Τραγικός επίλογος στην Κρήτη: Νεκρός ο 40χρονος στο φαράγγι του Αμπά

Τραγική κατάληξη είχε η μαραθώνια επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την διάσωση του 40χρονου άνδρα από το φαράγγι του Αμπά, στην Κρήτη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Cretalive, ο 40χρονος άνδρας ανασύρθηκε νεκρός από το φαράγγι, όπου είχε πέσει από το μεσημέρι της Κυριακής.

Σημειώνεται ότι για την διάσωση του 40χρονου επιστρατεύτηκε ελικόπτερο, το οποίο όμως δήλωσε αδυναμία προσέγγισης λόγω καθοδικών ρευμάτων στην περιοχή, με αποτέλεσμα η επιχείρηση να συνεχίζεται αποκλειστικά με επίγειες δυνάμεις.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγες, η ΕΜΑΚ απομάκρυνε τον 40χρονο από το σημείο και τον παρέδωσε στο ΕΚΑΒ, στην περιοχή των Παρανύμφων, χωρίς τις αισθήσεις του. Από εκεί η σορός του άτυχου άνδρα μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Χάρακα.

Τραγικό πρόσωπο ο πατέρας του 40χρονου άνδρα, ο οποίος από νωρίς την Δευτέρα (8/12) περίμενε με αγωνία πότε θα μεταφέρουν τον γιο του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, αγνοώντας την τραγική κατάληξη.

Η κινητοποίηση για την διάσωση του 40χρονου περιπατητή ήταν άμεση από την πρώτη στιγμή, με 19 πυροσβέστες της 3ης ΕΜΑΚ, 12 μέλη της 3ης ΕΜΟΔΕ και τέσσερις πυροσβέστες από το ΠΚ Πύργου να κατευθύνονται στο σημείο, προκειμένου να εντοπίσουν και να προσεγγίσουν τον άτυχο άνδρα.