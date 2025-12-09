ΗΠΑ: Υπουργοί της κυβέρνησης Τραμπ σε διαγωνισμό… έλξεων σε αεροδρόμιο – Δείτε το βίντεο

Οι επισκέπτες του διεθνούς αεροδρομίου Ρόναλντ Ρίγκαν της Ουάσινγκτον βρέθηκαν μπροστά σε μια απροσδόκητη έκπληξη τη Δευτέρα, όταν ο υπουργός Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, συμμετείχε σε έναν… διαγωνισμό έλξεων με τον υπουργό Μεταφορών, Σον Ντάφι, ενώ προωθούσαν μία επένδυση ύψους ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων για να καταστήσουν τα αεροδρόμια πιο φιλικά προς τις οικογένειες.

Πριν ξεκινήσουν τις έλξεις, οι δύο υπουργοί παρουσίασαν το σχέδιο που στοχεύει να βελτιώσει τις συνθήκες στα αεροδρόμια, προσφέροντας περισσότερες υγιεινές επιλογές τροφίμων και χώρους για άσκηση.


Ο Ντάφι, απαντώντας σε ερωτήσεις για το αν οι λάτρεις της γυμναστικής ενδέχεται να ενοχλούν τους άλλους επιβάτες με την «μυρωδιά του ιδρώτα», είπε χαρακτηριστικά: «Δεν θέλω να ιδρώσετε πλήρως μέχρι να μυρίσετε, αλλά αν κάνετε μερικές καλές έλξεις, να σας τονώσουν, αυτό νομίζω ότι είναι θετικό. Δεν είναι σαν να πηγαίνετε στο γυμναστήριο, να ιδρώσετε και μετά να μπείτε στο αεροπλάνο».

Η πρωτοβουλία, που φέρει τον τίτλο «Make Travel Family Friendly Again» (Κάντε τα ταξίδια ξανά φιλικά προς τις οικογένειες), χρηματοδοτείται από 1 δισεκατομμύριο δολάρια που εγκρίθηκαν από το Κογκρέσο και στοχεύει στη δημιουργία παιδότοπων, χώρων θηλασμού και περιοχών άσκησης στα αεροδρόμια.

Κατά την παρουσίαση της πρωτοβουλίας, οι δύο υπουργοί στάθηκαν μπροστά από έναν αυτόματο πωλητή, ο οποίος διαθέτει υγιεινές τροφές, όπως σαλάτες, και το χρησιμοποίησαν ως παράδειγμα για το είδος της διατροφής που θέλουν να προωθήσουν στα αεροδρόμια.

Ο Κένεντι άσκησε κριτική στα αεροδρόμια, λέγοντας πως σε αυτούς τους χώρους «οι δίαιτες πεθαίνουν», αναφερόμενος στην παρουσία υπερ-επεξεργασμένων τροφίμων και γλυκών που κυριαρχούν εκεί.

