Οι αγρότες επιμένουν στην κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους – Συγκέντρωση στη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου

Enikos Newsroom

κοινωνία

αγρότες

Σε νέα κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προσανατολίζονται αγρότες και κτηνοτρόφοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οι οποίοι συμμετέχουν στα μπλόκα που έχουν στηθεί στους νομούς Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας.

Στην Αιτωλοακαρνανία, εξακολουθεί να παραμένει αποκλεισμένος ο αυτοκινητόδρομος Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, κοντά στο Αγρίνιο, ενώ όπως αποφάσισε η συντονιστική επιτροπή, σήμερα στις 8:00 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί συνέλευση με τη συμμετοχή φορέων.

Επίσης, η συντονιστική επιτροπή απηύθυνε κάλεσμα για κινητοποίηση, αύριο, Τετάρτη στις 11:00 το πρωί στη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου.

Παράλληλα, σε κινητοποίηση βρίσκονται αγρότες και κτηνοτρόφοι της Ναυπακτίας, της Δωρίδας, του Μεσολογγίου και της Βόνιτσας, με μπλόκα που έχουν στήσει στις γέφυρες του Μόρνου και του Ευήνου, καθώς και στην Αμβρακία οδό.

Στην Αχαΐα, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν αποκλείσει το νέο αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου στην περιοχή του κόμβου της Κάτω Αχαΐας, ενώ αγρότες και κτηνοτρόφοι από την περιοχή της Αιγιάλειας έχουν στήσει μπλόκο στην γέφυρα του Σελινούντα, στο Αίγιο, όπου κάθε ημέρα προχωρούν σε ολιγόωρο αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου Πατρών – Κορίνθου.

Ακόμη, από χθες Δευτέρα αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν σταθμεύσει τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα στη μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας, με αποτέλεσμα η κίνηση των οχημάτων να εκτρέπεται μέσω των κόμβων Κ1 – Λιμάνι Πάτρας και Οβρυάς.

Στην Ηλεία, το μπλόκο των αγροτών και των κτηνοτρόφων έχει στηθεί στον κόμβο του Πύργου και προχωρούν κάθε ημέρα σε ολιγόωρο αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου Πατρών – Πύργου, ενώ το βράδυ της Δευτέρας άνοιξαν τα διόδια που βρίσκονται κοντά στον Πύργο.

Επίσης, για σήμερα το πρωί έχουν προγραμματίσει μηχανοκίνητη πορεία και συγκέντρωση διαμαρτυρίας μέσα στην πόλη του Πύργου.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

«Νικοτίνη και Αλκοόλ κάτω των 18; Έφαγες Άκυρο!»

Πότε μπορεί η φαγούρα στο δέρμα να είναι σημάδι καρκίνου – Ειδικός του Cleveland απαντά

Ρεύμα: Νέος οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις για τα πορτοκαλί τιμολόγια

Τέλη κυκλοφορίας: Με το «σταγονόμετρο» οι πληρωμές – Τι ισχύει με παρατάσεις και πρόστιμα

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
09:52 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

Αγρότες: Αποφάσισαν να αποκλείσουν με τρακτέρ το λιμάνι της Θεσσαλονίκης την Παρασκευή

Απόφαση για αποκλεισμό του λιμανιού Θεσσαλονίκης έλαβαν αγρότες και κτηνοτρόφοι, με τη στήριξη...
08:45 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

Σέρρες: «Ήταν οικογένειά μου» λέει κτηνοτρόφος που έχασε τα πρόβατά του από ευλογιά – Κίνδυνος η εξάλειψη των αυτόχθονων φυλών

Στο μαντρί του Νικόλα Πίγκα στη Βαμβακιά Σερρών όπου μέχρι πριν από λίγες μέρες, αντηχούσαν κο...
08:00 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

Εξάρχεια: Άγνωστοι πέταξαν μολότοφ κατά διμοιρίας ΜΑΤ

Ένταση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (09/12) στα Εξάρχεια, όταν άγνωστοι φέρεται πως πρα...
07:58 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

Κρήτη: Θρήνος για τον 37χρονο Στέλιο που έχασε την ζωή του σε φαράγγι – Ο περίπατος που κατέληξε σε τραγωδία

Ήθελε πάντα να εξερευνεί τα πιο κρυφά σημεία της φύσης, την οποία και λάτρευε. Να βρίσκεται στ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα