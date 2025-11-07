ΠΑΟΚ – Γιούνγκ Μπόις 4-0: «Διέλυσε» τους Ελβετούς και βλέπει… οκτάδα

Ο ΠΑΟΚ πραγματοποίησε ακόμη μία εντυπωσιακή εμφάνιση στην Ευρώπη και με το επιβλητικό 4-0 επί της Γιούνγκ Μπόις στην Τούμπα, έκανε τεράστιο βήμα πρόκρισης στα νοκ άουτ του Europa League. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου ήταν ανώτερη σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, εκμεταλλεύτηκε το αριθμητικό της πλεονέκτημα από νωρίς και έφτασε σε μια νίκη που την ανεβάζει στους 7 βαθμούς μετά από τέσσερις αγωνιστικές της League Phase.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» μπήκε δυνατά στο ματς και απείλησε μόλις στο 4′, όταν ο Κωνσταντέλιας έβγαλε κάθετη πάσα στον Ντεσπόντοβ, όμως το σουτ του Βούλγαρου ήταν αδύναμο και ο τερματοφύλακας Κέλερ μπλόκαρε. Στο 6′ οι αριθμητικές ισορροπίες άλλαξαν, αφού ο Γκίγκοβιτς έκανε σκληρό μαρκάρισμα στον Γιακουμάκη και αποβλήθηκε μετά από παρέμβαση του VAR. Από εκείνο το σημείο ο ΠΑΟΚ πήρε τα ηνία του αγώνα και πίεσε ασφυκτικά. Ένα λεπτό αργότερα ο Κωνσταντέλιας μπήκε από τα αριστερά και πλάσαρε με το δεξί, αλλά ο Κέλερ μπλόκαρε ξανά.

Ο Μεϊτέ στο 10′ δοκίμασε σουτ έξω από την περιοχή χωρίς αποτέλεσμα, ενώ στο 23′ ο Ντεσπόντοβ εκτέλεσε με το δεξί έπειτα από πάσα του Τάισον, με την μπάλα να περνά άουτ. Ο ΠΑΟΚ συνέχισε να πιέζει και στο 36′ ο Κωνσταντέλιας πέρασε εντυπωσιακά ανάμεσα από τους αντιπάλους του, έδωσε στον Μπάμπα, αλλά το σουτ του τελευταίου έφυγε εκτός. Οι Ελβετοί αμύνονταν μαζικά, με τον ΠΑΟΚ να κυκλοφορεί υπομονετικά την μπάλα, χωρίς όμως να βρει δίχτυα στο πρώτο μέρος.

Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, ο Μιχαηλίδης δοκίμασε ένα δυνατό σουτ στο 48′, ενώ στο 52′ οι Θεσσαλονικείς είχαν διπλή ευκαιρία: πρώτα ο Ντεσπόντοβ είδε τον Κέλερ να αποκρούει την κεφαλιά του και στη συνέχεια ο Γιακουμάκης σούταρε, με την μπάλα να κοντράρει και να φεύγει κόρνερ.

Η λύση ήρθε στο 55′ από τον Μπιάνκο, ο οποίος με ψύχραιμο σουτ μέσα από την περιοχή έκανε το 1-0, έπειτα από εξαιρετική συνεργασία Κωνσταντέλια και Μπάμπα. Ο ΠΑΟΚ δεν σταμάτησε εκεί. Στο 65′ ο Οζντόεβ, λίγα δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του στο παιχνίδι, έκανε το γύρισμα από τα δεξιά και ο Γιακουμάκης με προβολή στο δεύτερο δοκάρι ανέβασε το σκορ στο 2-0.

Το 3-0 ήρθε στο 72′ από τον Κωνσταντέλια, που με δεξί σουτ μέσα από την περιοχή νίκησε τον Κέλερ, έπειτα από όμορφη συνεργασία των γηπεδούχων. Ο ΠΑΟΚ συνέχισε στο ίδιο τέμπο και στο 76′ ο Μπάμπα σκόραρε σε κενή εστία μετά από γύρισμα του Κένι, δίνοντας διαστάσεις θριάμβου στη νίκη του «Δικεφάλου του Βορρά».

Με αυτό το αποτέλεσμα, ο ΠΑΟΚ πέτυχε τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του στο Europa League και έβδομη σερί σε όλες τις διοργανώσεις, δείχνοντας ότι βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση. Επόμενος στόχος του είναι το εντός έδρας ματς με την Μπραν, όπου θα επιδιώξει να «σφραγίσει» την πρόκριση και να παραμείνει σε τροχιά κορυφής στη League Phase.

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Κένι, Μπάμπα, Μπιάνκο (65′ Οζντόεβ), Μεϊτέ, Κωνσταντέλιας (79′ Ιβανούσετς), Τάισον (79′ Πέλκας), Ντεσπόντοβ (62′ Ζίβκοβιτς), Γιακουμάκης (79′ Τσάλοβ).

ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ: Κέλερ, Λοπέρ, Ζουκρού, Γιάνκο (88′ Άντριους), Χαντζάμ, Γκίγκοβιτς, Ραβελόσον, Σάντσες (65′ Πεχ), Βιρτζίνιους (46′ Μοντέιρο), Φάσνακτ (75′ Μπεντιά), Κόρδοβα (75′ Κόλεϊ).