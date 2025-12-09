Θάνατος σε κρουαζιέρα: 35χρονος ήπιε 33 ποτά και πέθανε στο πλοίο

Enikos Newsroom

διεθνή

Θάνατος σε κρουαζιέρα: 35χρονος ήπιε 33 ποτά και πέθανε στο πλοίο

Ο θάνατος ενός επιβάτη σε κρουαζιέρα, της εταιρείας Royal Caribbean, έχει χαρακτηριστεί ανθρωποκτονία, σύμφωνα με νέο δικαστικό έγγραφο, το οποίο αναφέρει ότι το πλήρωμα του πλοίου του σέρβιρε 33 ποτά πριν εκείνος πεθάνει ενώ βρισκόταν υπό κράτηση.

Ο 35χρονος Μάικλ Βίργκιλ πέθανε τον Δεκέμβριο του 2024, αφού αρχικά συνελήφθη κατά τη διάρκεια ενός επεισοδίου μέθης, στο οποίο φέρεται να επιτέθηκε και να απείλησε να σκοτώσει μέλη του πληρώματος και άλλους επιβάτες.

Στην αγωγή που κατατέθηκε από τη σύντροφό του, αναφέρεται ότι ο Βίργκιλ συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση από την ασφάλεια του πλοίου, αλλά πέθανε λίγες ώρες αργότερα, προκαλώντας την υποψία ότι τον υπέβαλαν σε ένεση ηρεμιστικού που οδήγησε στο θάνατό του.

Ένα χρόνο μετά, η οικογένεια του θύματος επιμένει στην κατηγορία αυτή και υποστηρίζει ότι η αιτία θανάτου του Βίργκιλ άλλαξε σε ανθρωποκτονία, σύμφωνα με τα νέα δικαστικά έγγραφα.

Ο Βίργκιλ είχε επιβιβαστεί στο κρουαζιερόπλοιο με τη σύντροφό του και τον 7χρονο αυτιστικό γιο τους, όταν τους ενημέρωσαν ότι το δωμάτιό τους δεν ήταν έτοιμο εκείνη την ημέρα. Οι υπάλληλοι του πλοίου τους οδήγησαν σε ένα μπαρ, όπου παρέμειναν για κάποια ώρα.

Όταν ο γιος τους άρχισε να ανησυχεί, η σύζυγος του Βίργκιλ τον πήρε για να ελέγξει το δωμάτιο, ενώ εκείνος έμεινε στο μπαρ.

Στη διάρκεια αυτής της παραμονής του, φαίνεται ότι του σέρβιραν τα αλκοολούχα ποτά, και όταν αποχώρησε από το μπαρ, σε κατάστασης μέθης, και δεν μπορούσε να βρει το δωμάτιό του, ξέσπασε με οργή.

Βίντεο από την κρουαζιέρα δείχνει τον Βίργκιλ να προσπαθεί να σπάσει μια πόρτα, αφού φέρεται να είχε επιτεθεί σε μέλη του πληρώματος και να είχε απειλήσει να σκοτώσει επιβάτες.


Αφότου συνελήφθη, η σύντροφός του δήλωσε ότι η υπερβολική βία και οι ενέργειες του πληρώματος, που περιλάμβαναν την ένεση ενός ηρεμιστικού φαρμάκου (Haloperidol) και τη χρήση σπρέι πιπεριού, οδήγησαν στο θάνατό του.

Η αγωγή αναφέρει ότι ο Βίργκιλ πέθανε από «υποξία, αναπνευστική ανεπάρκεια, καρδιοαγγειακή αστάθεια και τελικά καρδιοπνευμονική ανακοπή», με την αιτία θανάτου να χαρακτηρίζεται ως ανθρωποκτονία.

Η οικογένεια του θύματος ζητά αποζημίωση για τον θάνατο του 35χρονου. Η Royal Caribbean αρνήθηκε να σχολιάσει το περιστατικό, επικαλούμενη την εκκρεμή δίκη.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και ΣΦΕΕ στηρίζουν 285 ευάλωτους πολίτες στη Λαμία

Σήμα κινδύνου από τους γιατρούς: Το νοσοκομείο Λέρου στα πρόθυρα διάλυσης

Προσωπική διαφορά στις συντάξεις: Τι αναφέρει η νέα τροπολογία για τη σταδιακή κατάργηση του συμψηφισμού της

Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι επιχειρήσεις για τη νέα φάση του μέτρου

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
11:50 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

Ινδονησία: Φωτιά σε επταώροφο κτίριο στην Τζακάρτα – Τουλάχιστον 17 νεκροί, άγνωστος αριθμός εγκλωβισμένων

Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα σε ένα επταώροφο κτίριο στην πρωτεύουσα της Ινδονησίας, την Τζακάρτα, ...
10:37 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

Λιθουανία: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω μπαλονιών λαθρεμπόρων από τη Λευκορωσία – Παραβιάζουν τον εναέριο χώρο της

Η Λιθουανία κήρυξε σήμερα κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της απειλής για τη δημόσια ασφάλεια ...
08:54 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

Σάλος στη Γαλλία: Η Μπριζίτ Μακρόν αποκάλεσε φεμινίστριες «σκύλες» – Δείτε το βίντεο

Η σύζυγος του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, Μπριζίτ, βρέθηκε στο επίκεντρο σφοδρής κριτικής...
08:16 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

Ιαπωνία: Μετρά τις πληγές της μετά τον σεισμό 7,5 βαθμών – Τουλάχιστον 33 τραυματίες και διακοπές ρεύματος

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, διάρκειας περίπου 30 δευτερολέπτων, «...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα