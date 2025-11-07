Μαρία Καρυστιανού: Η λέξη κόμμα και το όνομά μου δεν είναι συμβατά – Δεν γνώριζα τον Καραχάλιο

Μαρία Καρυστιανού: Η λέξη κόμμα και το όνομά μου δεν είναι συμβατά – Δεν γνώριζα τον Καραχάλιο

Η Μαρία Καρυστιανού, μητέρα της αδικοχαμένης Μάρθης στην τραγωδία των Τεμπών, μίλησε στο δελτίο ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού Kontra, απαντώντας στα σενάρια που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα σχετικά με τη δημιουργία κόμματος, στα οποία έχει αναφερθεί επανειλημμένα ο επικοινωνιολόγος Νίκος Καραχάλιος.

«Ο κ. Καραχάλιος μιλάει για κάτι υποθετικό, για κάτι που δεν υπάρχει. Δεν είναι αυτό που πρέπει να ασχοληθούμε αυτή τη στιγμή, η κοινωνία ζητάει να μάθει για τα σκάνδαλα», δήλωσε με έμφαση η κ. Καρυστιανού, ξεκαθαρίζοντας τη στάση της απέναντι στις φήμες.

Στη συνέχεια, τόνισε πως «η λέξη κόμμα και το όνομά μου δεν είναι συμβατά», εξηγώντας ότι εκείνο που στηρίζει είναι «η μεγαλειώδης κοινωνική αντίδραση», την οποία, όπως είπε, «στηρίζω και την ενισχύω».

Η ίδια ανέφερε ότι δεν γνώριζε προσωπικά τον κ. Καραχάλιο και πως εκείνος της συστήθηκε μέσω ενός κοινού γνωστού. Όπως αποκάλυψε, αγνοούσε το γεγονός ότι υπήρξε σύμβουλος των πρώην πρωθυπουργών Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά, προσθέτοντας χαρακτηριστικά: «Δεν ξέρω λοιπόν γιατί θα ήθελε να βρεθεί μαζί μου».

Αναφερόμενη στη δράση της και στην απήχηση που έχει η προσπάθειά της στην κοινωνία, υπογράμμισε ότι δέχεται καθημερινά χιλιάδες μηνύματα από πολίτες, οι οποίοι της εκφράζουν τη στήριξή τους και τη ζητούν να μπει στην πολιτική. «Χρειαζόμαστε αλλαγή, χρειαζόμαστε να πάρουμε οξυγόνο. Συνεχίζω τον αγώνα για τη δικαίωση της κόρης μου», είπε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται να σταματήσει.

Η Μαρία Καρυστιανού επισήμανε πως στο όνομα της μνήμης της κόρης της ελπίζει ότι η κοινωνική αντίδραση θα οδηγήσει σε κάθαρση και δικαιοσύνη.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στην προσπάθεια υπονόμευσης του έργου της, σημειώνοντας: «Φοβούνται τη δύναμη της κοινωνίας και προσπαθούν να αποδομήσουν τον σκοπό μας. Δολοφονίες χαρακτήρων, συκοφαντίες, ψεύδη, εδώ και 2,5 χρόνια προσπαθούν να με χτυπήσουν ακόμα και επαγγελματικά. Παρ’ όλα αυτά, η προσπάθειά μου να δικαιώσω το παιδί μου είναι ιερή και τίποτα δεν με σταματάει».

