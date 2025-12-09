Ντόναλντ Τραμπ: Απειλεί με νέους δασμούς το Μεξικό αν δεν φροντίσει να φτάσει περισσότερο νερό στο Τέξας

Enikos Newsroom

διεθνή

Ντόναλντ Τραμπ: Απειλεί με νέους δασμούς το Μεξικό αν δεν φροντίσει να φτάσει περισσότερο νερό στο Τέξας

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να αυξήσει κατά 5% τους τελωνειακούς δασμούς σε μεξικανικά προϊόντα, εάν το Μεξικό δεν μεριμνήσει να φτάσει περισσότερο νερό στην πολιτεία του Τέξας, όπως προβλέπει η διμερής συμφωνία του 1944 για τους υδάτινους πόρους.

«Το Μεξικό συνεχίζει να παραβιάζει τη συμφωνία μας για το νερό», ανέφερε ο Τραμπ μέσω της πλατφόρμας Truth Social, απαιτώντας από τη γειτονική χώρα να διασφαλίσει τη ροή 250 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού προς τις ΗΠΑ έως το τέλος του έτους. Ο ίδιος προειδοποίησε πως, αν αυτό δεν συμβεί, η χώρα του θα επιβάλει επιπρόσθετους δασμούς 5% στα μεξικανικά προϊόντα που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επεσήμανε πως «μέχρι τώρα, το Μεξικό δεν ανταποκρίνεται» στις υποχρεώσεις του, στηλιτεύοντας την έλλειψη συνεργασίας της μεξικανικής κυβέρνησης. Σύμφωνα με τη συμφωνία του 1944, το Μεξικό οφείλει να αφήνει να ρέουν σημαντικές ποσότητες νερού προς τις ΗΠΑ, μέσω ενός δικτύου φραγμάτων και ταμιευτήρων στον ποταμό Ρίο Γκράντε.

Η έλλειψη νερού έχει πλήξει σοβαρά τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους του Τέξας, προκαλώντας ανησυχία για την επάρκεια υδάτινων πόρων στην περιοχή. Από την πλευρά της, η μεξικανική κυβέρνηση υποστηρίζει πως η παρατεταμένη ξηρασία δυσχεραίνει την τήρηση των δεσμεύσεων της χώρας, καθώς τα αποθέματα νερού μειώνονται δραματικά.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τα 10 σημάδια που δείχνουν ότι κάποιος προσποιείται ότι είναι καλός ενώ δεν είναι

Οι πρωταγωνιστές της επιστήμης το 2025

e-ΕΦΚΑ: Νέα παράταση της προθεσμίας Υποβολής ΑΠΔ Οικοδομοτεχνικών Έργων – Η νέα προθεσμία

myNAFTILIAlive: Για ποιες επιπλέον διαδικασίες θα μπορούν οι ναυτικοί να κλείνουν ραντεβού – Όλες οι λεπτομέρειες

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
03:20 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

Λίβανος: Αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ παρά την εκεχειρία

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν αεροπορικές επιδρομές εναντίον υποδο...
02:56 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

Βολιβία: Δύο νεκροί και τέσσερις τραυματίες σε διαμαρτυρία για χωματερή

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τη Δευτέρα στη Βολιβία, ύστερα από πυροβολισμούς που δέχθηκαν ...
02:25 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

Ιαπωνία: Νέος ισχυρός σεισμός 6,7 Ρίχτερ μετά τα 7,6 με τραυματίες και τσουνάμι

Ακόμη ένας δυνατός σεισμός συγκλόνισε την Ιαπωνία τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (09.12.20...
01:55 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

Δήλωση Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν – Αντόνιο Κόστα για τη συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι – «Η ασφάλεια της Ουκρανίας πρέπει να διασφαλιστεί μακροπρόθεσμα»

Με κοινή τους ανάρτηση στο Χ, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα