Κέλλας στον Realfm 97,8: Από τις 26/11 μέχρι σήμερα έχουμε δώσει 658 εκατ. ευρώ στους αγρότες – Δικαιολογημένος ο θυμός τους λόγω των καθυστερημένων πληρωμών

Για τα αγροτικά μπλόκα, τον διάλογο με την κυβέρνηση και τις πληρωμές που γίνονται σε αγρότες και κτηνοτρόφους μίλησε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χρήστος Κέλλας στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελλατόλα από τη συχνότητα του Realfm 97,8.

Σε ερώτηση για το πότε θα γίνει η συνάντηση της κυβέρνησης με τους αγρότες ο Χρήστος Κέλλας τόνισε ότι «προφανώς οι αγρότες δεν έχουν κανονίσει ακόμα ποιοι θα τους εκπροσωπήσουν, ποια θα είναι η συντονιστική επιτροπή και όπως άκουσα σήμερα στα ΜΜΕ το Σάββατο θα έχουν στη Νίκαια μία συνάντηση από όλα τα μπλόκα ώστε να επιλέξουν την αντιπροσωπευτική, τη συντονιστική επιτροπή, η οποία θα τους εκπροσωπεί και θα διαπραγματευτεί. Γιατί από ό,τι φαίνεται υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και υπάρχουν και διαφορετικά αιτήματα στα διάφορα μπλόκα».

«Αυτό το οποίο εμείς μπορούμε να κάνουμε και κάνουμε ήδη -γιατί πραγματικά υπάρχει ένας δικαιολογημένος θυμός από πλευράς των αγροτών λόγω καθυστερημένων πληρωμών λόγω του συγκεκριμένου προβλήματος που είχαμε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ – είναι να τρέχουμε τις πληρωμές σύμφωνα με το Action Plan II το οποίο εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά από εκτεταμένους ελέγχους», ανέφερε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.

«Από τις 26/11 μέχρι σήμερα αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε δώσει 658 εκατομμύρια. Μέχρι το τέλος του χρόνου που ρωτήσατε θα έχουν φτάσει και ίσως να έχουν ξεπεράσει το 1,2 δισ. ευρώ. Χθες πληρώθηκε το Μέτρο 23, ένα μέτρο το οποίο εφαρμόζεται για πρώτη φορά από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης», υπογράμμισε ο Χρήστος Κέλλας.

«Εγώ θα σας πω ότι φέτος το 2025 θα καταβληθούν συνολικά στον αγροτικό κόσμο 3,7 δισ. σε σχέση με την περσινή χρονιά που δόθηκαν 3,1 δισ. Φέτος λοιπόν δίνονται 600 εκατομμύρια επιπλέον, χωρίς αυτά σε αυτά μέσα να υπολογίσουμε και τα χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό για τις διάφορες ζημιές που επιδοτεί το κράτος», σημείωσε ο Χρήστος Κέλλας.

Για την ευλογιά των αιγοπροβάτων και το εμβόλιο ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης εξήγησε ότι «υπάρχουν τρία εμβόλια που κυκλοφορούν. Είναι το γεωοργανικό, το αιγυπτιακό και το τουρκικό. Τα τρία αυτά εμβόλια δεν είναι αδειοδοτημένα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κανένα ευρωπαϊκό κράτος δεν έχει εμβολιάσει μέχρι σήμερα και επιπλέον αν πάμε σε εμβολιασμό σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό 361 τα προϊόντα τα οποία προέρχονται από την ζώνη εμβολιασμού δεν μπορούν να βγουν έξω από την ζώνη. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι σημαίνει αυτό».

«Δεν μπορούμε κατ’ αρχήν να διακρίνουμε με τα υπάρχοντα εμβόλια όταν ένα ζώο βρεθεί θετικό εάν είναι εμβολιασμένο ή εάν έχει νοσήσει διότι (…) δεν υπάρχει η μέθοδος να διακρίνουμε. Βρίσκουμε αντισώματα σε ένα ζώο, δεν ξέρουμε αν αυτό το ζώο έχει νοσήσει ή έχει εμβολιαστεί», κατέληξε.