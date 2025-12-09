ΣΥΡΙΖΑ: Αποτυχημένες πολιτικές και ωμή βία της κυβέρνησης προς τους αγρότες

Enikos Newsroom

πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ

Για αποτυχία της κυβέρνησης κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε ανακοίνωσή του που αναφέρεται στο αγροτικό ζήτημα, ειδικά μετά τα χθεσινά επεισόδια. Συγκεκριμένα αναφέρει πως: «Η κυβέρνηση επέλεξε τον δρόμο της έντασης στα αγροτικά μπλόκα. Με τις αποτυχημένες πολιτικές της, την κοροϊδία της και την ωμή βία απέναντι στις κινητοποιήσεις».

«Το σκηνικό βίας στην Κρήτη και οι συνακόλουθες βαρύτατες διώξεις αγροτών είναι ακριβώς το πεδίο που θέλει η κυβέρνηση να οδηγήσει τα πράγματα, κοινωνικός αυτοματισμός, κοινωνικός κανιβαλισμός», σημείωσε ο ΣΥΡΙΖΑ.

Και συνέχισε: «Προκειμένου να δυσφημίσει τους αγώνες, να χτυπήσει τα δίκαια αιτήματα του αγροτικού και κτηνοτροφικού κινήματος, να κρύψει πίσω από τα δακρυγόνα όσα δυσώδη αποκαλύπτονται στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ».

Τέλος, η ανακοίνωση καταλήγει επισημαίνοντας ότι: «Μάταιες οι προσπάθειες. Όσο κι αν προσπαθεί να το αποφύγει ο κ. Μητσοτάκης θα έρθει στη Βουλή να απολογηθεί για τη δεινή θέση που έχει φέρει τον πρωτογενή τομέα και τα αγροτικά εισοδήματα στη χώρα».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

«Νικοτίνη και Αλκοόλ κάτω των 18; Έφαγες Άκυρο!»

Πότε μπορεί η φαγούρα στο δέρμα να είναι σημάδι καρκίνου – Ειδικός του Cleveland απαντά

Ρεύμα: Νέος οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις για τα πορτοκαλί τιμολόγια

Τέλη κυκλοφορίας: Με το «σταγονόμετρο» οι πληρωμές – Τι ισχύει με παρατάσεις και πρόστιμα

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
09:33 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

 Χαρακόπουλος στον Realfm 97,8 για αγροτικές κινητοποιήσεις: Με διάλογο μπορούν να λυθούν τα προβλήματα

«Το θεωρώ αυτονόητο ότι θα πρέπει να υπάρξει μία συζήτηση, να καταλήξουν και οι αγρότες ποιοι ...
08:29 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

Αιχμές και κριτική κατά της κυβέρνησης από Καραμανλή, Σαμαρά και Βενιζέλο – Τα φωτογραφικά καρέ από την εκδήλωση

Κριτική προς την κυβέρνηση για μια σειρά θεμάτων, όπως η κρίση των θεσμών, η διαφθορά και η με...
03:04 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

Τάκης Θεοδωρικάκος στο Capital Link: Εμβάθυνση της συνεργασίας με τις ΗΠΑ και μετατροπή της Ελλάδας σε ισχυρό πυλώνα ανάπτυξης

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, ανέδειξε ως βασική επιλογή της Ελλάδας την περαιτέρω...
02:48 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

Στέλιος Πέτσας για τις αγροτικές κινητοποιήσεις: Για αυτούς που έκαναν τα επεισόδια θα κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Στέλιος Πέτσας, τοποθετήθηκε για τα επεισόδια που σημειώθηκα...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα