Ελένη Φουρέιρα: «Ήταν μια επιλογή ζωής, είναι απίστευτος πατέρας» – Η τρυφερή εξομολόγηση για τον Αλμπέρτο Μποτία

Σήφης Γαρυφαλάκης

lifestyle

Αλμπέρτο Μποτία Ελένη Φουρέιρα
Πηγή: Instagram/ botia_3

Καλεσμένη της Ναταλίας Γερμανού στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» ήταν το μεσημέρι του Σαββάτου (29/11) η Ελένη Φουρέιρα, με αφορμή την έναρξη των νέων μουσικών της εμφανίσεων. Η γνωστή τραγουδίστρια αναφέρθηκε με τρυφερότητα στον σύντροφο της, Αλμπέρτο Μποτία.

Η Ελένη Φουρέιρα εξομολογήθηκε αρχικά πως «ο Αλμπέρτο είναι ένα υπέροχος, διακριτικός άνθρωπος που δεν τον ενδιαφέρουν οι μικροπρέπειες. Του αρέσει να είμαι sexy στη σκηνή. Η δουλειά μου είναι δουλειά μου, δεν ανακατεύεται».

«Ήταν μια επιλογή ζωής ο Αλμπέρτο. Είναι ένας απίστευτος μπαμπάς. Νιώθω άβολα να μιλάω για εκείνον. Δεν τον νοιάζει καθόλου πόσο σέξι θα βγω ή αν φιλήθηκα με κάποιον στo video clip. Καταλαβαίνει ότι αυτό είναι δουλειά» πρόσθεσε.

«Πρώτη φορά τον είδα τον Νοέμβριο του 2016, όταν τραγούδαγα με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Όταν είμαι στη σκηνή δε πολυκοιτάζω κάτω, κάνω ότι κοιτάω. Δεν βλέπω δηλαδή ακριβώς ποιος είναι. Έχει πάει ο Παντελής Τουτουντζής, λοιπόν, τον είχε δει μέσα στον κόσμο και έχει κάτσει δίπλα του. Μου έκανε νοήματα να τον κοιτάξω, κοιτάω και βλέπω τον πιο όμορφο άντρα που έχω δει στη ζωή μου» αποκάλυψε η Ελένη Φουρέιρα για την πρώτη της γνωριμία με τον Αλμπέρτο Μποτία

