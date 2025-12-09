Χολαργός: «Τρεις μαχαιριές του δώσαμε, τίποτα παραπάνω» – Προκλητική και κυνική ομολογία ενός εκ των δραστών για την επίθεση στον 14χρονο

Enikos Newsroom

κοινωνία

Χολαργός: «Τρεις μαχαιριές του δώσαμε, τίποτα παραπάνω» – Προκλητική και κυνική ομολογία ενός εκ των δραστών για την επίθεση στον 14χρονο

Με εξαιρετικά προκλητικό τρόπο ομολόγησε ένας από τους εμπλεκόμενους στην επίθεση με μαχαίρι σε 14χρονο στον Χολαργό, μέσω ενός βίντεο που ανέβασε το TikTok.

Ο ίδιος ακούγεται να λέει «δεν του δώσαμε ούτε δέκα, ούτε οκτώ, ούτε έξι, ούτε επτά μαχαιριές που λέτε. Να βγούνε και να πούνε την αλήθεια. Αν είχε φάει έστω και δύο στην κοιλιά, το παιδί δεν θα ζούσε. Κάναμε μία βλακεία, το ξέρουμε. Πήγαμε και του τη στήσαμε, όπως είπε και ο ίδιος. Είναι αλήθεια. Το κάναμε, αλλά είχαμε λόγο. Απειλήθηκε το σπίτι μας. Η οικογένειά μας. Μας την είχανε στημένη. Βγείτε και πείτε όλη την αλήθεια. Όχι όπως σας συμφέρει».

Στην συνέχεια αναφέρει πως εκείνος έχει συνομιλίες και στοιχεία. «Έχω τα πάντα. Ήμασταν εγώ και ο φίλος μου που το κάναμε» επισημαίνει και προσθέτει με κυνικό τρόπο «Ο φίλος μου του την έδωσε από πίσω. Εγώ από μπροστά. Συνολικά είναι τρεις μαχαιριές. Να πάτε να συναντήσετε το παιδί. Έχει μόνο τρεις ουλές».

Στη συνέχεια, παραδέχτηκε ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο φίλος του έχουν ποινικό μητρώο, όμως δεν έχουν πειράξει άνθρωπο χωρίς λόγο.

«Δεν μπορείτε να λέτε ότι δώσαμε επτά μαχαιριές και είμαστε εμείς οι ένοχοι. Πότε για ένα περιστατικό δεν φταίει μόνο ένας. Ποτέ μην πάτε να πείτε τι έγινε στην τηλεόραση χωρίς να έχετε αποδείξεις, μόνο από 2-3 φωτογραφίες. Ψάξτε τα στοιχεία. Το παραδέχομαι. Έχουμε ποινικό μητρώο, αλλά ποτέ δεν έχουμε πειράξει άνθρωπο, χωρίς να μας πειράξει. Πείτε την αλήθεια. Τρεις μαχαιριές του δώσαμε. Τις δύο εγώ και μία ο φίλος μου. Δεν έγινε τίποτα παραπάνω. Ούτε το περηφανευθήκαμε, ούτε τίποτα. Το κάναμε γιατί απειλήθηκε η ζωή μας και η οικογένειά μας», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας τα εξής:

«Εγώ αμύνθηκα. Δεν ήθελα. Πήγα με χέρια να μιλήσω. Μόλις μας είδε, απλά έβγαλε ένα μαχαίρι. Πήγαμε πάρα πολύ ήρεμα. Ήταν λογικό να βγάλω μαχαίρι, γιατί ήξερα ότι έχει μαχαίρι πάνω του. Μου το είπαν οι δύο κοπέλες. Αυτά είχα να πω. Το παιδί θα δώσει εξηγήσεις αργότερα».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Νέο χάπι για την άνοια πέρασε επιτυχώς τις πρώτες δοκιμές – Ελπίδες για την πρόληψη της ασθένειας

ΕΟΦ: Προειδοποίηση για βρεφικό γάλα που συνδέεται με κρούσματα αλλαντίασης

Συντάξεις 2026: Τι αναφέρει η νέα ΚΥΑ για τις αυξήσεις

Ετήσια επιστροφή ενοικίου: Έρχεται μια σημαντική αλλαγή για τους δικαιούχους- Όλες οι λεπτομέρειες

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
10:04 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

Συνελήφθησαν μέλη εγκληματικής οργάνωσης – Είχαν κάνει απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του Γιάννη Λάλα

Σε έξι συλλήψεις μελών εγκληματικής οργάνωσης με πληρωμένους δολοφόνους, που φέρονται να είχαν...
10:02 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

Ηράκλειο: Αποχωρούν από το αεροδρόμιο οι αγροτοκτηνοτρόφοι – Κατευθύνονται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση

Αλλάζει πεδίο εστίασης η κινητοποίηση των αγροτοκτηνοτρόφων από το Ηράκλειο, το Λασίθι και το ...
09:52 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

Αγρότες: Αποφάσισαν να αποκλείσουν με τρακτέρ το λιμάνι της Θεσσαλονίκης την Παρασκευή

Απόφαση για αποκλεισμό του λιμανιού Θεσσαλονίκης έλαβαν αγρότες και κτηνοτρόφοι, με τη στήριξη...
09:08 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

Οι αγρότες επιμένουν στην κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους – Συγκέντρωση στη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου

Σε νέα κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προσανατολίζονται αγρότες και κτηνοτρόφοι της Περιφέρ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα