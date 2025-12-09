Κυβέρνηση: Ανοιχτή στο διάλογο με τους αγρότες – «Κόκκινη γραμμή» τα επεισόδια και οι αποκλεισμοί λιμανιών, αεροδρομίων

Μήνυμα προς τους αγρότες ότι η πόρτα της κυβέρνησης για διάλογο είναι ανοιχτή στέλνει το Μέγαρο Μαξίμου. Ωστόσο επαναλαμβάνει ότι ο διάλογος πρέπει να γίνει με δρόμους ανοιχτούς, σε κλίμα συνεννόησης και με αιτήματα που δεν είναι μαξιμαλιστικά.

Επιπλέον «κόκκινη γραμμή» για την κυβέρνηση αποτελούν τα επεισόδια και οι αποκλεισμοί λιμανιών, αεροδρομίων και κρίσιμων υποδομών της χώρας.

Χθες ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης σε ερώτηση του Νίκου Χατζηνικολάου για την κλιμάκωση των αγροτικών κινητοποιήσεων, στην συζήτηση στο πλαίσιο του συνεδρίου «Υγεία πάνω απ’ όλα» επανέλαβε ότι η πόρτα του είναι ανοιχτή για τους αγρότες.

«Η υγεία του πρωτογενούς τομέα είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολεί όλους. Και πρέπει να σας πω ότι η μεγάλη αλλαγή η οποία γίνεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ, επώδυνη, με πολιτικό κόστος για την κυβέρνηση, καθυστερημένη ενδεχομένως, να το δεχτώ όλα αυτά, είναι προϋπόθεση, απαραίτητη προϋπόθεση, είναι η πιο σημαντική μεταρρύθμιση για να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε το πρωτογενή τομέα της επόμενης μέρας. Διότι δεν γίνεται, αυτή τη στιγμή, να μην πληρώνονται οι έντιμοι αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς, αυτά τα οποία πραγματικά δικαιούνται επειδή τα χρήματα χανόντουσαν σε ένα σύστημα το οποίο είχε στηθεί με κανόνες άλλης εποχής, άλλων δεκαετιών. Αυτή η μεταρρύθμιση λοιπόν είναι απαραίτητη, προχωράει», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Και συνέχισε: «Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις στις πληρωμές. Θα έχουμε όμως σημαντικές πληρωμές οι οποίες θα γίνονται μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου. Και μιας και με ρωτάτε ευθέως το θέμα των κινητοποιήσεων, εγώ θα ξαναπώ ότι πρέπει όλοι να αναλογιστούν ότι μερικές φορές οι πιο ακραίες κινητοποιήσεις ενδεχομένως να στρέψουν μεγάλα στρώματα της κοινωνίας απέναντι στους αγρότες που μπορεί να έχουν δικαιολογημένα αιτήματα».

Επιπλέον επισήμανε ότι «θα ήταν καλό ο διάλογος να γίνει με τους δρόμους ανοιχτούς και όχι με τους δρόμους κλειστούς. Είμαστε ανοιχτοί σε έναν καλόπιστο διάλογο. Τι ζητάμε; να υπάρχει σοβαρή εκπροσώπηση των αγροτών, να ξέρουμε με ποιους το μιλούμε και επίσης να έρθουν με συγκεκριμένα αιτήματα. Διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια γενικότερη ασάφεια, η οποία δεν εξυπηρετεί και την προσπάθειά μας να καθίσουμε μαζί να σχεδιάσουμε επόμενα βήματα, τα οποία πρέπει να γίνουν για τον παραγωγικό τομέα».

«Υπάρχουν πραγματικά προβλήματα. Υπάρχουν πολύ χαμηλές τιμές σε μια σειρά από προϊόντα. Δεν είναι μόνο ελληνικό το πρόβλημα, είναι πανευρωπαϊκό. Να δούμε στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών περιορισμών τι θα κάνουμε. Αλλά δεν πρόκειται να ξανακάνουμε το λάθος που κάναμε σε άλλες εποχές να τάξουμε και να δώσουμε στους αγρότες χρήματα τα οποία δεν μπορούσαμε στη συνέχεια να τα δικαιολογήσουμε και να μας ζητάει η Ευρώπη να τα επιστρέψουμε και με τόκο» υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός.

Επίσης είπε ότι οτιδήποτε γίνει θα πρέπει να λάβει υπόψη και την ευρωπαϊκή διάσταση. «Πιστεύω ότι αυτός ο διάλογος δεν πρέπει να γίνει σε βάρος της υπόλοιπης κοινωνίας, η οποία ειδικά τώρα έρχονται και Χριστούγεννα, αλλά πρέπει να γίνει με καλή διάθεση» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Και να θυμηθούμε επίσης ότι όταν είχε γίνει την προηγούμενη φορά, καταλήξαμε σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Λύσαμε το θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης και της επιστροφής του. Κάναμε ένα πρώτο βήμα ως προς το ρεύμα. Εδώ είμαστε. Αλλά σε ένα κλίμα συνεννόησης και όχι με τυφλές διαμαρτυρίες, οι οποίες τελικά, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να στρέψουν και την υπόλοιπη κοινωνία απέναντι στους αγρότες και να χαθεί η ουσία. Η ουσία είναι να δούμε και να σχεδιάσουμε ποια είναι η επόμενη μέρα για τον πρωτογενή τομέα» ανέφερε ο Πρωθυπουργός.

Άμεση καταβολή 178 εκατ. ευρώ

Η κυβέρνηση προσανατολίζεται και στην καταβολή μέρος των οφειλών προς τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους προκειμένου να αποφύγουν οι γιορτές να βρουν τους αγρότες στα μπλόκα, όπως έχουν προειδοποιήσει οι ίδιοι.

Χθες ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιάννης Ανδριανός είπε στη Βουλή ότι ξεκινάει από την Δευτέρα (08/12) η διαδικασία καταβολής του Μέτρου 23 για τους αγρότες. Απαντώντας σε σχετικές επίκαιρες ερωτήσεις – κατά σειρά – των βουλευτών Β. Κόκκαλη (ΣΥΡΙΖΑ), Αλ. Καζαμία (Πλεύση Ελευθερίας) και Φωτεινής Αραμπατζή (ΝΔ), ο Γιάννης Ανδριανός είπε ότι, από σήμερα το βράδυ (σ.σ. Δευτέρα) θα αρχίσει η καταβολή του Μέτρου 23 και, από αύριο (σ.σ. Τρίτη 9/12) οι δικαιούχοι θα δούνε στους λογαριασμούς τους τις πληρωμές.

Απαντώντας, ειδικότερα, στη βουλευτή της ΝΔ, Φ. Αραμπατζή, ο κ. Ανδριανός είπε ότι το Μέτρο 23 θα πληρωθεί με βάση την ενιαία αίτηση ενίσχυσης του 2024, αφού αφορά σε μειωμένες παραγωγές του 2024, και θα γίνει με όσα προβλέπονται για το συγκεκριμένο έτος ενίσχυσης.

«Χαίρομαι που ακούω το αυτονόητο, ότι δηλαδή, οι παραγωγοί, που έχουν παραδεκτές αιτήσεις στήριξης στο “Μέτρο 23”, και τα ΑΦΜ τους έχουν δεσμευθεί αδικαιολόγητα στην πληρωμή των συμπληρωματικών συνδεδεμένων ενισχύσεων, θα πληρωθούν κανονικά, και χωρίς αστερίσκους, το πολυαναμενόμενο “μέτρο 23” των 178 εκατομμυρίων ευρώ» είπε η Φ. Αραμπατζή.

Και συνέχισε: «Χαίρομαι ότι δεν θα ισχύσουν ιδιοκτησιακοί έλεγχοι ΚΑΕ, ΑΤΑΚ για το έτος αναφοράς 2024, διότι δεν μπορούν να ισχύσουν επόμενες δυσμενέστερες υποχρεώσεις, για προηγούμενα χρόνια, σε βάρος των διοικουμένων. Αυτό σημαίνει ότι οι δεσμεύσεις, που έγιναν για τις συμπληρωματικές συνδεδεμένες ενισχύσεις, στα ΑΦΜ, θα αρθούν, και αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να πληρωθούν, εφόσον για τις συμπληρωματικές συνδεδεμένες ισχύει το έτος αναφοράς του 2024».

Ανταπαντώντας, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης εξήγησε ότι το Μέτρο 23 «θα πληρωθεί κατόπιν των ελέγχων, που προβλέπονταν για το έτος ενισχύσεων του 2024. Το ίδιο ίσχυσε και για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις του 2024 που πληρώθηκαν το Νοέμβριο, πριν από λίγες ημέρες. Η πληρωμή τους έγινε με τήρηση όλων των προβλεπόμενων για το έτος ενίσχυσης του 2024. Εάν κάποιοι παραγωγοί δεν πληρώθηκαν ή δεν πληρώθηκαν για το σύνολο των δηλωθέντων, αυτό οφείλεται στους ελέγχους που, προφανώς, μέσα από την εξατομίκευση, θα δουν, για να κάνουν τις διορθώσεις».

Παράλληλα, για τις τιμές με τις οποίες θα ενισχυθούν (ανά στρέμμα) οι καλλιέργειες που εντάχθηκαν, ο κ. Ανδριανός είπε: «Θα ισχύσει ό,τι ακριβώς εξαρχής είχε προβλεφθεί θεσμικά, ό,τι είχε περιγραφεί στο τεχνικό δελτίο με το οποίο πήραμε την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και ό,τι αναγραφόταν, ακολούθως, στην πρόκληση του μέτρου. Θα ισχύσουν δηλαδή οι τιμές που είχαν ανακοινωθεί. Σε περίπτωση όμως που το συγκεκριμένο συνολικό ποσό για το μέτρο είναι μεγαλύτερο του ποσού που έχει κατανεμηθεί σε αυτό, θα μειωθεί αναλογικά το εφάπαξ ποσό ανά δικαιούχο, αν τελικά, δηλαδή, θα χρειαστεί να γίνει αυτή η αναλογική μείωση, (και αυτό) θα το γνωρίζουμε μόνο εφόσον ολοκληρωθούν οι διασταυρωτικοί έλεγχοι και τρέξει η πληρωμή από τον ΟΠΕΚΕΠΕ».

Να εξηγήσετε γιατί οι αγρότες πήραν μειωμένες προκαταβολές, ζήτησε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Β. Κόκκαλης τονίζοντας ότι «πρέπει να γνωρίζουν οι αγρότες “τι έχουν λαμβάνειν” και πότε. Οι δικαιολογίες τις κυβέρνησης για τις καθυστερήσεις δεν έχουν τελειωμό είπε ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλ. Καζαμίας, σύμφωνα με τον οποίο, «η κυβέρνηση αθετεί τις υποσχέσεις της λόγω αδυναμίας της να εξυγιάνει ΟΠΕΚΕΠΕ».

«Τολμήσαμε μια ριζική μεταρρύθμιση» στον ΟΠΕΚΕΠΕ, χωρίς όμως να σταματήσουμε τις πληρωμές, έστω και αν καθυστέρησαν είπε ο κ. Ανδριανός, τονίζοντας ότι στόχος της κυβέρνησης είναι, «κανένας αγρότης να μη χάσει χρήματα που δικαιούνται και κανένας αγρότης να μη λάβει χρήματα που δεν δικαιούται».

Μαρινάκης: «Ναι» στον διάλογο χωρίς μαξιμαλιστικά αιτήματα

«Ο διάλογος πρέπει να συνεχιστεί χωρίς μαξιμαλιστικά αιτήματα και με μία ορισμένη εκπροσώπηση», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης κατά τη χθεσινή ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Για τα μπλόκα και τους αποκλεισμούς τελωνείων και λιμανιών ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε ότι «δεν πρέπει στο τέλος της ημέρας η όποια κινητοποίηση να ταλαιπωρεί την κοινωνία. Δεν χρειάζεται να βάλουν την κοινωνία απέναντι. Όλοι μαζί τους είμαστε. Αντιλαμβανόμαστε τις δυσκολίες». «Δεν πρέπει να την πληρώσει ο κόσμος. Απευθύνω έκκληση να μην ταλαιπωρηθεί ο κόσμος ειδικά ενόψει των γιορτών που έρχονται», ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης.

Ερωτηθείς για τις δηλώσεις των πρώην Πρωθυπουργών, κ.κ. Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά για τις αγροτικές κινητοποιήσεις ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε: «Δεν έχω κάτι να σχολιάσω για τις δηλώσεις των δύο πρώην Πρωθυπουργών. Τώρα σχετικά με τους αγρότες και τις κινητοποιήσεις τα είπε όλα σήμερα νομίζω ο Πρωθυπουργός. Συμπύκνωσε όλα όσα κάνουμε. Η κυβέρνηση αυτή έχει αποφασίσει μένοντας μακριά από μία πρακτική που ακολουθήθηκε μεταπολιτευτικά κατά κανόνα στη χώρα πάρα πολλές φορές, δηλαδή μία πρακτική του ‘όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά’, να δώσει παραπάνω λεφτά χρόνο με το χρόνο. Φέτος δίνουμε παραπάνω από ό,τι πέρσι με μία καθυστέρηση που οφειλόταν σε μία μετάβαση, σε μία νέα διαδικασία και αντιλαμβανόμαστε και την αγωνία των αγροτών. Αλλά να δώσει περισσότερα σε αυτούς που πραγματικά πρέπει να τα πάρουν. Και κάνοντας και την αυτοκριτική και τη δική μας και του δικού μας πολιτικού χώρου και της δικής μας κυβέρνησης έπρεπε να γίνει αυτό και άργησε. Οι νόμιμοι να πάρουν περισσότερα. Αυτό είναι το μήνυμα της κυβέρνησης».

Σε διευκρινιστική ερώτηση για το εάν καλύπτεται από την δήλωση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη ότι η φράση «όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά» βγήκε την εποχή της πρωθυπουργίας του Κώστα Καραμανλή ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι «δυστυχώς το ‘όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά’ δεν ήταν καινούργιο και έχει πάρα πολλές επιμέρους εκδοχές. Είναι μία εκδοχή αυτή. Είναι μία άλλη εκδοχή το ‘λεφτά υπάρχουν’. Όλο αυτό ξεκίνησε τη δεκαετία του ’80. Υπηρετήθηκε από έναν συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, ευτυχώς όχι από τον δικό μας. Κάποιες φορές πέσαμε και εμείς στο παρελθόν στον πειρασμό. Η κυβέρνηση αυτή έχει την εντελώς αντίθετη λογική. Δίνει όσα παραπάνω μπορεί από λεφτά που υπάρχουν, πραγματικά υπάρχουν, όχι από λεφτά που δεν υπάρχουν και λέμε ότι υπάρχουν. Δηλαδή από έσοδα που δημιουργούνται από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και την ανάπτυξη της οικονομίας με τις μειώσεις των φόρων τις οποίες κάνουμε».

Ερωτηθείς εάν με αυτή τη φράση η κυβέρνηση θεωρεί ότι ο Κώστας Καραμανλής δεν πρέπει να κάνει δηλώσεις σήμερα εφόσον έχει «σκελετούς» στην ντουλάπα του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι «όχι δεν είπε κανένας, ούτε ο κ. Λαζαρίδης είπε κάτι τέτοιο. Αναφέρεστε στον κ. Λαζαρίδη. Κανένας δεν θα στερήσει από κανέναν πολλώ δε μάλλον από έναν Πρωθυπουργό να τοποθετείται. Ο κ. Λαζαρίδης απλά επεσήμανε κάτι το οποίο είναι ιστορικά αληθές. Δεν θα αμφισβητήσει κανείς, δεν βάλει σε καμία περίπτωση υπό αμφισβήτηση το αυτονόητο δικαίωμα που έχει ο οποιοσδήποτε πολίτης, πολλώ δε μάλλον ένας πρώην Πρωθυπουργός, να τοποθετείται δημοσίως. Κάθε πολίτης έχει αυτό το αναφαίρετο δικαίωμα. Δεν νομίζω ότι πρέπει να συζητάμε τα αυτονόητα».

Τι είπαν κυβερνητικές πηγές για τα επεισόδια

Μετά τα χθεσινά επεισόδια στα αεροδρόμια Ηρακλείου και Χανίων κυβερνητικές πηγές σημείωσαν ότι αυτά τα περιστατικά «δεν έχουν σχέση με τα αγροτικά ζητήματα και τα προβλήματα που αναδεικνύουν αγρότες και κτηνοτρόφοι, ζητώντας λύσεις». Εξήγησαν ότι αυτά τα θέματα «άπτονται της αρμοδιότητας του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη».

«Η κυβέρνηση έχει σταθερή γραμμή η οποία εκφράστηκε και σήμερα, από τον πρωθυπουργό, τον αρμόδιο υπουργό και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και σε αυτήν επιμένει. Δηλαδή να γίνει οργανωμένος διάλογος, να υπάρξει μια αντιπροσωπευτική επιτροπή από την πλευρά των αγροτών και των κτηνοτρόφων και να καταγραφούν συντεταγμένα τα αιτήματά τους», υπογράμμισαν οι ίδιες πηγές.

«Ταυτόχρονα, σε επίπεδο πληρωμών κινούνται με ταχύτητα στο μέτρο του δυνατού προκειμένου να «τρέξουν» νέες πληρωμένες για το μέτρο 23 και στη συνέχεια την εξόφληση της βασικής επιδότησης των 600 εκατ. ευρώ», ανέφεραν κυβερνητικές πηγές.