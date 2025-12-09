Ηλεία: Ανήλικος εισέβαλε σε σχολείο και χτύπησε 12χρονο – Δικογραφία και σε βάρος των γονέων του

Σύνοψη από το

  • Νέο επεισόδιο βίας σημειώθηκε σε σχολείο της Ηλείας, όπου ένας 13χρονος επιτέθηκε σε 12χρονο μαθητή στο προαύλιο.
  • Σύμφωνα με την καταγγελία, ο 13χρονος εισήλθε στο προαύλιο και χτύπησε τον 12χρονο στο πρόσωπο, με τις αρχές να σχηματίζουν δικογραφία σε βάρος του δράστη.
  • Συμπληρωματική δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος των γονέων του 13χρονου για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Ηλεία: Ανήλικος εισέβαλε σε σχολείο και χτύπησε 12χρονο – Δικογραφία και σε βάρος των γονέων του

Νέο επεισόδιο βίας μεταξύ ανηλίκων σε σχολείο έλαβε χώρα, αυτή τη φορά στην Ηλεία.

Σύμφωνα με σχετική καταγγελία, ένας 13χρονος επιτέθηκε σε 12χρονο μαθητή χθες το μεσημέρι στο προαύλιο σχολείου, με τους αστυνομικούς του ΑΤ Βουπρασίας να σχηματίζουν δικογραφία για σωματική βλάβη αδύναμου ατόμου σε βάρος του ανήλικου δράστη.

Όπως μεταδίδει το pelop.gr, σύμφωνα με την μητέρα του 12χρονου, ο 13χρονος εισήλθε στον προαύλιο χώρο του σχολείου, προσέγγισε τον ανήλικο και τον χτύπησε στο πρόσωπο.

Οι αστυνομικές αρχές σχημάτισαν συμπληρωματική δικογραφία και σε βάρος των γονέων του 13χρονου για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΙΣΑ: Παρέμβαση για τα ασυμβίβαστα και τις καθυστερήσεις αποζημίωσης των ιατρών στο Σύστημα Προέγκρισης Φαρμάκων

Διαλειμματική νηστεία: Είναι αποτελεσματική; Ποιες αλλαγές προκαλεί στον εγκέφαλο και το έντερο

Προσβασιμότητα κατ’ οίκον: Μέσα στις επόμενες ημέρες η είσπραξη της προκαταβολής – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι

ΑΑΔΕ: Σαρωτικοί έλεγχοι της ΑΑΔΕ σε εφοριακούς και τελωνειακούς – Στο «μικροσκόπιο» 1.469 καταγγελίες

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
14:20 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

Αστυνομικοί Χανίων: Λάθος ο επιχειρησιακός σχεδιασμός στο αεροδρόμιο

Ευθείες βολές στην ηγεσία της Αστυνομίας για τον χθεσινό επιχειρησιακό σχεδιασμό έξω από το αε...
14:09 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

Αγρότες: Κλείνουν και τους παραδρόμους το απόγευμα στον κόμβο του Μπράλου

Σε ολικό αποκλεισμό της εθνικής οδού Αθηνών Λαμίας προχωρούν και πάλι οι αγρότες στον κόμβο το...
13:48 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

Δίκη για υποκλοπές: «Το κύριο πρόβλημα ήταν πως δεν είχαμε συνεργασία από την ΕΥΠ» – Τι κατέθεσε ο πρώην πρόεδρος της ΑΔΑΕ, Χρήστος Ράμμος

Μια εικόνα σοβαρών θεσμικών κενών, συστηματικής άρνησης συνεργασίας από την ΕΥΠ και αδυναμιών ...
13:18 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

Ηράκλειο: «Η Κρήτη διαλύεται» – Αγρότες και κτηνοτρόφοι έκαναν κατάληψη στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση

Υπό κατάληψη τελεί το κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, όπου μεταφέρθηκε η κινητοποί...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα