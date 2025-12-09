Ο Νίκος Ανδρουλάκης στα μπλόκα της Καρδίτσας και των Τρικάλων: «Ο πρωτογενής τομέας πληρώνει ακριβά την ανικανότητα και τη διαφθορά της κυβέρνησης της ΝΔ»

Ευανθία Τασσοπούλου

πολιτική

Ανδρουλάκης

Με αγρότες στα μπλόκα της Καρδίτσας και των Τρικάλων συνομίλησε το πρωί της Τρίτης ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης συζήτησε διεξοδικά για τα προβλήματα της αύξησης του κόστους παραγωγής και ενέργειας, τις καθυστερήσεις πληρωμών της βασικής ενίσχυσης, τη μεγάλη καταστροφή στο ζωικό κεφάλαιο εξαιτίας της εξάπλωσης των ζωονόσων αλλά και τις δυσκολίες των νέων αγροτών, παρουσιάζοντας το σχέδιο που έχει επεξεργαστεί το ΠΑΣΟΚ μετά και τον πανεθνικό διάλογο με τους εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα προ λίγων εβδομάδων στη Λάρισα

Σε δηλώσεις του ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Βρίσκομαι σήμερα εδώ για να εκφράσω τη συμπαράστασή μου στον αγώνα και τα δίκαια αιτήματα των αγροτών και των κτηνοτρόφων.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας απέτυχε παταγωδώς. Οι παραγωγοί πληρώνουν ακριβά και τη διαφθορά και την ανικανότητα. Ο πρωτογενής τομέας εκπέμπει SOS, βρίσκεται σε οριακό σημείο. Αντί λοιπόν να τους καλέσουν σε διάλογο, προσπαθούν να τους επιτεθούν. Μιλούν για «βολεμένους», επενδύουν στον κοινωνικό αυτοματισμό, επενδύσουν στον διχασμό. Αναρωτιούνται γιατί βγήκαν στον δρόμο. Ας περιγράψουμε το «έργο» τους:

-Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένα δισεκατομμύριο ευρώ πρόστιμο στον Έλληνα φορολογούμενο.

-Βασικές ενισχύσεις: δεν πληρώθηκαν στην ώρα τους και είμαστε ευρωπαϊκή εξαίρεση καθώς δεν πληρώθηκε το 70% αλλά πολύ λιγότερα.

-Το κόστος παραγωγής έχει απογειωθεί. Πολλοί συντελεστές αυξήθηκαν κατά 30% και 40% με τους κυβερνώντες να μην κάνουν τίποτα.

-Δεσμεύτηκαν στην αναθεώρηση του κανονισμού ΕΛΓΑ, ούτε αυτό έκαναν.

-Και, βέβαια, η ευλογιά: Δεν στήριξαν τους ελεγκτικούς μηχανισμούς με αποτέλεσμα να θερίζει η ευλογιά εκατοντάδες χιλιάδες ζώα σε όλη την Ελλάδα.

Εμείς, λοιπόν, στεκόμαστε στο πλευρό τους, στον δίκαιο αγώνα τους, διότι χωρίς αυτούς τα χωριά μας θα ερημώσουν. Χιλιάδες άνθρωποι θα εγκαταλείψουν το επάγγελμα και θα μαραζώσει η ύπαιθρος. Δεν αξίζει αυτό στην πατρίδα μας, δεν αξίζει στον ελληνικό λαό. Γι’ αυτό καλώ τους πολίτες να συμπαρασταθούμε όλοι στον πρωτογενή τομέα. Είναι εθνικό ζήτημα, είναι ζήτημα αξιοπρέπειας. Και να στείλουμε κι ένα μήνυμα και ενότητας και πολιτικής αλλαγής απέναντι στη διαφθορά, την ατιμωρησία και την ανικανότητα της Νέας Δημοκρατίας.

Και κάτι τελευταίο: Μην επιτρέψετε μεμονωμένα φαινόμενα βίας να αμαυρώσουν έναν δίκαιο αγώνα, που στηρίζει όλος ο ελληνικός λαός. Εμείς θα είμαστε δίπλα σας με όλες μας τις δυνάμεις».

12:35 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

10:11 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

09:33 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

08:29 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

