Κατερίνα Καινούργιου: «Μέρες έχω να φάω λίγη σοκολάτα – Έχω τον σύντροφό μου με τον βούρδουλα»

  • Η Κατερίνα Καινούργιου αναφέρθηκε στην αγάπη της για τα γλυκά και στον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή. Δήλωσε χαρακτηριστικά: «μέρες έχω να φάω λίγη σοκολάτα… γιατί έχω τον Παναγιώτη με τον βούρδουλα».
  • Η παρουσιάστρια αποκάλυψε πως τρώει «στην εγκυμοσύνη μου πιο λίγο από ό,τι έτρωγα πριν» και πως έχει «πολλή κατακράτηση και έχω πρηστεί».
  • Πριν την εγκυμοσύνη, η Κατερίνα Καινούργιου συνήθιζε να κάνει «παραγγελία από έξω. Πίτσα, σουβλάκια και κάθε μέρα σοκολάτα».
Στην αγάπη της για τα γλυκά και στον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, αναφέρθηκε η Κατερίνα Καινούργιου.

«Να σου πω κάτι… μέρες έχω να φάω λίγη σοκολάτα. Και χθες την έβγαλα με ένα αυγό το βράδυ, γιατί έχω τον Παναγιώτη με τον βούρδουλα» είπε η Κατερίνα Καινούργιου.

«Έχω πολλή κατακράτηση και έχω πρηστεί. Τρώω στην εγκυμοσύνη μου πιο λίγο από ό,τι έτρωγα πριν. Πριν μείνω έγκυος, το βράδυ, έκανα παραγγελία από έξω. Πίτσα, σουβλάκια και κάθε μέρα σοκολάτα. Δηλαδή για το σώμα που είχα…» πρόσθεσε η Κατερίνα Καινούργιου.

 

