Τρόμος στο Ίλιον: 17χρονος έπεσε θύμα αρπαγής από συμμορία – Τον ξυλοκόπησαν, τον λήστεψαν και στον παράτησαν

Θύμα αρπαγής, ξυλοδαρμού και ληστείας έπεσε ένας 17χρονος στο Ίλιον το βράδυ του περασμένου Σαββάτου (6/12).

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν επέστρεφε στο σπίτι του. Σύμφωνα με το OPEN, ξαφνικά βγήκαν δύο άτομα από ένα αυτοκίνητο, και τον έσυραν μέσα με τη βία.

Αφού τον ξυλοκόπησαν τα δύο άτομα, ενώ ένα τρίτο οδηγούσε το όχημα, του άρπαξαν το κινητό, 50 ευρώ που είχε πάνω του, και εν τέλει τον παράτησαν σε δρόμο των Αγίων Αναργύρων.

Ο ανήλικος πήγε σε Αστυνομικό Τμήμα και προχώρησε στην σχετική καταγγελία, με τις Αρχές να ταυτοποιούν τους δράστες και να τους οδηγούν ενώπιον της Δικαιοσύνης..