Αιχμές και κριτική κατά της κυβέρνησης από Καραμανλή, Σαμαρά και Βενιζέλο – Τα φωτογραφικά καρέ από την εκδήλωση

Κριτική προς την κυβέρνηση για μια σειρά θεμάτων, όπως η κρίση των θεσμών, η διαφθορά και η μείωση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους δημοκρατικούς θεσμούς άσκησαν ο Κώστας Καραμανλής και ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ενώ και ο Αντώνης Σαμαράς άφησε αιχμές για την στάση της κυβέρνησης στις αγροτικές κινητοποιήσεις.

Στην εκδήλωση της εφημερίδας «Δημοκρατία» το κλίμα ήταν θερμό μεταξύ των δύο πρώην Πρωθυπουργών και του Ευάγγελου Βενιζέλου, ενώ ο Αντώνης Σαμαράς κάθισε στην πρώτη σειρά δίπλα στον Νίκο Δένδια.

Στην ομιλία του στην εκδήλωση ο Κώστας Καραμανλής απάντησε έμμεσα στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος λίγες ώρες νωρίτερα είχε αφήσει αιχμές για την αγροτική πολιτική των κυβερνήσεων Καραμανλή με αφορμή το σύνθημα «όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά». Ο Κώστας Καραμανλής αναφέρθηκε στην κρίση των θεσμών και τόνισε ότι δεν αρκεί να λέμε ότι η Δημοκρατία υπάρχει». «Οφείλουμε να εξετάζουμε αν λειτουργεί όπως πρέπει. Αν οι θεσμοί της παραμένουν ανθεκτικοί. Αν οι εγγυήσεις που συγκροτούν το Κράτος Δικαίου παραμένουν αξιόπιστες. Αν οι πολίτες εμπιστεύονται τους θεσμούς και το πολιτικό σύστημα», γιατί όπως εξήγησε «θεμέλιο της Δημοκρατίας είναι η εμπιστοσύνη και η συμμετοχή των πολιτών. Γιατί χωρίς εμπιστοσύνη καμμιά Δημοκρατία δεν μπορεί να σταθεί όρθια», ανέφερε.

Ο Κώστας Καραμανλής σημείωσε ότι «η αλήθεια είναι ότι ένα ολοένα διευρυνόμενο τμήμα της κοινωνίας θεωρεί ότι οι θεσμοί δεν λειτουργούν με την πληρότητα που απαιτείται. Το Κοινοβούλιο υποβαθμίζεται. Ότι η Δικαιοσύνη επηρεάζεται. Ότι τα ΜΜΕ χειραγωγούνται. Ότι οι κυβερνήσεις δεν ακούνε και δεν καταλαβαίνουν. Ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται ερήμην τους. Ότι η πολιτική ασκείται με όρους κλειστών συστημάτων, χωρίς έγνοια, χωρίς αναφορά, στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας». Και πρόσθεσε: «Όταν αυτή η αντίληψη γενικεύεται και παγιώνεται ως πεποίθηση, ακόμα κι αν δεν ανταποκρίνεται απολύτως στην πραγματικότητα, τότε οδηγούμαστε σε κρίση εμπιστοσύνης. Κρίση αντιπροσώπευσης, κρίση αμφισβήτησης των θεσμών, κρίση απονομιμοποίησης του πολιτικού συστήματος. Τότε δοκιμάζεται η Δημοκρατία και η ποιότητά της».

«Η πολιτική ομαλότητα στην Ευρώπη, η άνθιση της Ευρωπαϊκής δημοκρατίας σε μεγάλο βαθμό στηρίχθηκε στην οικονομική πρόοδο που επετεύχθη στην μεταπολεμική περίοδο και πρωτίστως στην διάχυση των καρπών της ανάπτυξης σε ευρύτατα κοινωνικά στρώματα. Η διαρκής βελτίωση των μισθών και των συντάξεων, η συρρίκνωση της ανεργίας, η οικοδόμηση του κοινωνικού κράτους, η πίστη ότι οι συνθήκες ζωής και εργασίας, οι ευκαιρίες για τους νέους, η μέριμνα για τους ασθενέστερους θα βελτιώνονται συνεχώς ήταν το στέρεο θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομήθηκε η Ευρώπη της πολιτικής σταθερότητας, της ήρεμης δημόσιας ζωής, της κοινωνικής συνοχής. Οι σταθερές αυτές δεν υφίστανται πλέον», υπογράμμισε.

Ο Κώστας Καραμανλής επισήμανε ότι «η πολιτική οξύτητα όμως, οι ακρότητες και η τοξικότητα ακόμα και στην εκφορά λόγου είναι πρόσθετοι λόγοι ανησυχίας για την ομαλή και ποιοτική λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος». Και συμπλήρωσε: «Το Κοινοβούλιο δεν είναι χώρος τυπικών διαδικασιών, ούτε όργανο επικύρωσης αποφάσεων. Είναι, ή θα έπρεπε να είναι, ο τόπος όπου διεξάγεται ο ουσιαστικός διάλογος, η αντιπαράθεση ιδεών και προγραμμάτων, η νομοθέτηση, ο έλεγχος της εκτελεστικής εξουσίας. Η υποβάθμιση του ρόλου του, όταν συμβαίνει, είναι πλήγμα στην ποιότητα της Δημοκρατίας».

Κριτική και από τον Ευάγγελο Βενιζέλο

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και η ομιλία του Ευάγγελου Βενιζέλου, ο οποίος αφού ανταπέδωσε τις φιλοφρονήσεις στον Κώστα Καραμανλή με τον οποίο είπε ότι «μας συνδέει η διάθεση αναστοχασμού», έδωσε την δική του ματιά στην πολιτική και κοινωνική κατάσταση στη χώρα.

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος έκανε λόγο για την ανάγκη ενός νέου «κοινωνικού συμβολαίου». «Η χώρα δεν μπορεί να πορευτεί προς το μέλλον με βαθιές κοινωνικές ασυμμετρίες που καταγράφονται από τη Eurostat, σύμφωνα με την οποία το 67% των Ελλήνων απαντά ότι ζει σε συνθήκες υποκειμενικής φτώχειας. Δηλαδή, θεωρεί ότι το εισόδημά του είναι ανεπαρκές, παρά το ότι μπορεί να εργάζεται, ακόμα και αν αντικειμενικά και με βάση τη διαστρωμάτωση των δηλωμένων εισοδημάτων ανήκει στη μεσαία τάξη που ψάχνει τον εαυτό της», σημείωσε ο Ευάγγελος Βενιζέλος.

Και πρόσθεσε: «Η χώρα δεν μπορεί να πορευθεί προς το μέλλον με ασύμμετρο πολιτικό σύστημα που αντιμετωπίζει με αμηχανία την ανάγκη για εθνικές και θεσμικές συναινέσεις αλλά και την ανάγκη για συνεργασίες που μπορεί να καταστούν αναπόφευκτες. Η διαφορά μεταξύ συναίνεσης και συνεργασίας είναι μεγάλη. Αλλά ακόμη πιο μεγάλη είναι η διαφορά από την μονοκομματική εκδοχή της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας που φαίνεται να έχει εξαντλήσει τα όριά της. Ιδίως υπό την μορφή μιας αυτοδύναμης μονοκομματικής κυβερνητικής πλειοψηφίας που έχει μετατραπεί σε μονοπρόσωπη εξουσία χωρίς θεσμούς αντιρρόπησης και ουσιαστικές σύγχρονες εγγυήσεις διαφάνειας. Δε νοείται να κυριαρχεί στις έρευνες κοινής γνώμης η αίσθηση της διαφθοράς και η κραυγαλέα έλλειψη εμπιστοσύνης προς όλους τους θεσμούς, συμπεριλαμβανόμενης δυστυχώς και της δικαιοσύνης».

Βολές και από Σαμαρά για το αγροτικό

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο Αντώνης Σαμαράς ο οποίος μέσα σε λίγα 24ωρα τοποθετήθηκε για δεύτερη φορά για τις αγροτικές κινητοποιήσεις. «Το σίγουρο είναι πως αυτοί που βρίσκονται στα μπλόκα δεν κερδίζουν κάθε τόσο το Τζόκερ», υπογράμμισε ο πρώην Πρωθυπουργός.

Παρέμβαση Αβραμόπουλου για τους αγρότες

Από την πλευρά του ο Δημήτρης Αβραμόπουλος με δήλωση του στα Παραπολιτικά έκανε έκκληση στην κυβέρνηση να δώσει τέλος στη διαφωνία με τους αγρότες. «Κοιτάξτε, κάνω πραγματικά έκκληση προς την κυβέρνηση να δώσει ένα ουσιαστικό τέλος στην αντιπαράθεση με τους αγρότες. Η συνέχιση της σύγκρουσης και η επίδειξη ισχύος όχι μόνο δεν αποδίδουν, αλλά αντιστρέφουν τους όρους της δημόσιας εικόνας και εκλαμβάνονται από την κοινωνία ως ένδειξη αδυναμίας της πολιτείας να διαχειριστεί αποτελεσματικά ένα κρίσιμο κοινωνικό και παραγωγικό ζήτημα. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι διάλογος, ψυχραιμία και συγκεκριμένες λύσεις, όχι επικοινωνιακές εντάσεις», ανέφερε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος.

Και συνέχισε: «Οι αγρότες δεν είναι αντίπαλοι. Είναι μέρος της εθνικής οικονομίας και της παραγωγικής μας βάσης. Μόνο με θεσμική σοβαρότητα και πραγματική διάθεση συνεννόησης μπορεί να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη και να βρεθεί μια βιώσιμη διέξοδος».

Το μήνυμα Μητσοτάκη στους αγρότες – Τι είπαν κυβερνητικές πηγές για τα επεισόδια

Η κυβέρνηση επιμένει και επαναλαμβάνει ότι είναι ανοιχτή στο διάλογο με τους αγρότες αλλά τονίζει ότι οι κινητοποιήσεις δεν πρέπει να λάβουν ακραίες μορφές με αποκλεισμούς λιμανιών, αεροδρομίων και κρίσιμων υποδομών της χώρας. «Εγώ θα ξαναπώ ότι πρέπει όλοι να αναλογιστούν ότι μερικές φορές οι πιο ακραίες κινητοποιήσεις ενδεχομένως να στρέψουν μεγάλα στρώματα της κοινωνίας απέναντι στους αγρότες που μπορεί να έχουν δικαιολογημένα αιτήματα» τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ερώτηση του Νίκου Χατζηνικολάου για την κλιμάκωση των αγροτικών κινητοποιήσεων, στην χθεσινή συζήτηση στο πλαίσιο του συνεδρίου «Υγεία πάνω απ’ όλα».

«Θα ήταν καλό ο διάλογος να γίνει με τους δρόμους ανοιχτούς και όχι με τους δρόμους κλειστούς. Είμαστε ανοιχτοί σε έναν καλόπιστο διάλογο. Τι ζητάμε; να υπάρχει σοβαρή εκπροσώπηση των αγροτών, να ξέρουμε με ποιους το μιλούμε και επίσης να έρθουν με συγκεκριμένα αιτήματα. Διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια γενικότερη ασάφεια, η οποία δεν εξυπηρετεί και την προσπάθειά μας να καθίσουμε μαζί να σχεδιάσουμε επόμενα βήματα, τα οποία πρέπει να γίνουν για τον παραγωγικό τομέα. Υπάρχουν πραγματικά προβλήματα. Υπάρχουν πολύ χαμηλές τιμές σε μια σειρά από προϊόντα. Δεν είναι μόνο ελληνικό το πρόβλημα, είναι πανευρωπαϊκό. Να δούμε στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών περιορισμών τι θα κάνουμε. Αλλά δεν πρόκειται να ξανακάνουμε το λάθος που κάναμε σε άλλες εποχές να τάξουμε και να δώσουμε στους αγρότες χρήματα τα οποία δεν μπορούσαμε στη συνέχεια να τα δικαιολογήσουμε και να μας ζητάει η Ευρώπη να τα επιστρέψουμε και με τόκο» σημείωσε.

Επίσης είπε ότι οτιδήποτε γίνει θα πρέπει να λάβει υπόψη και την ευρωπαϊκή διάσταση. «Πιστεύω ότι αυτός ο διάλογος δεν πρέπει να γίνει σε βάρος της υπόλοιπης κοινωνίας, η οποία ειδικά τώρα έρχονται και Χριστούγεννα, αλλά πρέπει να γίνει με καλή διάθεση».

Μετά τα χθεσινά επεισόδια στα αεροδρόμια Ηρακλείου και Χανίων κυβερνητικές πηγές σημείωσαν ότι αυτά τα περιστατικά «δεν έχουν σχέση με τα αγροτικά ζητήματα και τα προβλήματα που αναδεικνύουν αγρότες και κτηνοτρόφοι, ζητώντας λύσεις». Εξήγησαν ότι αυτά τα θέματα «άπτονται της αρμοδιότητας του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη».

«Η κυβέρνηση έχει σταθερή γραμμή η οποία εκφράστηκε και σήμερα, από τον πρωθυπουργό, τον αρμόδιο υπουργό και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και σε αυτήν επιμένει. Δηλαδή να γίνει οργανωμένος διάλογος, να υπάρξει μια αντιπροσωπευτική επιτροπή από την πλευρά των αγροτών και των κτηνοτρόφων και να καταγραφούν συντεταγμένα τα αιτήματά τους», υπογράμμισαν οι ίδιες πηγές.

«Ταυτόχρονα, σε επίπεδο πληρωμών κινούνται με ταχύτητα στο μέτρο του δυνατού προκειμένου να «τρέξουν» νέες πληρωμένες για το μέτρο 23 και στη συνέχεια την εξόφληση της βασικής επιδότησης των 600 εκατ. ευρώ», ανέφεραν κυβερνητικές πηγές.

Λαζαρίδης: Επί εποχής κυβερνήσεως Καραμανλή βγήκε το περίφημο «όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά»

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης χθες είχε σχολιάσει τις δηλώσεις των κ.κ. Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή για τις κινητοποιήσεις των αγροτών.

«Είναι δύο πρώην Πρωθυπουργοί, έχουν την άποψή τους, ο ένας εξ αυτών δεν ανήκει σήμερα στη ΝΔ. Αναφέρομαι στον κ. Σαμαρά. Ακούμε τις απόψεις τους, απλά να θυμίσω ότι επί εποχής κυβερνήσεως Κώστα Καραμανλή βγήκε το περίφημο ‘όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά’. Δεν έχω να πω κάτι παραπάνω», είπε στα Παραπολιτικά FM ο Μακάριος Λαζαρίδης.

Σε ερώτηση για την κοινή παρουσία Κώστα Καραμανλή και Ευάγγελου Βενιζέλου στην χθεσινή ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος είχε σχολιάσει: «Θα ήθελα να ρωτήσετε τον κ. Καραμανλή και τον κ. Βενιζέλο τι είναι αυτό που τους ενώνει, ενώ μέχρι πρότινος τους χώριζαν πολλά». Ερωτηθείς τι πιστεύει ότι ενώνει τους δύο πολιτικούς ο Μακάριος Λαζαρίδης ανέφερε: «Δεν ξέρω, άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου».

«Μπορούν να έχουν άποψη (σ.σ. οι δύο πρώην Πρωθυπουργοί της ΝΔ) αλλά πρέπει πάντα να θυμόμαστε, γιατί τα στερνά τιμούν τα πρώτα, τι έχει συμβεί όταν κάποιος έχει ειδικά κυβερνήσει. Ακούω τους προβληματισμούς, γιατί τους ίδιους προβληματισμούς έχουμε και εμείς. Δεν είμαστε απέναντι στους αγρότες», υπογράμμισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ.

Ειδικότερα για τις αγροτικές κινητοποιήσεις τόνισε ότι «είμαστε από την ίδια πλευρά της όχθης με τους αγρότες και γι’ αυτό στο τέλος του έτους οι αγρότες θα πάρουν 600 εκατ. παραπάνω απ’ ό,τι πήραν πέρυσι. (…) Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ανοίξει πλέον μια πολύ σοβαρή κουβέντα και θα ήθελα με δεδομένο ότι ο κ. Καραμανλής εμπλέκεται στο συνεταιριστικό κίνημα και είναι πολύ σημαντικό ένας πρώην πρωθυπουργός να έχει αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα να εκφράσει την άποψη του και να έχει μία πιο βαθιά γνώση αυτών των προβλημάτων, πρέπει να ανοίξουμε λίγο την κουβέντα όλα τα κόμματα που θέλουμε να πάμε τον πρωτογενή τομέα την επόμενη μέρα, γιατί ξέρετε κάτι, το πρόβλημα στον πρωτογενή τομέα δεν είναι ότι η Ελλάδα χάνει επειδή δεν έχει επιδοτήσεις, το πρόβλημα στον πρωτογενή τομέα είναι ότι δεν αγγίζουμε τον πυρήνα του προβλήματος, ο οποίος είναι η παραγωγικότητα».

Σε άλλη ερώτηση αν πιστεύει ότι ο στόχος της κριτικής των δύο πρώην Πρωθυπουργών είναι η αλλαγή ηγεσίας στη ΝΔ ο Μακάριος Λαζαρίδης είπε: «Σε ό,τι αφορά τον Αντώνη Σαμαρά, η ιστορία του δεν είναι καλή, το γνωρίζουμε αυτό πάρα πολύ καλά, και παρόλο που τον τίμησε η παράταξη το 2009 και τον έκανε αρχηγό της ΝΔ, σήμερα βλέπω άλλα πράγματα. Από εκεί και πέρα σε ό,τι αφορά τον Καραμανλή, εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία ότι ο Κώστας Καραμανλής δεν εμπλέκεται σε αυτά τα σενάρια αλλαγής ηγεσίας».

Και συνέχισε: «Αλλαγή στην ηγεσία της ΝΔ θα γίνει όταν ο Μητσοτάκης χάσει εκλογές, για να συνεννοηθούμε τώρα. Όλες αυτές τις μπούρδες που ακούω για εν κινήσει αλλαγές και ιστορίες είναι να ‘χαμε να λέγαμε. Τα λέω έτσι πολύ λαϊκά για να συνεννοηθούμε τώρα εντάξει; Αν ο Μητσοτάκης χάσει τις εκλογές του ’30-’31 γιατί του ’27 θα τις κερδίσει και πιστεύω ότι θα είναι και αυτοδύναμος, αν χάσει εκείνες τις εκλογές, προφανώς θα τεθεί θέμα ηγεσίας και νομίζω ότι και ο ίδιος ο Μητσοτάκης επειδή είναι ένας απολύτως θεσμικός πολιτικός θα ανοίξει μόνος του τις διαδικασίες. Τότε είναι πολύ μακρινό να συζητάμε, αλλά πιστεύω ότι ο κ. Καραμανλής δεν έχει καμία απολύτως τέτοια προσέγγιση. Μπορεί όντως να μην έχουν ιδιαίτερες σχέσεις ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Κώστας Καραμανλή, αλλά ο Κώστας Καραμανλής είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει την παράταξη, είναι ο μακροβιότερος αρχηγός της παράταξης από το 1997 μέχρι το 2009. 12 συναπτά έτη, αγαπάει την παράταξη και θεωρώ ότι οι προσεγγίσεις του ως επί το πλείστον είναι προσεγγίσεις προς την κατεύθυνση να βοηθήσει την παράταξη και όχι να πάει απέναντι στην παράταξη απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη».

Η έμμεση απάντηση Μαρινάκη

Κατά τη χθεσινή ενημέρωση των δημοσιογράφων ο Παύλος Μαρινάκης ρωτήθηκε για τις δηλώσεις των κ.κ. Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά για τις αγροτικές κινητοποιήσεις και άφησε αιχμές για τις αγροτικές πολιτικές των κυβερνήσεων Καραμανλή. «Δεν έχω κάτι να σχολιάσω για τις δηλώσεις των δύο πρώην Πρωθυπουργών. Τώρα σχετικά με τους αγρότες και τις κινητοποιήσεις τα είπε όλα σήμερα νομίζω ο Πρωθυπουργός. Συμπύκνωσε όλα όσα κάνουμε. Η κυβέρνηση αυτή έχει αποφασίσει μένοντας μακριά από μία πρακτική που ακολουθήθηκε μεταπολιτευτικά κατά κανόνα στη χώρα πάρα πολλές φορές, δηλαδή μία πρακτική του ‘όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά’, να δώσει παραπάνω λεφτά χρόνο με το χρόνο. Φέτος δίνουμε παραπάνω από ό,τι πέρσι με μία καθυστέρηση που οφειλόταν σε μία μετάβαση, σε μία νέα διαδικασία και αντιλαμβανόμαστε και την αγωνία των αγροτών. Αλλά να δώσει περισσότερα σε αυτούς που πραγματικά πρέπει να τα πάρουν. Και κάνοντας και την αυτοκριτική και τη δική μας και του δικού μας πολιτικού χώρου και της δικής μας κυβέρνησης έπρεπε να γίνει αυτό και άργησε. Οι νόμιμοι να πάρουν περισσότερα. Αυτό είναι το μήνυμα της κυβέρνησης», είπε ο Παύλος Μαρινάκης.

Σε διευκρινιστική ερώτηση για το εάν καλύπτεται από την δήλωση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη ότι η φράση «όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά» βγήκε την εποχή της πρωθυπουργίας του Κώστα Καραμανλή ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι «δυστυχώς το ‘όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά’ δεν ήταν καινούργιο και έχει πάρα πολλές επιμέρους εκδοχές. Είναι μία εκδοχή αυτή. Είναι μία άλλη εκδοχή το ‘λεφτά υπάρχουν’. Όλο αυτό ξεκίνησε τη δεκαετία του ’80. Υπηρετήθηκε από έναν συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, ευτυχώς όχι από τον δικό μας. Κάποιες φορές πέσαμε και εμείς στο παρελθόν στον πειρασμό. Η κυβέρνηση αυτή έχει την εντελώς αντίθετη λογική. Δίνει όσα παραπάνω μπορεί από λεφτά που υπάρχουν, πραγματικά υπάρχουν, όχι από λεφτά που δεν υπάρχουν και λέμε ότι υπάρχουν. Δηλαδή από έσοδα που δημιουργούνται από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και την ανάπτυξη της οικονομίας με τις μειώσεις των φόρων τις οποίες κάνουμε».

Ερωτηθείς εάν με αυτή τη φράση η κυβέρνηση θεωρεί ότι ο Κώστας Καραμανλής δεν πρέπει να κάνει δηλώσεις σήμερα εφόσον έχει «σκελετούς» στην ντουλάπα του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι «όχι δεν είπε κανένας, ούτε ο κ. Λαζαρίδης είπε κάτι τέτοιο. Αναφέρεστε στον κ. Λαζαρίδη. Κανένας δεν θα στερήσει από κανέναν πολλώ δε μάλλον από έναν Πρωθυπουργό να τοποθετείται. Ο κ. Λαζαρίδης απλά επεσήμανε κάτι το οποίο είναι ιστορικά αληθές. Δεν θα αμφισβητήσει κανείς, δεν βάλει σε καμία περίπτωση υπό αμφισβήτηση το αυτονόητο δικαίωμα που έχει ο οποιοσδήποτε πολίτης, πολλώ δε μάλλον ένας πρώην Πρωθυπουργός, να τοποθετείται δημοσίως. Κάθε πολίτης έχει αυτό το αναφαίρετο δικαίωμα. Δεν νομίζω ότι πρέπει να συζητάμε τα αυτονόητα».