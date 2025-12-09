Φλόριντα: Αεροσκάφος προσγειώθηκε σε αυτοκινητόδρομο και συγκρούστηκε με όχημα

Ένα αεροσκάφος συγκρούστηκε με Ι.Χ. κατά την έκτακτη προσγείωση που πραγματοποίησε σε πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο στη Φλόριντα, κοντά στο Ορλάντο, το βράδυ της Δευτέρας.

Το μικρό αεροσκάφος Beechcraft 55, που προσπαθούσε να εκτελέσει έκτακτη προσγείωση, κατέληξε να συγκρουστεί με ένα Toyota Camry στον δρόμο, έπειτα από αναφορά του πιλότου για προβλήματα στον κινητήρα.

Η σύγκρουση προκάλεσε εκτόξευση συντριμμιών και άφησε το αυτοκίνητο σε άθλια κατάσταση.

A small plane crashed onto the southbound lanes of Interstate 95 in Brevard County, Florida, hitting at least one vehicle and sending one person to the hospital, officials said.



Το περιστατικό συνέβη σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους μεταξύ του Ορλάντο και του Κέιπ Κανάβεραλ, αναγκάζοντας την αστυνομία να κλείσει τις λωρίδες κυκλοφορίας, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στον τόπο του συμβάντος.

Σύμφωνα με τις αρχές, η οδηγός του Toyota, μια 57χρονη γυναίκα, βρισκόταν πίσω από το τιμόνι όταν το αεροσκάφος χτύπησε το όχημά της.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα, γεγονός που χαρακτηρίζεται αξιοσημείωτο δεδομένης της καταστροφής που καταγράφηκε σε εικόνες από τον τόπο του ατυχήματος.

Live police and emergency Cruz work to remove a plane that made an emergency landing on I-95 in Brevard County Florida. No word yet on how many injured the plane can carry six people it's a Beach 95 -C55 Baron (#N95KC) collided with a car on the freeway…



Συντρίμμια του αεροπλάνου είχαν απλωθεί στις λωρίδες κυκλοφορίας τους αυτοκινητόδρομου.

Ωστόσο, ο 27χρονος πιλότος και ο 27χρονος επιβάτης του αεροπλάνου δεν τραυματίστηκαν και αρνήθηκαν να μεταφερθούν στο νοσοκομείο, σύμφωνα με τις αρχές.

Η σύγκρουση προκάλεσε μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα, καθώς οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εργάζονταν για να απομακρύνουν τα συντρίμμια.

Η αιτία της αναγκαστικής προσγείωσης παραμένει άγνωστη, με τις αρχές να αναφέρουν ότι ο πιλότος είχε αναφέρει προβλήματα στον κινητήρα πριν από την προσγείωση, αλλά δεν διευκρινίστηκε ποια μηχανική ή επιχειρησιακή βλάβη προκάλεσε την πτώση του αεροσκάφους.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) ανέφερε ότι θα διεξάγει πλήρη έρευνα για το περιστατικό και θα εξετάσει τα αίτια της πτώσης του αεροσκάφους.