Ντόναλντ Τραμπ: Απειλεί με νέους δασμούς το Μεξικό αν δεν φροντίσει να φτάσει περισσότερο νερό στο Τέξας

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να αυξήσει κατά 5% τους τελωνειακούς δασμούς σε μεξικανικά προϊόντα, εάν το Μεξικό δεν μεριμνήσει να φτάσει περισσότερο νερό στην πολιτεία του Τέξας, όπως προβλέπει η διμερής συμφωνία του 1944 για τους υδάτινους πόρους.

«Το Μεξικό συνεχίζει να παραβιάζει τη συμφωνία μας για το νερό», ανέφερε ο Τραμπ μέσω της πλατφόρμας Truth Social, απαιτώντας από τη γειτονική χώρα να διασφαλίσει τη ροή 250 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού προς τις ΗΠΑ έως το τέλος του έτους. Ο ίδιος προειδοποίησε πως, αν αυτό δεν συμβεί, η χώρα του θα επιβάλει επιπρόσθετους δασμούς 5% στα μεξικανικά προϊόντα που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επεσήμανε πως «μέχρι τώρα, το Μεξικό δεν ανταποκρίνεται» στις υποχρεώσεις του, στηλιτεύοντας την έλλειψη συνεργασίας της μεξικανικής κυβέρνησης. Σύμφωνα με τη συμφωνία του 1944, το Μεξικό οφείλει να αφήνει να ρέουν σημαντικές ποσότητες νερού προς τις ΗΠΑ, μέσω ενός δικτύου φραγμάτων και ταμιευτήρων στον ποταμό Ρίο Γκράντε.

Η έλλειψη νερού έχει πλήξει σοβαρά τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους του Τέξας, προκαλώντας ανησυχία για την επάρκεια υδάτινων πόρων στην περιοχή. Από την πλευρά της, η μεξικανική κυβέρνηση υποστηρίζει πως η παρατεταμένη ξηρασία δυσχεραίνει την τήρηση των δεσμεύσεων της χώρας, καθώς τα αποθέματα νερού μειώνονται δραματικά.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP