Πελόζι: Η πολιτικός που τα «έβαλε» με τον Τράμπ όσο κανένας άλλος – Το ειρωνικό χειροκρότημα, το σκίσιμο ομιλίας του και τα αλληλοχτυπήματα ως το τέλος

Η Νάνσι Πελόζι, η οποία την Πέμπτη ανακοίνωσε ότι θα αποσυρθεί από την πολιτική στο τέλος της τρέχουσας θητείας της, εκτός από πρώτη και μοναδική γυναίκα που διετέλεσε πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, ήταν επίσης η πιο ισχυρή και εξέχουσα γυναίκα στην Ουάσινγκτον που αντιμετώπισε αποτελεσματικά τον πρόεδρο Τραμπ.

To 2019, o πρόεδρος Τραμπ δημοσίευσε μια φωτογραφία με σκοπό να υποτιμήσει τη Νάνσι Πελόζι. «Η νευρική Νάνσι και η εκτός εαυτού έκρηξή της!» έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνοδεύοντας ένα στιγμιότυπο που τράβηξε φωτογράφος του Λευκού Οίκου. Η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, τότε, με το λαμπερό μπλε κοστούμι της να ξεχωρίζει, στέκεται όρθια μπροστά σε ένα μακρύ οβάλ τραπέζι με γκριζαρισμένους λευκούς άνδρες σε σκούρα κοστούμια, όλοι καθιστοί, ενώ εκείνη δείχνει το δάχτυλο κατευθείαν στον Τραμπ.

Απρόθυμη να υποχωρήσει

Η φωτογραφία έγινε αμέσως διάσημη, καθώς διαδόθηκε στο διαδίκτυο. Ήταν μια εμβληματική εικόνα της ισχυρότερης γυναίκας στην Ουάσινγκτον, ατρόμητης και απαρέγκλιτης καθώς αντιπαρατέθηκε με έναν ασταθή και άπειρο πρόεδρο που δεν του άρεσε να του αντιπαρατίθενται, σχολιάζουν οι New York Times, με αφορμή την ανακοίνωση της εμβληματικής βουλευτού των Δημοκρατικών ότι δεν θα επιδιώξει την επανεκλογή της.

Οι οπαδοί της Πελόζι πανηγύρισαν τότε, κι εκείνη το έκανε γρήγορα εικόνα προφίλ στο Twitter. Εκ του αποτελέσματος, η εικόνα αυτή θα συνοψίσει ένα κρίσιμο κομμάτι της κληρονομιάς της — την πρώτη και μοναδική γυναίκα που υπηρέτησε ως πρόεδρος της Βουλής και μια σπάνια γυναίκα στην Ουάσινγκτον που αμφισβήτησε τον πρόεδρο αποτελεσματικά και ευθέως κατά πρόσωπο, ανενόχλητη από τις τακτικές εκφοβισμού του και απρόθυμη να του δώσει το πλεονέκτημα, γράφουν οι New York Times.

«Όλοι κάπως υποχωρούν μπροστά του, και εκείνη δεν το έκανε», είπε η Ντέμπι Γουόλς, διευθύντρια του Κέντρου για τις Αμερικανίδες και την Πολιτική στο Πανεπιστήμιο Rutgers. «Ήταν απολύτως σίγουρη για τον εαυτό της και εκείνος δεν αισθάνεται άνετα με δυνατές, ισχυρές γυναίκες. Πάντα έμοιαζε σαν να τον έβαλε λίγο πίσω από τα πόδια του.»

Τον έχει μπερδέψει

Από τότε που ο πρόεδρος Τραμπ έφτασε στην Ουάσινγκτον, η Πελόζι τον έχει μπερδέψει. Έχει επιχειρήσει να την εκφοβίσει, να την υπονομεύσει και να την εκθέσει. Αλλά οι προσπάθειές του συχνά γύριζαν μπούμερανγκ.

Εκείνη η αντιπαράθεση δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Τραμπ φαινόταν να υποτιμά την Πελόζι, μια μεγαλύτερη γυναίκα που μιλούσε με δισταγμό και χειρονομούσε δραματικά, αλλά που επίσης κρατούσε σίγουρο έλεγχο στην κοινοβουλευτική της ομάδα και εμφάνιζε αταλάντευτη πίστη στη δύναμη του θεσμού που εκπροσωπούσε και στη δικαιοσύνη των πολιτικών της θέσεων.

Και σε κάθε δημόσια αλληλεπίδραση μεταξύ τους, η Πελόζι φαινόταν όχι μόνο αναντίρρητη, αλλά και μόνιμα αποτροπιασμένη και βαθιά ανεπηρέαστη από τον κ. Τραμπ. Όποτε η Πελόζι αλληλεπιδρούσε με τον Τραμπ, μπορούσε πάντα κανείς να διακρίνει τη σκληρή μητέρα πέντε παιδιών που κάποτε είχε διατάξει τα παιδιά της να ετοιμάζουν τα σάντουιτς τους σαν γραμμή συναρμολόγησης για να προλάβουν το σχολείο.

Το υποτιμητικό χειροκρότημα

Μετά το περιστατικό όπου η κ. Πελόζι πρόσφερε στον κ. Τραμπ έναν υποτιμητικό χειροκρότημα κατά τη διάρκεια της Ομιλίας του για την «Κατάσταση της Ένωσης» το 2019 — μια στιγμή που δημιούργησε άλλη μια αξέχαστη εικόνα, με τον Τραμπ να την κοιτάζει προς τα πάνω σε κάτι που έμοιαζε με αίτημα για την έγκρισή της — η κόρη της, Αλεξάντρα Πελόζι, είπε ότι ο Τραμπ της θύμισε τις φορές που ως έφηβη είχε κάνει κάποιο λάθος.

Άλλες φορές, η Πελόζι δεν ήταν απλώς απογοητευμένη — ήταν φανερά αποδοκιμαστική. Το 2020, σκίζοντας θεαματικά τον λόγο του Τραμπ για την Κατάσταση της Ένωσης αμέσως μετά που τον τελείωσε, δημιούργησε μία στιγμή που τράβηξε τόση προσοχή περισσότερο από όσο οτιδήποτε είχε πει ο πρόεδρος εκείνο το βράδυ.

Καθώς το διακύβευμα ανέβαινε, αυξανόταν και η εχθρότητα της Πελόζι προς τον πρόεδρο. Όταν σχεδίασε πώς να προστατεύσει βουλευτές και προσωπικό και να επιστρέψει στο Καπιτώλιο για να επικυρώσει τα εκλογικά αποτελέσματα κατά την επίθεση του όχλου στις 6 Ιανουαρίου 2021, χαρακτήρισε τον Τραμπ ως «εγχώριο εχθρό στον Λευκό Οίκο».

Εχθροί από την πρώτη ματιά

Ο αποτροπιασμός της Πελόζι για το τι ήταν ικανός να κάνει ο Τραμπ ίσως μεγάλωσε με τα χρόνια. Αλλά η δυναμική της εξουσίας ανάμεσά τους σχηματίστηκε κατά την πρώτη τους συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο, το 2018, μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, όταν ο Τραμπ ακόμη μάθαινε την δουλειά και η κ. Πελόζι δεν είχε ακόμη επανεκλεγεί πρόεδρος της Βουλής.

Η Πελόζι και ο γερουσιαστής Τσακ Σούμερ, Δημοκρατικός της Νέας Υόρκης, βρέθηκαν στον Λευκό Οίκο για να συζητήσουν ένα πιθανό προσωρινό κλείσιμο της κυβέρνησης. Ο αντιπρόεδρος Μάικ Πενς ήταν επίσης παρών, αλλά όλοι ξεθώριασαν στο παρασκήνιο καθώς ο διαπληκτισμός μεταξύ Πελόζι – Τραμπ πήρε την κεντρική σκηνή.

Ο Τραμπ είχε προσπαθήσει να την εκνευρίσει κρατώντας τις κάμερες ανοιχτές σε μια συνάντηση που υποτίθεται θα γινόταν ιδιωτικά. Αλλά η Πελόζι προκάλεσε τον πρόεδρο. «Τότε κάν’ το», είπε, προκαλώντας τον όταν εκείνος υποστήριξε ότι οι Ρεπουμπλικάνοι της Βουλής θα μπορούσαν να περάσουν ένα νομοσχέδιο δαπανών που θα περιλάμβανε χρηματοδότηση για το τείχος στα σύνορα που απαιτούσε.

Τον διέκοψε. Και όταν ο Τραμπ προσπάθησε να τη ρίξει λέγοντας ότι «δεν είναι εύκολο γι’ αυτήν να μιλήσει αυτή τη στιγμή» επειδή ακόμη εξασφάλιζε τις ψήφους στο κόμμα της για να εκλεγεί πρόεδρος της Βουλής, εκείνη εκφώνησε μια φράση που πιθανώς θα γραφτεί στα ιστορικά βιβλία για την πρώτη θητεία του κ. Τραμπ.

«Κύριε Πρόεδρε», είπε, «παρακαλώ μην χαρακτηρίζετε τη δύναμη που φέρνω σε αυτή τη συνάντηση ως ηγέτης των Δημοκρατικών της Βουλής, οι οποίοι μόλις κέρδισαν μια μεγάλη νίκη». Έφυγε από τη συνάντηση με σφρίγος στο βήμα της, φορώντας γυαλιά ηλίου και ένα φανταχτερό κόκκινο παλτό, μια άλλη φωτογραφία που αργότερα έγινε meme.

Δεν ξέρει πώς να την χειριστεί

«Ποτέ δεν ήξερε πώς να την χειριστεί — και ακόμα δεν ξέρει», είπε ο Ντρoου Χάμιλ, πρώην κορυφαίος σύμβουλος της Πελόζι, για τον πρόεδρο. «Πάντα θα γυρίζει την κατάσταση προς όφελός της.»

Παρ’ όλη την ικανότητά της να αποκτά το προβάδισμα απέναντί του, ο πρόεδρος συνέχισε να αυξάνει την επιρροή του ενώ η Πελόζι αποσύρθηκε σταδιακά. Το 2022, η Πελόζι ανακοίνωσε ότι δεν θα επεδίωκε εκ νέου την ηγεσία στην Βουλή, ανοίγοντας το δρόμο για μια νέα γενιά Δημοκρατικών.

Την Πέμπτη, ανακοίνωσε ότι δεν θα επιδιώξει άλλη θητεία, βάζοντας τέλος στην ιστορική 39χρονη καριέρα της στο Κογκρέσο. Η Πελόζι απολαμβάνει το στάτους της στη Βουλή, συχνά καθισμένη στην «ντουλάπα», τον χώρο που αλλάζουν οι βουλευτές όπου τρώει χοτ ντογκ με τις παλιές της φίλες στη Σώμα.

Αλληλοχτυπήματα ως το τέλος

Αλλά η αποστροφή της προς τον Τραμπ ποτέ δεν μειώθηκε. Μόλις πριν από λίγες μέρες, η Πελόζι χαρακτήρισε τον Τραμπ σε μια συνέντευξη στο CNN ως «το χειρότερο πράγμα που υπάρχει στη γη».

Ο πρόεδρος ανταπάντησε με το ίδιο νόημα, λέγοντας στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο την Πέμπτη ότι η Πελόζι ήταν «μια κακιά γυναίκα που έκανε κακή δουλειά, που κόστισε στη χώρα πολλά σε ζημίες και σε φήμη».

Η Γουόλς είπε ότι, τελικά, η Πελόζι αντλούσε τη δύναμή της από το ότι δεν φοβόταν τον πρόεδρο. «Στο τέλος της ημέρας», είπε, «τι θα μπορούσε να της κάνει;»

Σε πλάνα από την επίθεση του όχλου στις 6 Ιανουαρίου που κατέγραψε η κόρη της για ένα ντοκιμαντέρ με τίτλο «Pelosi in the House», η Πελόζι το έκανε αυτό σαφές. Καθώς μέλη του προσωπικού της την πληροφορούσαν ότι ο Τραμπ σκεφτόταν να πάει ο ίδιος στο Καπιτώλιο, η Πελόζι απάντησε ότι θα ήταν έτοιμη να τον αντιμετωπίσει. «Θα τον πλακώσω στο ξύλο», είπε. «Και θα πάω φυλακή, και θα είμαι ευτυχισμένη.»