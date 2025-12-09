Εξάρχεια: Άγνωστοι πέταξαν μολότοφ κατά διμοιρίας ΜΑΤ

Enikos Newsroom

κοινωνία

μολότοφ

Ένταση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (09/12) στα Εξάρχεια, όταν άγνωστοι φέρεται πως πραγματοποίησαν επίθεση με βόμβες μολότοφ εναντίον διμοιρίας ΜΑΤ.

Το περιστατικό καταγράφηκε γύρω στη 01:02, στη συμβολή των οδών Μεταξά και Θεμιστοκλέους, όπου οι άγνωστοι εκτόξευσαν πέντε μολότοφ προς την αστυνομική δύναμη, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Από την επίθεση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε μία προσαγωγή, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν προέκυψε εμπλοκή του προσαχθέντα και αφέθηκε ελεύθερος.

