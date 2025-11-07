Πάνος Μουζουράκης: «Η Έλενα Παπαρίζου θα βαφτίσει τον γιο μου»

Ο Πάνος Μουζουράκης αποκάλυψε σε τηλεοπτική του συνέντευξη πως η Έλενα Παπαρίζου θα είναι η νονά του γιου του, που απέκτησε με τη σύντροφό του Μαριλού Κόζαρη.

Ο αγαπημένος τραγουδιστής μίλησε με συγκίνηση για τη φίλη και συνάδελφό του, χαρακτηρίζοντάς την «ένα από τα πιο δοτικά άτομα που έχει γνωρίσει». Ο Μουζουράκης τόνισε ότι η Έλενα είναι ένας άνθρωπος που στηρίζει όσους αγαπά και στέκεται πραγματικά δίπλα τους.

«Η Έλενα Παπαρίζου θα βαφτίσει τον γιο μου. Είναι από τα πιο δοτικά άτομα που έχω γνωρίσει. Είναι ένα κορίτσι το οποίο πραγματικά στους ανθρώπους γύρω της έχει σταθεί όσο λίγοι άνθρωποι συμπαραστέκονται. Μια μαλακ..α να πω, ξέρεις τι έχω να ακούσω μετά; Εγώ είμαι ευαίσθητο παιδί. Δεν έχω να πω και κάτι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο τραγουδιστής, δείχνοντας την εκτίμηση και τη στοργή που τρέφει για εκείνη.