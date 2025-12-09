Ελένη Φουρέιρα: Έφτασα πολύ κοντά στο να κάνω παιδί με παρένθετη μητέρα – Είπα «τώρα με δοκιμάζει ο Θεός»

Η Ελένη Φουρέιρα ήταν καλεσμένη στο νέο επεισόδιο του Anestea με τον Ανέστη Ευαγγελόπουλο, και εξομολογήθηκε ότι είχε βρεθεί πολύ κοντά στο να αποκτήσει παιδί με παρένθετη μητέρα.

«Επειδή εγώ ήμουν παιδί από την Αλβανία έπρεπε να κάνω λίγο μεγαλύτερη προσπάθεια. Έχω δουλέψει με ανθρώπους που μου έκλειναν τα φώτα. Δεν έχω κάνει και τις πιο τέλειες συνεργασίες» αναφέρει αρχικά.

«Σιχαίνομαι να συμβεί κάτι και να μου πεις ψέματα για να με κάνεις να νιώσω καλά. Πέρασα μια μίνι κατάθλιψη σε εκείνη την εποχή. Έφυγα από εκεί ταραγμένη και πήγα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου και ήθελα απλά να κοιμηθώ για να γυρίσω σπίτι μου», είπε για τη δύσκολη περίοδο που πέρασε.

«Θα είχα κάνει παιδί ούτως ή άλλως, ακόμα και με παρένθετη. Είχα φτάσει πολύ κοντά στο να κάνω παιδί με παρένθετη. Ήταν για εμένα πάρα πολύ δύσκολο. Θυμάμαι να κλαίω, είπα “τώρα με δοκιμάζει ο Θεός”. Ήταν τόσο βάρβαρο ψυχολογικά», αποκάλυψε η Ελένη Φουρέιρα.