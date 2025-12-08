Βρετανία: Ολοκληρώθηκε η συνάντηση Στάρμερ, Ζελένσκι, Μακρόν, Μερτς – Αναχωρεί για τις Βρυξέλλες ο Ουκρανός πρόεδρος

Ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι μόλις ολοκλήρωσε τις συνομιλίες του στο Λονδίνο με τους ηγέτες της Βρετανίας, της Γερμανίας και της Γαλλίας, συζητώντας το τελευταίο σχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Έπειτα από περισσότερες από δύο ώρες στην Ντάουνινγκ Στριτ, οι συνομιλίες φαίνεται να έχουν τελειώσει, με τους Κιρ Στάρμερ, Εμανουέλ Μακρόν Φρίντριζ Μερτς και Βολοντίμιρ Ζελένσκι να αποχαιρετιούνται.

Πάντως, αν και οι Μερτς και Μακρόν αναχώρησαν ο Ζελένσκι έμεινε για να έχει και κατ’ ιδίαν συνομιλίες με τον Βρετανό πρωθυπουργό. Δεν αναμένεται συνέντευξη Τύπου για την πορεία των συνομιλιών, ωστόσο έχει γίνει γνωστό ότι θα υπάρξει μία γραπτή δήλωση, η οποία θα πρέπει να καλύπτει ορισμένες λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενο των συνομιλιών.

Ο Κίρ Στάρμερ υποδέχτηκε τον Ζελένσκι έξω από την Ντάουνινγκ Στριτ νωρίς το απόγευμα, με τον Βρετανό πρωθυπουργό να δεσμεύεται ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει «αυστηρές» εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία.

‘Are you being pushed into a fast-paced deal by the Americans?’ Starmer welcomes President Zelenskyy to Downing Street for talks about peace in Ukraine pic.twitter.com/3Z09T1NxDD — ITVPolitics (@ITVNewsPolitics) December 8, 2025

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι οι σύμμαχοι της Ουκρανίας έχουν «πολλά χαρτιά» στα χέρια τους ενόψει των ειρηνευτικών συνομιλιών. Ωστόσο, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς εξέφρασε τον σκεπτικισμό του για «ορισμένες λεπτομέρειες που βλέπουμε στα έγγραφα που προέρχονται από την αμερικανική πλευρά».

Τα σχόλια του Μέρτς έρχονται μετά την κατηγορία του προέδρου Τραμπ προς τον Ζελένσκι, ότι δεν έχει διαβάσει την τελευταία πρόταση που συζητήθηκε μεταξύ αξιωματούχων των ΗΠΑ και της Ουκρανίας το Σαββατοκύριακο.

Αργότερα σήμερα, Δευτέρα, ο Ζελένσκι αναμένεται να ταξιδέψει πέρα από τη Μάγχη στις Βρυξέλλες, για να συναντήσει αξιωματούχους του ΝΑΤΟ, όπως και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας σε μια έντονη επίδειξη υποστήριξης προς τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, συναντήθηκαν σε μια «κρίσιμη στιγμή», όπως είπαν για το Κίεβο, που βρίσκεται υπό την πίεση των ΗΠΑ να συμφωνήσει σε μια προτεινόμενη ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία.

Σε μια βιαστικά προγραμματισμένη συνάντηση, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο Ζελένσκι δήλωσαν ότι θέλουν να καταλήξουν σε συγκεκριμένα σχέδια σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας. Βρετανική κυβερνητική πηγή δήλωσε ότι οι ηγέτες θα συζητούσαν τη χρήση των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

«Χαίρομαι πολύ που σας βλέπω εδώ σχεδόν στην τέταρτη επέτειο αυτής της φρικτής σύγκρουσης, σε ένα κρίσιμο στάδιο τώρα στην προσπάθεια για ειρήνη», δήλωσε ο Στάρμερ αφού καλωσόρισε τους ηγέτες στην κατοικία του στην Ντάουνινγκ Στριτ. «Στηρίζουμε την Ουκρανία και αν πρόκειται να υπάρξει εκεχειρία, πρέπει να είναι μια δίκαιη και διαρκής εκεχειρία», δήλωσε ο Στάρμερ.

Οι Μακρόν και Μερτς εξέφρασαν επίσης την αποφασιστικότητά τους να προχωρήσουν με ένα σταθερό σχέδιο, σε μια στιγμή που ο Γερμανός καγκελάριος χαρακτήρισε «αποφασιστικής σημασίας … για όλους μας».

Ο Ζελένσκι επεσήμανε την ευαίσθητη ισορροπία που πρέπει να επιτύχουν οι ευρωπαϊκές δυνάμεις καθώς προσπαθούν να διαπραγματευτούν καλύτερους όρους για το προτεινόμενο σχέδιο των ΗΠΑ. «Υπάρχουν ορισμένα πράγματα που δεν μπορούμε να διαχειριστούμε χωρίς τους Αμερικανούς, πράγματα που δεν μπορούμε να διαχειριστούμε χωρίς την Ευρώπη, γι’ αυτό πρέπει να λάβουμε κάποιες σημαντικές αποφάσεις», δήλωσε ο Ζελένσκι.