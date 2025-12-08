O διάσημος οδηγός γαστρονομίας, Taste Atlas, ανέδειξε την γραβιέρα Νάξου ως το καλύτερο τυρί στον κόσμο για το 2026.

Το TasteAtlas είναι ένας διαδικτυακός οδηγός ταξιδιών για παραδοσιακά φαγητά, ο οποίος συγκεντρώνει αυθεντικές συνταγές, κριτικές γαστρονομικών κριτικών και ερευνητικά άρθρα σχετικά με δημοφιλή συστατικά και πιάτα.

«Η γραβιέρα Νάξου, το σήμα κατατεθέν τυρί των Κυκλάδων που παρασκευάζεται κυρίως από αγελαδινό γάλα με μια πινελιά πρόβειου ή κατσικίσιου γάλακτος, ανακηρύχθηκε το Καλύτερο Τυρί στον Κόσμο για το 2025/26 στο TasteAtlas. Η κατάταξη βασίζεται σε επαληθευμένες αξιολογήσεις χρηστών από άτομα που έχουν δοκιμάσει τα προϊόντα, με αλγόριθμους που αφαιρούν τη δραστηριότητα των bot και συντονισμένες ομάδες ψηφοφορίας για να διατηρούνται τα αποτελέσματα δίκαια και διαφανή.

Η γραβιέρα Νάξου παράγεται στο νησί από τις αρχές του 1900. Παρασκευάζεται κυρίως από τοπικό αγελαδινό γάλα, με μικρές προσθήκες πρόβειου ή κατσικίσιου γάλακτος. Παραδοσιακά παλαιώνει για αρκετούς μήνες, κατά τους οποίους αναπτύσσει μια συμπαγή δομή και μια ήπια, ισορροπημένη γεύση χαρακτηριστική των κυκλαδίτικων τυριών» αναφέρει το Taste Atlas στο Instagram.

Η ανάρτηση του Taste Atlas: