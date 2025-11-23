Αγαπηδάκη: 5.000 πολίτες εξυπηρετήθηκαν σε 15 ημέρες από τις ΚΟΜΥ – Ενισχύεται η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

Οι Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) έχουν πλέον εδραιωθεί ως ένας από τους πιο ουσιαστικούς και ανθρώπινους πυλώνες του συστήματος υγείας. Με τη σταθερή τους παρουσία μέσα στην κοινότητα προσφέρουν φροντίδα σε όσους την χρειάζονται, εξασφαλίζοντας ότι κανείς δεν μένει χωρίς υποστήριξη, ιδιαίτερα όσοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες μετακίνησης ή έχουν ανάγκη από κατ’ οίκον υπηρεσίες.

Κατακτώντας τον ρόλο μιας «γέφυρας» ανάμεσα στον ασθενή, το περιβάλλον του και το Εθνικό Σύστημα Υγείας, οι ΚΟΜΥ αποτελούν κρίσιμο στήριγμα αξιοπρέπειας και ποιότητας ζωής. Η συνεχής ενίσχυσή τους δεν αποτελεί απλώς μια θεσμική επιλογή, αλλά ένα σημαντικό βήμα προς τη μείωση των ανισοτήτων, την πρόληψη και την έγκαιρη παρέμβαση, ιδιαίτερα για τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας, τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Επισκέψεις σε 900 περιοχές μόνο τον Νοέμβριο

Οι Κινητές Ομάδες Υγείας, μόνο τον μήνα Νοέμβριο, πραγματοποιούν επισκέψεις σε 900 περιοχές ανά την επικράτεια. Από τη Θράκη μέχρι και την Κρήτη. Ο ρόλος που επιτελούν είναι πολυεπίπεδος. Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι πλέον οι ΚΟΜΥ φθάνουν σε πληθυσμούς και τοπικές κοινωνίες όπου υπάρχουν άνθρωποι με κινητικά προβλήματα, ηλικιωμένοι, κατακεκλιμένοι ασθενείς, που αρκετοί εξ’ αυτών μάλιστα βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές.

Τι δείχνουν τα στοιχεία από τη δράση των ΚΟΜΥ

Τα πρώτα στοιχεία από τις επισκέψεις που έχουν πραγματοποιήσει οι ΚΟΜΥ, μέσω των δράσεων σε μόλις δύο εβδομάδες (Νοέμβριος 2025), είναι άκρως ενθαρρυντικά και εντυπωσιακά, ιδιαιτέρως σε ό,τι αφορά στις κατ’ οίκον επισκέψεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέγραψε ο ΕΟΔΥ, περισσότεροι από 5.000 ωφελούμενοι πολίτες έχουν λάβει ιατρικές υπηρεσίες μέσω των Κινητών Ομάδων Υγείας, εκ των οποίων οι 1.300 δέχθηκαν επίσκεψη και ιατρική φροντίδα κατ’ οίκον, σε διάστημα μόλις 15 ημερών. Όπως τονίζουν οι αρμόδιοι του ΕΟΔΥ, ημέρα με την ημέρα η τάση που καταγράφεται είναι αυξητική, δεδομένου πως οι πολίτες μαθαίνουν και ενημερώνονται όλο και περισσότερο για το ρόλο που επιτελούν οι ΚΟΜΥ.

Εξίσου ενδιαφέροντα είναι και τα πρώτα στοιχεία, με βάση τις παρεμβάσεις που καταγράφηκαν από το ιατρικό προσωπικό που απαρτίζει τις Κινητές Ομάδες Υγείας. Αντιγριπικοί εμβολιασμοί, αλλαγή φαρμακευτικής αγωγής για αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των παθήσεων των πολιτών, παραπομπή για προληπτικές εξετάσεις (μαστογραφία και τεστ ΠΑΠ), καθώς και παραπομπές σε νοσοκομεία, είναι έως τώρα οι κυριότερες κατηγορίες που έχουν παρέμβει οι επιστήμονες υγείας, μέσω της νέας αυτής μόνιμης υπηρεσίας του ΕΟΔΥ.

Επίσης, μετά τα αποτελέσματα των εξετάσεων και την κλινική εξέταση από τους ιατρούς, κατά τη διάρκεια των δράσεων των ΚΟΜΥ, αρκετοί ωφελούμενοι βρέθηκαν απορρυθμισμένοι αναφορικά με την αρτηριακή τους πίεση και τις τιμές σακχάρου, παρόλο που ακολουθούσαν φαρμακευτική αγωγή. Ακόμα, αρκετοί ωφελούμενοι βρέθηκαν με ανεπαρκή εμβολιαστική κάλυψη και δεν διέθεταν άυλη συνταγογράφηση.

Τηλεφωνική γραμμή 1135

Σημαντικό ρόλο στη διαδικασία αυτή διαδραματίζει και η δωρεάν τηλεφωνική γραμμή 1135, η οποία λειτουργεί ήδη σε καθημερινή βάση (08:00-16:00), προκειμένου οι πολίτες να ενημερώνονται για τις δράσεις των ΚΟΜΥ, υποβάλλοντας τα αιτήματά τους για κατ’ οίκον επισκέψεις και να ενημερώνονται για την εξυπηρέτησή τους από σταθερά ιατρεία των ΚΟΜΥ στην κοινότητά τους. Είναι ενδεικτικό ότι μόνο κατά την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας της γραμμής, οι κλήσεις πολιτών αλλά και φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για να λάβουν σχετική ενημέρωση για την παρουσία των ΚΟΜΥ, έφθασαν τριψήφιο αριθμό.

Ενίσχυση των Κινητών Ομάδων Υγείας

«Οι Κινητές Ομάδες Υγείας αποτελούν πλέον έναν από τους πιο ουσιαστικούς, ανθρώπινους και αναπόσπαστους μηχανισμούς του συστήματος υγείας μας. Με τη συνεχή τους παρουσία στην κοινότητα, διασφαλίζουν ότι κανένας πολίτης δεν μένει χωρίς φροντίδα- ιδίως όσοι αντιμετωπίζουν σοβαρούς περιορισμούς στη μετακίνησή τους», αναφέρει η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, μιλώντας στη δημοσιογράφο του ΑΠΕ-ΜΠΕ, Έφη Φουσέκη και προσθέτει: «Για τους συμπολίτες μας με κινητικά προβλήματα και γενικότερα για όσους ανθρώπους έχουν ανάγκη για κατ’ οίκον υπηρεσίες υγείας, οι επισκέψεις των ΚΟΜΥ δεν αποτελούν απλώς μια δράση. Είναι ένα κρίσιμο στήριγμα, που ενισχύει την ποιότητα ζωής, με αξιοπρέπεια και σεβασμό, εκεί ακριβώς όπου υπάρχει ανάγκη: στο σπίτι, στο περιβάλλον ασφάλειας του ασθενούς».

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας επισημαίνει ακόμα ότι οι Κινητές Ομάδες Υγείας θα συνεχίσουν να ενισχύονται, με την επιστημονική κοινότητα και τον κόσμο να αναγνωρίζει τον πολύτιμο ρόλο τους στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και στην προστασία των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας. «Μέσω των ΚΟΜΥ, μεταξύ άλλων σημαντικών, θέλουμε να μειώσουμε τις ανισότητες στην υγεία και να ενισχύσουμε την πρόληψη και την έγκαιρη παρέμβαση, ιδιαίτερα προς τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Σήμερα, οι ΚΟΜΥ λειτουργούν ως “γέφυρα” ανάμεσα στον ασθενή, τους οικείους του και το Εθνικό Σύστημα Υγείας και αυτή την κατάκτηση οφείλουμε να την αξιοποιήσουμε περαιτέρω», υπογραμμίζει χαρακτηριστικά η κ. Αγαπηδάκη.

