Ελένη Φουρέιρα: Έφτασα πολύ κοντά στο να κάνω παιδί με παρένθετη μητέρα – Είπα «τώρα με δοκιμάζει ο Θεός»

Enikos Newsroom

lifestyle

Ελένη Φουρέιρα
Φωτογραφία: foureira/ Instagram

Η Ελένη Φουρέιρα ήταν καλεσμένη στο νέο επεισόδιο του Anestea με τον Ανέστη Ευαγγελόπουλο, και εξομολογήθηκε ότι είχε βρεθεί πολύ κοντά στο να αποκτήσει παιδί με παρένθετη μητέρα.

«Επειδή εγώ ήμουν παιδί από την Αλβανία έπρεπε να κάνω λίγο μεγαλύτερη προσπάθεια. Έχω δουλέψει με ανθρώπους που μου έκλειναν τα φώτα. Δεν έχω κάνει και τις πιο τέλειες συνεργασίες» αναφέρει αρχικά.

«Σιχαίνομαι να συμβεί κάτι και να μου πεις ψέματα για να με κάνεις να νιώσω καλά. Πέρασα μια μίνι κατάθλιψη σε εκείνη την εποχή. Έφυγα από εκεί ταραγμένη και πήγα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου και ήθελα απλά να κοιμηθώ για να γυρίσω σπίτι μου», είπε για τη δύσκολη περίοδο που πέρασε.

«Θα είχα κάνει παιδί ούτως ή άλλως, ακόμα και με παρένθετη. Είχα φτάσει πολύ κοντά στο να κάνω παιδί με παρένθετη. Ήταν για εμένα πάρα πολύ δύσκολο. Θυμάμαι να κλαίω, είπα “τώρα με δοκιμάζει ο Θεός”. Ήταν τόσο βάρβαρο ψυχολογικά», αποκάλυψε η Ελένη Φουρέιρα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πότε τα προβλήματα στα δόντια μπορεί απειλήσουν καρδιά και εγκέφαλο – Νέα μελέτη

Το κόλπο για να διατηρήσετε το φυσικό χριστουγεννιάτικο δέντρο σας καταπράσινο όλο τον Δεκέμβριο

Ρεύμα: Νέος οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις για τα πορτοκαλί τιμολόγια

Τέλη κυκλοφορίας: Με το «σταγονόμετρο» οι πληρωμές – Τι ισχύει με παρατάσεις και πρόστιμα

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
04:10 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

Στην εντατική με εγκεφαλική αιμορραγία παραμένει η Μις Τζαμάικα μετά την πτώση της από την σκηνή των καλλιστείων για τη Μις Υφήλιος

Ιδιαίτερα σοβαρά τραύματα υπέστη η Μις Τζαμάικα, κατά κόσμον Γκαμπριέλ Χένρι, έπειτα από πτώση...
01:40 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

Αργύρης Αγγέλου: «Έχω υπάρξει πολύ τυχερό παιδί της τηλεόρασης και με στεναχωρεί που δεν κάνω συχνά» – Τι είπε για το reunion του «Παρά Πέντε»

Ο Αργύρης Αγγέλου βρέθηκε καλεσμένος στο «The 2Night Show» του Γρηγόρη Αρναούτογλου στον ΑΝΤ1 ...
01:10 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

Προκόπης Αγαθοκλέους: Η πρόταση γάμου στη σύζυγό του και το συγκλονιστικό όνειρο με τον Άγιο Παϊσιο – «Άνοιξε τα χέρια και μου είπε…»»

Ο Προκόπης Αγαθοκλέους βρέθηκε καλεσμένος το βράδυ της Δευτέρας στην εκπομπή «The 2Night Show»...
22:54 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

Μαίρη Μηνά για τον Μιχάλη Σαράντη: «Υπάρχει πολύ μεγάλη κατανόηση, βλέπουμε και πίσω από το θέαμα…»

Την Μαίρη Μηνά υποδέχτηκαν η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος, στο «Στούντιο 4»...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα