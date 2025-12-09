ΕΟΦ: Προειδοποίηση για βρεφικό γάλα που συνδέεται με κρούσματα αλλαντίασης και διακινείται μέσω διαδικτύου

Enikos Newsroom

Υγεία

ΕΟΦ

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων(ΕΟΦ) προειδοποιεί ότι το προϊόν ByHeart Whole Nutrition Infant Formula, το οποίο κυκλοφορεί στις ΗΠΑ συνδέεται με την εμφάνιση κρουσμάτων αλλαντίασης σε βρέφη μετά από την κατανάλωσή του.

Το προϊόν πωλείται και μέσω διαδικτύου συμπεριλαμβανομένης και της πλατφόρμας Amazon.com, επομένως είναι πιθανή η διακίνησή του και στην Ελλάδα. Η προειδοποίηση γίνεται ύστερα από ενημέρωση του ΕΟΦ από τον ΕΦΕΤ.

Ο Οργανισμός καλεί τους καταναλωτές να μην προβούν σε προμήθεια και χρήση του συγκεκριμένου προϊόντος οποιασδήποτε παρτίδας και σε περίπτωση που έρθουν στην κατοχή τους τα προϊόντα, να μην τα χρησιμοποιήσουν και να ενημερώσουν άμεσα τον ΕΟΦ.

Επισημαίνει ότι η αγορά προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ από μη αξιόπιστες πηγές, όπως είναι το διαδίκτυο, μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία του καταναλωτή.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και ΣΦΕΕ στηρίζουν 285 ευάλωτους πολίτες στη Λαμία

Σήμα κινδύνου από τους γιατρούς: Το νοσοκομείο Λέρου στα πρόθυρα διάλυσης

Προσωπική διαφορά στις συντάξεις: Τι αναφέρει η νέα τροπολογία για τη σταδιακή κατάργηση του συμψηφισμού της

Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι επιχειρήσεις για τη νέα φάση του μέτρου

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
06:00 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

Βουλωμένη μύτη: Αναπνεύστε πιο εύκολα με μια απλή μέθοδο από ειδικό – Λειτουργεί «σε δευτερόλεπτα»

Ο χειμώνας φέρνει μαζί του κρυολογήματα, μπούκωμα και δυσκολία στην αναπνοή, με τη βουλωμένη μ...
22:13 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

«Υγεία πάνω απ’ όλα 2025»: Το όραμα για την Υγεία του 2030 – Πρόληψη, δημογραφική πρόκληση και το μέλλον του ΕΣΥ

Μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για την υγεία και τι επιφυλάσσει το μέλλον εξελίχθηκε στο πάνελ...
22:00 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

Ύπνος: Η καθημερινή συνήθεια που τον βελτιώνει και μειώνει τον κίνδυνο καρδιοπάθειας, σύμφωνα με ειδικό

Η ποιότητα του ύπνου μας επηρεάζει σημαντικά την υγεία και την ευεξία μας. Ειδικός αποκαλύπτει...
18:56 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

«Υγεία πάνω απ’ όλα 2025»: Οι κίνδυνοι και οι «λύσεις» της Τεχνητής Νοημοσύνης στην ψυχική υγεία

Τα οφέλη που μπορεί να επιφέρει η Τεχνητή Νοημοσύνη και ο ρόλος των «ψηφιακών θεραπευτών», στη...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα