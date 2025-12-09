Δημήτρης Αλεξάνδρου: Δεν είμαι από τους ανθρώπους που απασχολώ με τα προσωπικά μου

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου κάθισε σήμερα (9/12) στον καναπέ της εκπομπής Super Κατερίνα, συνομιλώντας με την Κατερίνα Καινούργιου, επιβεβαιώνοντας τη σχέση του με τη Ρία Ελληνίδου.

«Εγώ δεν έχω πει κάτι, δεν είμαι από τους ανθρώπους που απασχολώ με τα προσωπικά μου. Είναι πολύ σημαντικό για μένα ότι είμαι πατέρας. Με ποια κοπέλα που έχω βγει στο παρελθόν έχω πει κάτι; Δεν είναι του χαρακτήρα μου να βγω να μιλήσω. Δεν χρειάζεται να πούμε ή να κάνουμε κάτι, είναι πολύ νωρίς, εύχομαι τα πράγματα να πάνε καλά. Γνωρίζεις τον άνθρωπο μέρα με την μέρα», αρκέστηκε να δηλώσει ο Δημήτρης Αλεξάνδρου για τη νέα του σχέση με τη γνωστή τραγουδίστρια.

«Είναι λογικό το ζευγάρι να περάσει μια κρίση με τον ερχομό του παιδιού. Η μαμά περνάει δύσκολα. Η μαμά είναι μια σύγχρονη ηρωίδα στα μάτια μας και το βλέπουμε, γιατί έχει το ξενύχτι, είναι λογικό, έχει το παιδάκι εννέα μήνες στην κοιλίτσα της. Εμείς οι πατεράδες αργούμε λίγο αυτό το πράγμα να το αντιληφθούμε» είπε αρχικά.

«Θέλοντας και μη, όταν κάτσεις λίγο παρατηρητής και δεις και κάνεις αυτό που λέμε έναν απολογισμό για το τι συνέβη, κάποια πράγματα έρχονται. Είσαι κουρασμένος, μπορεί να πεις πράγματα που δεν τα εννοείς, μπορεί να συμβούν πράγματα που πραγματικά δεν θέλεις και να τα κάνεις, λίγο βγαίνει περισσότερο εγωισμός μπροστά, οπότε κάπου λίγο όλο αυτό μεγαλώνει, χάνεται και γίνονται πολλά πράγματα και το ζευγάρι λίγο εκεί αποστασιοποιείται. Οπότε εκείνη τη στιγμή, να σκέφτεσαι ότι είναι μία φάση. Μην πάρεις τίποτα προσωπικά, μην πεις τίποτα και εσύ που να το εννοείς, γιατί είναι ένα πράγμα που θα περάσει» πρόσθεσε.

«Τι θεωρείται “προσπάθεια να σώσεις τον γάμο σου;”. Εκ των υστέρων, φαίνεται ότι όποια προσπάθεια και να έγινε, δεν πέτυχε. Προφανώς, κανείς δεν θέλει να κάνει ένα παιδί και να χωρίσει. Όποιος δεν έχει παιδί, για μένα δεν αξίζει να σου δώσει συμβουλές. Εγώ μπορώ να σου πω ότι έκανα την προσπάθειά μου και η Ιωάννα τη δική της», εξομολογείται ο Δημήτρης Αλεξάνδρου.

«Το 2021 που ήμασταν μαζί με την Ιωάννα δεν ήταν αυτή που είναι τώρα, δεν υπήρχαν τα διαφημιστικά στο μέγεθος που υπάρχουν σήμερα. Ερχόταν σπίτι μου με ένα backpack και πηγαίναμε για camping» σχολίασε.

«Δεν θέλω να τραβήξω τα φώτα επάνω μου, θέλω αυτή η ιστορία με την Ιωάννα και το δικαστήριο να τελειώσει. Έχουμε επικοινωνία για το παιδί. Για την προσωπική της ζωή δεν μου πέφτει λόγος, όπως ούτε και σε εκείνη για τη δική μου. Προφανώς, το έχει περάσει μέσα από τα δικά της φίλτρα», τονίζει ο Δημήτρης Αλεξάνδρου.