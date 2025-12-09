Κίνηση: Δύσκολος ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα – Πού αλλού υπάρχουν καθυστερήσεις 

Κίνηση: Δύσκολος ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα – Πού αλλού υπάρχουν καθυστερήσεις 

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση για ακόμη ένα πρωινό στους κεντρικούς άξονες της Αττικής, με τα σημαντικότερα προβλήματα να καταγράφονται και στα δύο ρεύματα του Κηφισού.

Συγκεκριμένα, κολλημένοι είναι οι οδηγοί, όπως κάθε ημέρα, στον Κηφισό, στο ύψος του Αιγάλεω έως την Νέα Φιλαδέλφεια. Αυξημένη είναι η κίνηση και σε τμήματα της λεωφόρου Κηφισίας, με τα σημαντικότερα προβλήματα να καταγράφονται κυρίως στο ύψος του Ψυχικού και του Χαλανδρίου, ενώ η ίδια εικόνα επικρατεί και στη Μεσογείων στο ρεύμα προς Αθήνα.

Καλύτερη φαίνεται πως είναι η κατάσταση στο κέντρο της Αθήνας, αφού έχει κίνηση σε τμήματα των Βασ. Κωνσταντίνου, Βασ. Σοφίας και της λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Παράλληλα, καθυστερήσεις καταγράφονται και στη λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά, καθώς και στην παραλιακή στο ύψος του Αλίμου, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

09:52 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

