσει στη μάχη της παραμονής, δεν κατάφερε να σταθεί ανταγωνιστική απέναντι σε μια Γιουνάιτεντ που είχε ενέργεια, συνοχή και σωστές επιλογές στο επιθετικό κομμάτι.

Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Μπρούνο Φερνάντες, ο οποίος οδήγησε την ομάδα του με δύο γκολ και μία ασίστ, φτάνοντας τις έξι ασίστ στα οκτώ τελευταία ματς πρωταθλήματος. Ο Πορτογάλος αρχηγός έδειξε ξανά γιατί θεωρείται ο εγκέφαλος της Γιουνάιτεντ, καθοδηγώντας με ωριμότητα τους συμπαίκτες του και ανεβάζοντας το ηθικό της ομάδας σε μια κρίσιμη περίοδο.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Αγώνας Σκορ
Άστον Βίλα – Άρσεναλ 2-1
Μπόρνμουθ – Τσέλσι 0-0
Έβερτον – Νότιγχαμ Φόρεστ 3-0
Μάντσεστερ Σίτι – Σάντερλαντ 3-0
Νιούκαστλ – Μπέρνλι 2-1
Τότεναμ – Μπρέντφορντ 2-0
Λιντς – Λίβερπουλ 3-3
Μπράιτον – Γουέστ Χαμ 1-1
Φούλαμ – Κρίσταλ Πάλας 1-2
Γουλβς – Μάντσεστερ Γ. 1-4

Η βαθμολογία (σε 15 αγώνες)

Θέση Ομάδα Βαθμοί
1 Άρσεναλ 33
2 Μάντσεστερ Σίτι 31
3 Άστον Βίλα 30
4 Κρίσταλ Πάλας 26
5 Τσέλσι 25
6 Μάντσεστερ Γ. 25
7 Σάντερλαντ 23
8 Λίβερπουλ 23
9 Μπράιτον 23
10 Έβερτον 24
11 Τότεναμ 22
12 Νιούκαστλ 22
13 Μπόρνμουθ 20
14 Μπρέντφορντ 19
15 Φούλαμ 17
16 Λιντς 15
17 Νότιγχαμ Φόρεστ 15
18 Γουέστ Χαμ 13
19 Μπέρνλι 10
20 Γουλβς 2

