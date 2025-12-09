Σάλος στη Γαλλία: Η Μπριζίτ Μακρόν αποκάλεσε φεμινίστριες «σκύλες» – Δείτε το βίντεο

Η σύζυγος του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, Μπριζίτ, βρέθηκε στο επίκεντρο σφοδρής κριτικής έπειτα από μια προσβλητική δήλωσή της κατά φεμινιστριών, που διαμαρτύρονταν για τη συμμετοχή του κωμικού Άρι Αμπιτάν σε θεατρικές παραστάσεις, παρά τις κατηγορίες για βιασμό εις βάρος του.

Κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στο θέατρο την Κυριακή, η 72χρονη Μπριζίτ Μακρόν αποκάλεσε «βρωμιάρες σκύλες» τις ακτιβίστριες της κολλεκτίβας #NousToutes (#AllOfUs).

Tο Σάββατο, τέσσερις ακτιβίστριες του #NousToutes διέκοψαν μια παράσταση του 51χρονου κωμικού στο θέατρο Φολί Μπερζέρ στο Παρίσι.

Ο Αμπιτάν είχε κατηγορηθεί για βιασμό από μια γυναίκα το 2021, αλλά η υπόθεση απορρίφθηκε έπειτα από έρευνα τριών ετών και η απόφαση αυτή επιβεβαιώθηκε κατά την έφεση που άσκησε τον Ιανουάριο του 2023.

Παρά την απαλλαγή του από τις κατηγορίες, οι φεμινίστριες συνεχίζουν να διαμαρτύρονται κατά της επιστροφής του στη σκηνή, διαταράσσοντας τις παραστάσεις του.

Κατά τη διάρκεια της παράστασης του Σαββάτου, γυναίκες με μάσκες που έδειχναν το πρόσωπο του Αμπιτάν διαδήλωσαν στον χώρο του θεάτρου, φωνάζοντας «Αμπιτάν βιαστής!».

« ARY ABITTAN VIOLEUR » Des féministes @NousToutesOrg perturbent le spectacle de l’humoriste, accusé de viol : « ceux qui séparent l’homme de l’artiste insultent les victimes» Sorties violemment par spectateurs et sécurité, certaines, dont notre journaliste, ont pris des coups pic.twitter.com/jNOvuhBBt0 — Le Média (@LeMediaTV) December 6, 2025



Την επόμενη μέρα, η Μπριζίτ Μακρόν, μαζί με την κόρη της, Τιφαίν Οζιέρ, παρακολούθησε την ίδια παράσταση και, σύμφωνα με βίντεο που δημοσιεύτηκε την Δευτέρα από το περιοδικό Public, η σύζυγος του Γάλλου Προέδρου εμφανίζεται στα παρασκήνια να υποστηρίζει τον Αμπιτάν.

Στο βίντεο, ο Αμπιτάν λέει «Φοβάμαι» και η Μπριζίτ Μακρόν του απαντά: «Αν υπάρχουν βρωμιάρες σκύλες, θα τις πετάξουμε έξω, ειδικά όσες φορούν μάσκες».

« S’il y a les sales connes, on va les foutre dehors ! » Quand Brigitte Macron s’attaque aux militantes féministes qui ont organisé une action contre Ary Abittan, pour qui la Cour d’appel de Paris a prononcé un non lieu suite à des accusations de viol malgré un témoignage… pic.twitter.com/U8pkJSEJ3l — Ariane Anemoyannis (@AAnemoyannis) December 8, 2025



Τα λόγια αυτά προκάλεσαν αντιδράσεις, με την βουλευτή Σάρα Λεγκρέν να τα χαρακτηρίζει προσβλητικά για τις φεμινίστριες που διαμαρτύρονται κατά του Αμπιτάν.

Ο εκπρόσωπος της Μπριζίτ Μακρόν την υπερασπίστηκε, δηλώνοντας ότι τα λόγια της δεν αφορούσαν τις φεμινίστριες γενικά, αλλά τις «ριζοσπαστικές μεθόδους» που χρησιμοποιούν οι διαδηλώτριες, όπως η διακοπή παραστάσεων. Η

Η Μακρόν δεν εγκρίνει αυτές τις ριζοσπαστικές μεθόδους, διευκρίνισε ο εκπρόσωπός της.

Η αμφιλεγόμενη αυτή δήλωση έρχεται μετά την υπόθεση διαδικτυακών επιθέσεων εναντίον της, με οκτώ άτομα να αντιμετωπίζουν κατηγορίες για διαδικτυακό εκφοβισμό.

Οι επτά κατηγορούμενοι, οι οποίοι περιλαμβάνουν μία γυναίκα και έξι άντρες, αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης έως δύο χρόνια για τις φήμες που κυκλοφόρησαν, υποστηρίζοντας ότι η Μπριζίτ Μακρόν είναι «παιδόφιλος» και ότι γεννήθηκε άντρας.