Οι αθλητικές μεταδόσεις 9/12/2025 – Το κανάλι και η ώρα του αγώνα του Ολυμπιακού με την Καϊράτ για το Champions League

Το κρίσιμο παιχνίδι του Ολυμπιακού με αντίπαλο την Καϊράτ στην Αστάνα, για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League καθώς και τα υπόλοιπα ματς από την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, ξεχωρίζουν από το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Aναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (9/12/2025):

09:00 COSMOTE SPORT 1 HD Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός UEFA Youth League

17:30 COSMOTE SPORT 3 HD ΠΑΟΚ – Λέγκια Βαρσοβίας UEFA Youth League

17:30 COSMOTE SPORT 1 HD Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός UEFA Champions League

19:00 Novasports 5HD Μπεσίκτας – Λιετκαμπέλις Eurocup

19:45 COSMOTE SPORT 2 HD Μπάγερν Μονάχου – Σπόρτινγκ Λισαβόνας UEFA Champions League

20:00 Novasports Prime Κέμνιτς – Πανιώνιος Eurocup

20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Καρδίτσα – Μερσίν FIBA Basketball Champions League

20:30 Novasports 4HD Μπουργκ – Τρέντο Eurocup

21:00 Novasports Start Χάποελ Ιερουσαλήμ – Χάμπουργκ Τάουερς Eurocup

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Αταλάντα – Τσέλσι UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ – Μαρσέιγ UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Μονακό – Γαλατασαράι UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Τότεναμ – Σλάβια Πράγας UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD PSV Αϊντχόφεν – Ατλέτικο Μαδρίτης UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπαρτσελόνα – Άιντραχτ Φρανκφούρτης UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ίντερ – Λίβερπουλ UEFA Champions League

22:00 Mega News Ρεάλ Μαδρίτης – Βόλφσμπουργκ UEFA Women’s Champions League

