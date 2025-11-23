Ελένη Φουρέιρα: Η αναφορά της στον Αλμπέρτο Μποτία από την πίστα – Δείτε βίντεο

Μια τρυφερή αναφορά στον σύζυγό της, Αλμπέρτο Μποτία έκανε η Ελένη Φουρέιρα από την πίστα.

Στο βίντεο που ανέβηκε στο TikTok η τραγουδίστρια παίρνει ένα μπουκαλάκι νερό από θαμώνα και λέει χαρακτηριστικά:

«Είναι και ο άνδρας μου εδώ απόψε, οπότε μη φοβάσαι τίποτα». Η ίδια κοίταξε χαμογελώντας προς το μέρος του Αλμπέρτο της.

Οι θαμώνες φώναξαν μάλιστα και το όνομά του και χειροκρότησαν την τραγουδίστρια.

Δείτε το βίντεο: