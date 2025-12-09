Χολαργός: «Τρεις μαχαιριές του δώσαμε, τίποτα παραπάνω» – Προκλητική και κυνική ομολογία ενός εκ των δραστών για την επίθεση στον 14χρονο

Με εξαιρετικά προκλητικό τρόπο ομολόγησε ένας από τους εμπλεκόμενους στην επίθεση με μαχαίρι σε 14χρονο στον Χολαργό, μέσω ενός βίντεο που ανέβασε το TikTok.

Ο ίδιος ακούγεται να λέει «δεν του δώσαμε ούτε δέκα, ούτε οκτώ, ούτε έξι, ούτε επτά μαχαιριές που λέτε. Να βγούνε και να πούνε την αλήθεια. Αν είχε φάει έστω και δύο στην κοιλιά, το παιδί δεν θα ζούσε. Κάναμε μία βλακεία, το ξέρουμε. Πήγαμε και του τη στήσαμε, όπως είπε και ο ίδιος. Είναι αλήθεια. Το κάναμε, αλλά είχαμε λόγο. Απειλήθηκε το σπίτι μας. Η οικογένειά μας. Μας την είχανε στημένη. Βγείτε και πείτε όλη την αλήθεια. Όχι όπως σας συμφέρει».

Στην συνέχεια αναφέρει πως εκείνος έχει συνομιλίες και στοιχεία. «Έχω τα πάντα. Ήμασταν εγώ και ο φίλος μου που το κάναμε» επισημαίνει και προσθέτει με κυνικό τρόπο «Ο φίλος μου του την έδωσε από πίσω. Εγώ από μπροστά. Συνολικά είναι τρεις μαχαιριές. Να πάτε να συναντήσετε το παιδί. Έχει μόνο τρεις ουλές».

Στη συνέχεια, παραδέχτηκε ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο φίλος του έχουν ποινικό μητρώο, όμως δεν έχουν πειράξει άνθρωπο χωρίς λόγο.

«Δεν μπορείτε να λέτε ότι δώσαμε επτά μαχαιριές και είμαστε εμείς οι ένοχοι. Πότε για ένα περιστατικό δεν φταίει μόνο ένας. Ποτέ μην πάτε να πείτε τι έγινε στην τηλεόραση χωρίς να έχετε αποδείξεις, μόνο από 2-3 φωτογραφίες. Ψάξτε τα στοιχεία. Το παραδέχομαι. Έχουμε ποινικό μητρώο, αλλά ποτέ δεν έχουμε πειράξει άνθρωπο, χωρίς να μας πειράξει. Πείτε την αλήθεια. Τρεις μαχαιριές του δώσαμε. Τις δύο εγώ και μία ο φίλος μου. Δεν έγινε τίποτα παραπάνω. Ούτε το περηφανευθήκαμε, ούτε τίποτα. Το κάναμε γιατί απειλήθηκε η ζωή μας και η οικογένειά μας», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας τα εξής:

«Εγώ αμύνθηκα. Δεν ήθελα. Πήγα με χέρια να μιλήσω. Μόλις μας είδε, απλά έβγαλε ένα μαχαίρι. Πήγαμε πάρα πολύ ήρεμα. Ήταν λογικό να βγάλω μαχαίρι, γιατί ήξερα ότι έχει μαχαίρι πάνω του. Μου το είπαν οι δύο κοπέλες. Αυτά είχα να πω. Το παιδί θα δώσει εξηγήσεις αργότερα».