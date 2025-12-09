Φλόριντα: Αεροσκάφος προσγειώθηκε σε αυτοκινητόδρομο και συγκρούστηκε με όχημα

  • Ένα μικρό αεροσκάφος πραγματοποίησε έκτακτη προσγείωση σε πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο στη Φλόριντα, κοντά στο Ορλάντο, και συγκρούστηκε με ένα Ι.Χ.
  • Η οδηγός του αυτοκινήτου μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα, ενώ ο πιλότος και ο επιβάτης του αεροσκάφους δεν τραυματίστηκαν.
  • Ο πιλότος είχε αναφέρει προβλήματα στον κινητήρα πριν την προσγείωση, με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) να διεξάγει πλήρη έρευνα για το περιστατικό.
Ένα αεροσκάφος συγκρούστηκε με Ι.Χ. κατά την έκτακτη προσγείωση που πραγματοποίησε σε πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο στη Φλόριντα, κοντά στο Ορλάντο, το βράδυ της Δευτέρας.

Το μικρό αεροσκάφος Beechcraft 55, που προσπαθούσε να εκτελέσει έκτακτη προσγείωση, κατέληξε να συγκρουστεί με ένα Toyota Camry στον δρόμο, έπειτα από αναφορά του πιλότου για προβλήματα στον κινητήρα.

Η σύγκρουση προκάλεσε εκτόξευση συντριμμιών και άφησε το αυτοκίνητο σε άθλια κατάσταση.


Το περιστατικό συνέβη σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους μεταξύ του Ορλάντο και του Κέιπ Κανάβεραλ, αναγκάζοντας την αστυνομία να κλείσει τις λωρίδες κυκλοφορίας, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στον τόπο του συμβάντος.

Σύμφωνα με τις αρχές, η οδηγός του Toyota, μια 57χρονη γυναίκα, βρισκόταν πίσω από το τιμόνι όταν το αεροσκάφος χτύπησε το όχημά της.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα, γεγονός που χαρακτηρίζεται αξιοσημείωτο δεδομένης της καταστροφής που καταγράφηκε σε εικόνες από τον τόπο του ατυχήματος.


Συντρίμμια του αεροπλάνου είχαν απλωθεί στις λωρίδες κυκλοφορίας τους αυτοκινητόδρομου.

Ωστόσο, ο 27χρονος πιλότος και ο 27χρονος επιβάτης του αεροπλάνου δεν τραυματίστηκαν και αρνήθηκαν να μεταφερθούν στο νοσοκομείο, σύμφωνα με τις αρχές.

Η σύγκρουση προκάλεσε μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα, καθώς οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εργάζονταν για να απομακρύνουν τα συντρίμμια.

Η αιτία της αναγκαστικής προσγείωσης παραμένει άγνωστη, με τις αρχές να αναφέρουν ότι ο πιλότος είχε αναφέρει προβλήματα στον κινητήρα πριν από την προσγείωση, αλλά δεν διευκρινίστηκε ποια μηχανική ή επιχειρησιακή βλάβη προκάλεσε την πτώση του αεροσκάφους.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) ανέφερε ότι θα διεξάγει πλήρη έρευνα για το περιστατικό και θα εξετάσει τα αίτια της πτώσης του αεροσκάφους.

