Αγρότες: Κλείνουν και τους παραδρόμους το απόγευμα στον κόμβο του Μπράλου

Σε ολικό αποκλεισμό της εθνικής οδού Αθηνών Λαμίας προχωρούν και πάλι οι αγρότες στον κόμβο του Μπράλου, οι οποίοι ανακοίνωσαν κλιμάκωση του αγώνα τους.

Σύμφωνα με το tvstar.gr, οι αγρότες θα αποκλείσουν και τους παραδρόμους για μία ώρα -από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα– κάνοντας ακόμη πιο δύσκολη την μετακίνηση των οχημάτων από και προς την Αθήνα, που θα γίνει από παρακαμπτήριους, σύμφωνα με τον σχεδιασμό της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φθιώτιδας.

Οι αγρότες είναι αποφασισμένοι να μείνουν στους δρόμους και να σκληρύνουν την στάση τους. Εξάλλου, με τις παρούσες συνθήκες, όπως λένε, δεν υπάρχει κανένας λόγος να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Μάλιστα ο αποκλεισμός και των παραδρόμων θα γίνεται καθημερινά στις 4 με 5 το απόγευμα μέχρι και την Παρασκευή, όπως ανακοίνωσε η συντονιστική επιτροπή των αγροτών, που απευθύνει κάλεσμα σε όλους τους συλλόγους να κατέβουν στο μπλόκο και να στηρίξουν τον αγώνα.

Τη ίδια ώρα οι αγρότες παραμένουν στο μπλόκο της Αταλάντης, δίνοντας από εκεί τον αγώνα τους. Περιμένουν όμως το σύνθημα της κλιμάκωσης για να μετακινήσουν τις δυνάμεις βορειότερα, στον κόμβο του Μπράλου. Η εθνική οδός παραμένει κλειστή και η κυκλοφορία γίνεται από τους παραδρόμους.

Στο μπλόκο του Δομοκού, που έχει στηθεί στην διασταύρωση της Ομβριακής, η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά εκτός από τις ώρες που οι αγρότες κλιμακώνουν τον αγώνα τους.