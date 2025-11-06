Αχαΐα: Γέμισαν τις κλειδαριές σχολείου με κόλλα, καρφίτσες και πέταξαν ακαθαρσίες

Enikos Newsroom

κοινωνία

σχολεία

Ένα πρωτοφανές περιστατικό βανδαλισμού σημειώθηκε στο Γυμνάσιο Σαγεΐκων στη Δυτική Αχαΐα, προκαλώντας αναστάτωση σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Άγνωστοι δράστες εισήλθαν στο σχολείο και τοποθέτησαν κόλλα και καρφίτσες στις κλειδαριές των αιθουσών, ενώ γέμισαν τις εισόδους με ακαθαρσίες, καθιστώντας αδύνατη τη διεξαγωγή των μαθημάτων.

Το πρωί, όταν οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές έφτασαν στον χώρο του σχολείου, αντίκρισαν τις φθορές και ειδοποίησαν αμέσως τη Διεύθυνση και τις αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24. Οι αστυνομικοί της περιοχής μετέβησαν άμεσα στο σημείο προκειμένου να ερευνήσουν το περιστατικό και να συλλέξουν στοιχεία που θα οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών.

Ως συνέπεια των ζημιών και των ενεργειών των αγνώστων, τα μαθήματα δεν πραγματοποιήθηκαν, ενώ το γεγονός έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία και προβληματισμό στην τοπική κοινωνία για τα αυξανόμενα φαινόμενα βανδαλισμών σε σχολικούς χώρους.

