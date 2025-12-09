Σάλος στη Γαλλία: Η Μπριζίτ Μακρόν αποκάλεσε φεμινίστριες «σκύλες» – Δείτε το βίντεο

Enikos Newsroom

διεθνή

Σάλος στη Γαλλία: Η Μπριζίτ Μακρόν αποκάλεσε φεμινίστριες «σκύλες» – Δείτε το βίντεο
Πηγή: Χ

Η σύζυγος του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, Μπριζίτ, βρέθηκε στο επίκεντρο σφοδρής κριτικής έπειτα από μια προσβλητική δήλωσή της κατά φεμινιστριών, που διαμαρτύρονταν για τη συμμετοχή του κωμικού Άρι Αμπιτάν σε θεατρικές παραστάσεις, παρά τις κατηγορίες για βιασμό εις βάρος του.

Μπριζίτ Μακρόν: Τι είπε η κόρη της για τον σεξιστικό διαδικτυακό εκφοβισμό της – «Ρωτούσαν τα εγγόνια της για το φύλο της γιαγιάς τους»

Κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στο θέατρο την Κυριακή, η 72χρονη Μπριζίτ Μακρόν αποκάλεσε «βρωμιάρες σκύλες» τις ακτιβίστριες της κολλεκτίβας #NousToutes (#AllOfUs).

Tο Σάββατο, τέσσερις ακτιβίστριες του #NousToutes διέκοψαν μια παράσταση του 51χρονου κωμικού στο θέατρο Φολί Μπερζέρ στο Παρίσι.

Ο Αμπιτάν είχε κατηγορηθεί για βιασμό από μια γυναίκα το 2021, αλλά η υπόθεση απορρίφθηκε έπειτα από έρευνα τριών ετών και η απόφαση αυτή επιβεβαιώθηκε κατά την έφεση που άσκησε τον Ιανουάριο του 2023.

Παρά την απαλλαγή του από τις κατηγορίες, οι φεμινίστριες συνεχίζουν να διαμαρτύρονται κατά της επιστροφής του στη σκηνή, διαταράσσοντας τις παραστάσεις του.

Κατά τη διάρκεια της παράστασης του Σαββάτου, γυναίκες με μάσκες που έδειχναν το πρόσωπο του Αμπιτάν διαδήλωσαν στον χώρο του θεάτρου, φωνάζοντας «Αμπιτάν βιαστής!».


Την επόμενη μέρα, η Μπριζίτ Μακρόν, μαζί με την κόρη της, Τιφαίν Οζιέρ, παρακολούθησε την ίδια παράσταση και, σύμφωνα με βίντεο που δημοσιεύτηκε την Δευτέρα από το περιοδικό Public, η σύζυγος του Γάλλου Προέδρου εμφανίζεται στα παρασκήνια να υποστηρίζει τον Αμπιτάν.

Στο βίντεο, ο Αμπιτάν λέει «Φοβάμαι» και η Μπριζίτ Μακρόν του απαντά: «Αν υπάρχουν βρωμιάρες σκύλες, θα τις πετάξουμε έξω, ειδικά όσες φορούν μάσκες».


Τα λόγια αυτά προκάλεσαν αντιδράσεις, με την βουλευτή Σάρα Λεγκρέν να τα χαρακτηρίζει προσβλητικά για τις φεμινίστριες που διαμαρτύρονται κατά του Αμπιτάν.

Ο εκπρόσωπος της Μπριζίτ Μακρόν την υπερασπίστηκε, δηλώνοντας ότι τα λόγια της δεν αφορούσαν τις φεμινίστριες γενικά, αλλά τις «ριζοσπαστικές μεθόδους» που χρησιμοποιούν οι διαδηλώτριες, όπως η διακοπή παραστάσεων. Η

Η Μακρόν δεν εγκρίνει αυτές τις ριζοσπαστικές μεθόδους, διευκρίνισε ο εκπρόσωπός της.

Η αμφιλεγόμενη αυτή δήλωση έρχεται μετά την υπόθεση διαδικτυακών επιθέσεων εναντίον της, με οκτώ άτομα να αντιμετωπίζουν κατηγορίες για διαδικτυακό εκφοβισμό.

Οι επτά κατηγορούμενοι, οι οποίοι περιλαμβάνουν μία γυναίκα και έξι άντρες, αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης έως δύο χρόνια για τις φήμες που κυκλοφόρησαν, υποστηρίζοντας ότι η Μπριζίτ Μακρόν είναι «παιδόφιλος» και ότι γεννήθηκε άντρας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

«Νικοτίνη και Αλκοόλ κάτω των 18; Έφαγες Άκυρο!»

Πότε μπορεί η φαγούρα στο δέρμα να είναι σημάδι καρκίνου – Ειδικός του Cleveland απαντά

Ρεύμα: Νέος οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις για τα πορτοκαλί τιμολόγια

Τέλη κυκλοφορίας: Με το «σταγονόμετρο» οι πληρωμές – Τι ισχύει με παρατάσεις και πρόστιμα

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
08:16 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

Ιαπωνία: Μετρά τις πληγές της μετά τον σεισμό 7,5 βαθμών – Τουλάχιστον 33 τραυματίες και διακοπές ρεύματος

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, διάρκειας περίπου 30 δευτερολέπτων, «...
06:31 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

Copernicus: Το 2025 αναμένεται να είναι το δεύτερο θερμότερο έτος που καταγράφτηκε ποτέ

Το 2025 φαίνεται πως θα καταγραφεί ως μία από τις πιο ζεστές χρονιές στην ιστορία, καθώς σύμφω...
06:08 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

Πόλεμος στην Ουκρανία: Νέες ρωσικές επιθέσεις με drone στο Σούμι προκάλεσαν διακοπές ρεύματος και τραυματισμούς

Χωρίς ρεύμα έμεινε η πόλη Σούμι στη βόρεια Ουκρανία το βράδυ της Δευτέρας, μετά από νέα επίθεσ...
05:15 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

Καμπότζη: Έξι άμαχοι έχασαν τη ζωή τους σε εχθροπραξίες στα σύνορα με την Ταϊλάνδη

Νέο κύμα βίας ξέσπασε στα σύνορα ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις της Καμπότζης και της Ταϊλάνδης...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα