Θάνατος σε κρουαζιέρα: 35χρονος ήπιε 33 ποτά και πέθανε στο πλοίο

Ο θάνατος ενός επιβάτη σε κρουαζιέρα, της εταιρείας Royal Caribbean, έχει χαρακτηριστεί ανθρωποκτονία, σύμφωνα με νέο δικαστικό έγγραφο, το οποίο αναφέρει ότι το πλήρωμα του πλοίου του σέρβιρε 33 ποτά πριν εκείνος πεθάνει ενώ βρισκόταν υπό κράτηση.

Ο 35χρονος Μάικλ Βίργκιλ πέθανε τον Δεκέμβριο του 2024, αφού αρχικά συνελήφθη κατά τη διάρκεια ενός επεισοδίου μέθης, στο οποίο φέρεται να επιτέθηκε και να απείλησε να σκοτώσει μέλη του πληρώματος και άλλους επιβάτες.

Στην αγωγή που κατατέθηκε από τη σύντροφό του, αναφέρεται ότι ο Βίργκιλ συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση από την ασφάλεια του πλοίου, αλλά πέθανε λίγες ώρες αργότερα, προκαλώντας την υποψία ότι τον υπέβαλαν σε ένεση ηρεμιστικού που οδήγησε στο θάνατό του.

Ένα χρόνο μετά, η οικογένεια του θύματος επιμένει στην κατηγορία αυτή και υποστηρίζει ότι η αιτία θανάτου του Βίργκιλ άλλαξε σε ανθρωποκτονία, σύμφωνα με τα νέα δικαστικά έγγραφα.

Ο Βίργκιλ είχε επιβιβαστεί στο κρουαζιερόπλοιο με τη σύντροφό του και τον 7χρονο αυτιστικό γιο τους, όταν τους ενημέρωσαν ότι το δωμάτιό τους δεν ήταν έτοιμο εκείνη την ημέρα. Οι υπάλληλοι του πλοίου τους οδήγησαν σε ένα μπαρ, όπου παρέμειναν για κάποια ώρα.

Όταν ο γιος τους άρχισε να ανησυχεί, η σύζυγος του Βίργκιλ τον πήρε για να ελέγξει το δωμάτιο, ενώ εκείνος έμεινε στο μπαρ.

Στη διάρκεια αυτής της παραμονής του, φαίνεται ότι του σέρβιραν τα αλκοολούχα ποτά, και όταν αποχώρησε από το μπαρ, σε κατάστασης μέθης, και δεν μπορούσε να βρει το δωμάτιό του, ξέσπασε με οργή.

Βίντεο από την κρουαζιέρα δείχνει τον Βίργκιλ να προσπαθεί να σπάσει μια πόρτα, αφού φέρεται να είχε επιτεθεί σε μέλη του πληρώματος και να είχε απειλήσει να σκοτώσει επιβάτες.

Man’s Death has been Ruled A Homicide After Royal Caribbean Allegedly Served Him 33 Drinks

pic.twitter.com/YCupAlNJ63 — Daily Loud (@DailyLoud) December 9, 2025



Αφότου συνελήφθη, η σύντροφός του δήλωσε ότι η υπερβολική βία και οι ενέργειες του πληρώματος, που περιλάμβαναν την ένεση ενός ηρεμιστικού φαρμάκου (Haloperidol) και τη χρήση σπρέι πιπεριού, οδήγησαν στο θάνατό του.

Η αγωγή αναφέρει ότι ο Βίργκιλ πέθανε από «υποξία, αναπνευστική ανεπάρκεια, καρδιοαγγειακή αστάθεια και τελικά καρδιοπνευμονική ανακοπή», με την αιτία θανάτου να χαρακτηρίζεται ως ανθρωποκτονία.

Η οικογένεια του θύματος ζητά αποζημίωση για τον θάνατο του 35χρονου. Η Royal Caribbean αρνήθηκε να σχολιάσει το περιστατικό, επικαλούμενη την εκκρεμή δίκη.