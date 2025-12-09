Μόλις μετακόμισε και οι γείτονες της άφησαν σημείωμα – «Δεν θέλουμε να σε βλέπουμε να…»

Σοκαρίστηκε από το θυμωμένο σημείωμα των γειτόνων της- "δεν θέλουμε να σε βλέπουμε να...". Φωτογραφία: Pexels
Μια γυναίκα έγραψε στο Mumsnet ότι εκείνη και η οικογένειά της, που μόλις μετακόμισαν στο νέο τους σπίτι, έλαβαν ένα «αγενέστατο» σημείωμα από τους γείτονες. «Θα μπορούσαν να στείλουν ένα πιο ευγενικό σημείωμα ή να χτυπήσουν την πόρτα», σχολίασε η νέα ιδιοκτήτρια για την προσέγγισή τους.

Η γυναίκα, που μόλις μετακόμισε με την οικογένειά της πριν από λίγες μέρες, εξήγησε στο φόρουμ κοινότητας Mumsnet ότι βρήκε ένα «αγενές» σημείωμα, πιθανότατα γραμμένο από τους γείτονες που μένουν ακριβώς απέναντι από το σπίτι της.

Αποκάλυψε ότι το θυμωμένο σημείωμα περιείχε την αυστηρή απαίτηση: «Βάλε περσίδες στο μπάνιο σου, δεν θέλουμε να σε βλέπουμε να κάνεις την ανάγκη σου».

Σοκαρισμένη από το σημείωμα, η γυναίκα συνέχισε: «Το παράθυρο είναι ματ, αλλά υποθέτω ότι τη νύχτα με το φως αναμμένο μπορούν να βλέπουν μέσα».

Ακόμα ξεπακετάροντας και τακτοποιώντας το σπίτι, η γυναίκα δικαιολόγησε την απουσία περσίδων.

«Ο πωλητής έχει αφαιρέσει όλες τις περσίδες από το σπίτι… και σήμερα ασχοληθήκαμε να βάλουμε καινούριες, συμπεριλαμβανομένου του μπάνιου», είπε.

Νιώθοντας ότι οι γείτονες «θα μπορούσαν να στείλουν ένα πιο ευγενικό σημείωμα ή να χτυπήσουν την πόρτα», η γυναίκα ρώτησε στο φόρουμ αν είναι υπερβολική «που λέει ότι το χειρίστηκαν με αγενή τρόπο;»

Οι χρήστες του φόρουμ στο πλευρό της

Σε μια ψηφοφορία κάτω από την ανάρτησή της στο Mumsnet, το 95% από τους περισσότερους από 3.400 συμμετέχοντες επέλεξαν την επιλογή «Δεν είσαι υπερβολική».

«Απλώς αγνόησέ τους, θα τρελαθούν», απάντησε ένας αναγνώστης, ενώ κάποιος άλλος σχολίασε: «Τι απαίσιο σημείωμα καλωσορίσματος, λυπάμαι που κάποιοι άνθρωποι είναι τόσο θρασείς! Απλώς αγνόησέ το.»

«Γέλα, ρίξε το σημείωμα στα σκουπίδια και μην ασχολείσαι παραπάνω», συμβούλεψε μια τρίτη χρήστρια του Mumsnet την ανήσυχη ιδιοκτήτρια.

