Ο Σιμόπουλος «ξαναχτύπησε» και κατηγορεί τους αγρότες για εκβιασμό – «Πυρά» από την αντιπολίτευση

Λάδι στη φωτιά έριξε για άλλη μία φορά ο βουλευτής της ΝΔ, Στράτος Σιμόπουλος που κατηγόρησε τους αγρότες ότι εκβιάζουν την κυβέρνηση, τη στιγμή που το Μέγαρο Μαξίμου, δια στόματος του Πρωθυπουργού μάλιστα, προσπαθεί να ρίξει τους τόνους και έχει καλέσει σε διάλογο τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους.

Σε ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής ο Στρατός Σιμόπουλος, εξαπέλυσε ευθείες βολές κατά των αγροτών που βρίσκονται σε κινητοποιήσεις, λέγοντας ότι «την ίδια ώρα που η κυβέρνηση εκβιάζεται από τα αγροτικά μπλόκα και η κοινωνία υφίσταται τις επιπτώσεις του εκβιασμού, η κυβέρνηση εξακολουθεί να νομοθετεί με μεταρρυθμιστικό οίστρο που χρειάζεται η χώρα».

«Η κυβέρνηση συνεχίζει το μεταρρυθμιστικό της έργο παρά τα μπλόκα τα αγροτικά έχουν επικρατήσει οι ακραίοι. Είτε επιτίθενται στις αστυνομικές δυνάμεις, είτε με χαμόγελα κλιμακώνουν τις διεκδικήσεις τους», τόνισε ο βουλευτής της ΝΔ.

«Η κυβέρνηση εκβιάζεται από τα αγροτικά μπλόκα και η κοινωνία υφίσταται τις επιπτώσεις του εκβιασμού».

Τάδε έφη Στράτος Σιμόπουλος.#αγροτικα_μπλοκα #αγροτες_μπλοκα #αγρότες #αγροτικες_κινητοποιησεις pic.twitter.com/J8u2fp8Tic — ʍքǟȶɦǟֆ 💊 (@GiannisMpathas) December 9, 2025

Σημειώνεται ότι είναι η δεύτερη φορά, τις τελευταίες μέρες, που ο Στράτος Σιμόπουλος προκαλεί αντιδράσεις με την τοποθέτησή του, καθώς πρόσφατα, μιλώντας, στην εκπομπή του OPEN “Ώρα Ελλάδος” με τον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά, έφτασε στο σημείο να κάνει λόγο για «νόμο και τάξη που πρέπει να επικρατήσει» και να ζητεί την επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. για να διαλυθούν τα μπλόκα, «ακόμη και με τη βία», όπως είχε πει.

Τις κατηγορίες Σιμόπουλου κατά των αγροτών δεν άφησε ασχολίαστες ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ, Πάρις Κουκουλόπουλος.

«Χρειάζεται μία απάντηση. Από ποιον εκβιάζεται η κυβέρνηση κύριε συνάδελφε; Η κυβέρνηση κύριε υπουργέ υιοθετεί αυτή τη θέση του εισηγητή σας ότι η κυβέρνηση είναι εκβιαζόμενη; Από ποιον εκβιάζεται ακριβώς και με ποιον τρόπο για να καταλάβω. Μήπως εκβιάζονται οι αγρότες; Μήπως τους έχετε εγκλωβίζει μετά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε μία παράλυση των αρμόδιων οργάνων που διαχειρίζονται επιδοτήσεις. Έχετε δημιουργήσει ένα τεράστιο νέφος δυσπιστίας από την Ε.Ε. στη χώρα και όλο αυτό σήμερα περνάει στην αγορά και στην αγορά που σχετίζεται με τους αγρότες. Έχετε εικόνα καθόλου για το τι συμβαίνει σε όλη την ελληνική ύπαιθρο;», τόνισε ο εισηγητής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Πάρις Κουκουλόπουλος.

Και πρόσθεσε: «Η θηλειά έχει μπει στη χώρα και στην προοπτική της με αυτά που κάνει η κυβέρνηση. Άλλος λοιπόν είναι εκβιαζόμενος και όχι η κυβέρνηση».

Ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ, Θεόφιλος Ξανθόπουλος κάλεσε την κυβέρνηση «να απέχει από κάθε ενέργεια που δυναμιτίζει το κλίμα» και απευθυνόμενος προς τους βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας, τους κάλεσε επίσης να σκύψουν στα προβλήματα, να αισθανθούν τα προβλήματα των αγροτών και να μην ωθούν την αστυνομία να λύσει τα προβλήματα.

«Οι απειλές, οι εκβιασμοί και τα αγροτοδικεία που επιστρατεύει η κυβέρνηση, το μόνο που κάνουν είναι να δυναμώνουν το αγωνιστικό πείσμα και την αποφασιστικότητα των αγροτών», ανέφερε η ειδική αγορήτρια του ΚΚΕ, Μαρία Κομνηνάκα, λέγοντας ότι «ο αγώνας στα μπλόκα, είναι αγώνας όλου του λαού» , ενώ ο Ευκλείδης Τσακαλώτος εκ μέρους της Νέας Αριστεράς, χαρακτήρισε δίκαιο των αγώνα των αγροτών.