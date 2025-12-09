Ηλεία: Ανήλικος εισέβαλε σε σχολείο και χτύπησε 12χρονο – Δικογραφία και σε βάρος των γονέων του

Νέο επεισόδιο βίας μεταξύ ανηλίκων σε σχολείο έλαβε χώρα, αυτή τη φορά στην Ηλεία.

Σύμφωνα με σχετική καταγγελία, ένας 13χρονος επιτέθηκε σε 12χρονο μαθητή χθες το μεσημέρι στο προαύλιο σχολείου, με τους αστυνομικούς του ΑΤ Βουπρασίας να σχηματίζουν δικογραφία για σωματική βλάβη αδύναμου ατόμου σε βάρος του ανήλικου δράστη.

Όπως μεταδίδει το pelop.gr, σύμφωνα με την μητέρα του 12χρονου, ο 13χρονος εισήλθε στον προαύλιο χώρο του σχολείου, προσέγγισε τον ανήλικο και τον χτύπησε στο πρόσωπο.

Οι αστυνομικές αρχές σχημάτισαν συμπληρωματική δικογραφία και σε βάρος των γονέων του 13χρονου για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.