Ιαπωνία: Σχεδόν 30 δευτερόλεπτα διήρκεσε ο ισχυρός σεισμός των 7,6 Ρίχτερ – Δείτε βίντεο

Σχεδόν 30 δευτερόλεπτα, διήρκεσε ο ισχυρός σεισμός, μεγέθους 7,6 Ρίχτερ συγκλόνισε την βορειοανατολική Ιαπωνία, αργά το βράδυ της Κυριακής, τοπική ώρα, προκαλώντας προειδοποιήσεις για τσουνάμι και εντολές εκκένωσης των κατοίκων.

Η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (JMA) ανακοίνωσε ότι τσουνάμι ύψους έως και τριών μέτρων ενδέχεται να χτυπήσει τη βορειοανατολική ακτή της Ιαπωνίας μετά τον σεισμό που σημειώθηκε στις 23:15 τοπική ώρα (16.15 ώρα Ελλάδας).

Big Breaking,📍 A massive 7.6 magnitude earthquake has struck near Japan. Tsunami warning issued. God Save Japanese people 🙏#Japan #earthquake #Tsunami pic.twitter.com/2FdeKKNeSX — श्रवण बिश्नोई (किसान/ Hindus) (@SKBishnoi29Rule) December 8, 2025

BREAKING: CCTV captures the moment a powerful 7.2-magnitude earthquake strikes Aomori Prefecture, Japan. Tsunami waves detected following an earthquake, says JMA. pic.twitter.com/ziqIWhTXnV — Weather Monitor (@WeatherMonitors) December 8, 2025

Εκδόθηκαν προειδοποιήσεις για τσουνάμι στους νομούς Χοκάιντο, Αομόρι και Ιβάτε, ενώ σε διάφορα λιμάνια παρατηρήθηκαν κύματα ύψους 20 έως 50 εκατοστών, σύμφωνα με την JMA. Η προειδοποίηση αναφέρει κίνδυνο για τσουνάμι έως και 3 μέτρων.

Το επίκεντρο του σεισμού ήταν 80 χιλιόμετρα (50 μίλια) ανοικτά των ακτών της περιφέρειας Αομόρι, και το εστιακό βάθος ήταν 50 χιλιόμετρα, πρόσθεσε η υπηρεσία.

Στην ιαπωνική κλίμακα σεισμικής έντασης 1-7, ο σεισμός καταγράφηκε ως «άνω 6» στην επαρχία Αομόρι – ένας σεισμός αρκετά ισχυρός ώστε να είναι αδύνατο να παραμείνει κανείς όρθιος ή να κινηθεί χωρίς να συρθεί. Σε τέτοιους σεισμούς, τα περισσότερα βαριά έπιπλα μπορούν να καταρρεύσουν και τα πλακάκια των τοίχων και τα τζάμια των παραθύρων να υποστούν ζημιές σε πολλά κτίρια.

Η East Japan Railway (9020.T) ανέστειλε ορισμένες υπηρεσίες στην περιοχή, η οποία είχε επίσης πληγεί από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 9,0 Ρίχτερ τον Μάρτιο του 2011. Δεν αναφέρθηκαν ανωμαλίες στους πυρηνικούς σταθμούς της περιοχής που λειτουργούν από την Tohoku Electric Power, και την Hokkaido Electric Power, σύμφωνα με τις εταιρείες κοινής ωφέλειας. Η Tohoku Electric ανέφερε, ωστόσο, ότι χιλιάδες άνθρωποι έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Japan: The moment the M7.6 earthquake hit Hachinohe City – captured from the Aomori Asahi Broadcasting Hachinohe branch office pic.twitter.com/DhAsDeZWRn — Michael udo (@Udoka62782315) December 8, 2025

Το γιεν αποδυναμώθηκε έναντι των κύριων νομισμάτων μετά την είδηση του σεισμού, πριν ανακτήσει μέρος της αξίας του. Το δολάριο έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο της συνεδρίασης και διαπραγματευόταν στα 155,81 γιεν περίπου στις 15:33 GMT, ενώ και το ευρώ έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο της συνεδρίασης.

Η Ιαπωνία είναι μία από τις χώρες με τη μεγαλύτερη σεισμική δραστηριότητα στον κόσμο, με σεισμικές δονήσεις να συμβαίνουν τουλάχιστον κάθε πέντε λεπτά. Βρίσκεται στον «Δακτύλιο της Φωτιάς», μια ζώνη ηφαιστείων και ωκεάνιων τάφρων που περιβάλλει εν μέρει τη λεκάνη του Ειρηνικού, και συγκεντρώνει περίπου το 20% των σεισμών μεγέθους 6,0 ή μεγαλύτερου στον κόσμο.