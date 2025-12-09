ΣΥΡΙΖΑ: Αποτυχημένες πολιτικές και ωμή βία της κυβέρνησης προς τους αγρότες

Για αποτυχία της κυβέρνησης κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε ανακοίνωσή του που αναφέρεται στο αγροτικό ζήτημα, ειδικά μετά τα χθεσινά επεισόδια. Συγκεκριμένα αναφέρει πως: «Η κυβέρνηση επέλεξε τον δρόμο της έντασης στα αγροτικά μπλόκα. Με τις αποτυχημένες πολιτικές της, την κοροϊδία της και την ωμή βία απέναντι στις κινητοποιήσεις».

«Το σκηνικό βίας στην Κρήτη και οι συνακόλουθες βαρύτατες διώξεις αγροτών είναι ακριβώς το πεδίο που θέλει η κυβέρνηση να οδηγήσει τα πράγματα, κοινωνικός αυτοματισμός, κοινωνικός κανιβαλισμός», σημείωσε ο ΣΥΡΙΖΑ.

Και συνέχισε: «Προκειμένου να δυσφημίσει τους αγώνες, να χτυπήσει τα δίκαια αιτήματα του αγροτικού και κτηνοτροφικού κινήματος, να κρύψει πίσω από τα δακρυγόνα όσα δυσώδη αποκαλύπτονται στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ».

Τέλος, η ανακοίνωση καταλήγει επισημαίνοντας ότι: «Μάταιες οι προσπάθειες. Όσο κι αν προσπαθεί να το αποφύγει ο κ. Μητσοτάκης θα έρθει στη Βουλή να απολογηθεί για τη δεινή θέση που έχει φέρει τον πρωτογενή τομέα και τα αγροτικά εισοδήματα στη χώρα».